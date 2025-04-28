قرغيزستان.. وجهة سرية لمحبي المغامرة والهدوء بين الجبال والوديان

تأتي السياحة الطبيعية في قرغيزستان بشكل مثالي للغاية، فالبلد يمتلئ بالقمم التي تكسر ارتفاعاتها الأرقام القياسية، والمراعي الخضراء، والوديان التي تدعو للاستكشاف.

وتعد بحيرة "إيسيك كول" إحدى كبرى البحيرات الجبلية في العالم، وأكبر بحيرة مالحة في العالم، بخلاف بحر قزوين.

وتقدم البلدات الساحلية المطلة على البحيرة، وأهمها شولبون أتا، فرصة السباحة وأخذ حمامات الشمس على خلفية من جبال تيان شان، حسب موقع "أدفانتور".

وتعد غابة أرسلانبوب في منطقة جلال آباد جوهرة غالبا ما يغفلها بعض السياح، وهي أكبر غابة جوز في العالم، حيث يمكن للسياح الاستمتاع برحلة تنزه مريحة للأعصاب وتناول الغداء. وإذا كانت زيارتك في الخريف، قد تتسنى لك مشاركة السكان في حصاد الجوز.

كذلك توجد في جلال آباد محمية ساري شيليك الطبيعية، التي تعد برحلة سير على الأقدام وتنزه على طول مياه بحيرة ساي شيليك الفيروزية.

وتضم قرغيزستان بعض أعلى النقاط في العالم، ومن ذلك قمم خان تينجري وبوبيدا ولينين (ابن سينا).

وتشمل سياحة الطبيعة في قرغيزستان أيضا مواقع لا يزورها كثيرون، حيث يمكن قضاء اليوم في إحدى المزارع في تيبيك في منطقة إيسيك كول أو في مشاهدة الجمال وحيوان الياك والنسور على مشارف المخيمات القرغيزية التقليدية (يورت).