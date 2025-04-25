5 أفكار لتحويل علبة التونة لغداء أو عشاء لذيذ

التونة المُعلّبة منتج غذائي شائع، وقد ساهم تزايد وعي الناس بصحتهم وبحثهم عن الوجبات المغذية سهلة التحضير في بلوغ سوقه العالمية حوالي 29 مليار دولار في عام 2024.

وللتونة المعلبة فوائد عديدة، من أهمها أنها مصدر غير مكلف للبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخيار جيد للمساعدة في إنقاص الوزن، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها تخضع لمعالجة طفيفة، حيث تحتوي فقط على التونة والماء أو الزيت والملح، ويمكن تخزينها لفترات تمتد من سنتين إلى 5 سنوات في بعض العلامات التجارية". وفقا لموقع "هيلث لاين".

لذا تُعدّ التونة المعلبة خيارا مثاليا لوجبات أكثر بكثير من مجرد تناولها مع المايونيز، "فهي تحمل ملوحة البحر، وليست مشبعة برائحة السمك، وتُضفي نكهة مميزة على الوجبات، بفضل عصارتها وقوامها الرقيق"، كما تقول آلي سلاغل، المؤلفة وخبيرة الطهي والكاتبة المنتظمة في قسم الطبخ بصحيفة "نيويورك تايمز".

ولإضافة نكهة مميزة إلى علبة التونة، والحصول على مجموعة من الأطباق السريعة الشهية، إليك هذه الوصفات:

ساندويتش تونة بسيط ولذيذ

إذا سئمت وجبات الغداء المعتادة، فهذه الوصفة "مثالية لغداء سريع ومغذٍ خلال الأسبوع، أو لتدليل ضيوفك في تجمعات نهاية الأسبوع، فهي تبدو عادية، لكنها تضفي لمسة من الإثارة والنشاط في منتصف النهار"، كما تقول الكاتبة ومطورة الوصفات تايلور موراي.

إعلان

موضحة أن ساندويتش التونة هو وصفة بسيطة، لكنها شهية وغنية بخليط من الخردل وعصير الليمون والثوم المفروم والبقدونس والشبت، بالإضافة إلى الملح والفلفل والجرجير، ثم شريحة من جبن الشيدر على كل شريحة خبز قبل تحميصها قليلا.

أيضا، تقترح سلاغل إضافة رقائق البطاطس إلى شطائر التونة، لما لها من دور محوري عند تقديمها مع التونة، التي تحتاج طراوتها إلى شيء مقرمش. كما يُضفي الخيار المخلل نكهة مميزة لساندويتش التونة، "فهو كثير العصارة ومقرمش، ولأنه مختلف عن التونة، يتناغم الاثنان معا بشكل رائع".

سلطة معكرونة التونة المنعشة

تقول جينين راي، مدونة الطهي وخبيرة الوصفات المحترفة، إن "وصفة سلطة معكرونة التونة المنعشة وجبة متكاملة، يمكنك تحضيرها في أقل من نصف ساعة، فهي مثالية لغداء سريع، وللنزهات أو حفلات الشواء"، خصوصا في الصيف.

ويحتاج تحضيرها إلى معكرونة، صلصلة طماطم منزلية، كريمة، مايونيز، عصير ليمونة، شبت وريحان طازجين، تونة معلبة، بصل أحمر، ذرة حلوة، وملح وفلفل. بالإضافة إلى فتات خبز محمص بعد مزجه بالبابريكا المطحونة.

وبعد إضافة الكريمة، والمايونيز، والشبت والريحان، والليمون، والملح والفلفل إلى الصلصة، يتم خلطها بالمعكرونة والتونة المعلبة، والبصل الأحمر المفروم، والذرة الحلوة، مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية، ونثر بعض فتات الخبز المحمص على الوجه قبل تناولها مباشرة، للحفاظ على نكهتها المقرمشة.

سلطة التونة والفاصوليا البيضاء

وهي مزيج إيطالي عريق من التونة المعلبة والفاصوليا البيضاء، يحتاج تحضيره -بحسب المؤلفة وخبيرة الطهي روث كوزينو- إلى علبة تونة، وعلبة فاصوليا بيضاء، وربع كوب بصل أحمر المفروم، و3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم، ومثلها ريحان طازج المفروم، ومثلها عصير ليمون، وملعقتين كبيرتين زيت زيتون بكر ممتاز، وفص ثوم مفروم، وثُمن ملعقة صغيرة ملح، وفلفل طازج مطحون، حسب الرغبة.

وتخلط كل هذه المكونات في وعاء، وتُغطى بإحكام في الثلاجة لتبقى صالحة للاستخدام لعدة أيام، وتُقدم باردة مع السلطة الخضراء، أو على خبز القمح الكامل.

برغر التونة المشوي

إعلان

بثلاث علب تونة (كل علبة زنة 140 غراما)، مع صلصة الصويا والفلفل الأبيض لإضفاء لمسة من الأومامي، والكزبرة، والفلفل الأسود، والثوم، وفتات الخبز، وبيضتين "يمكنك تحضير 4 أقراص من برغر التونة الغني بالنكهة والحجم الكافيين لإشباع أي شهية"، كما تقول ميشيل ماكجلين، الخبيرة المتخصصة في وجبات الرياضيين.

يتم خلط المكونات جيدا في وعاء كبير باستخدام اليدين، وتقسيمها إلى 4 كرات، ثم فردها في أقراص متماسكة، تُوضع على ورق زبدة وتُشوى في طبقة رقيقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى تُكوّن قشرة بنية اللون.

يُقدم برغر التونة مع الخبز، وشرائح البصل (لمن لا يفضلون البصل، يمكن إضافة جبنة الفيتا أو الأفوكادو أو الجرجير)، وصلصة الزبادي اليوناني المحضرة من الخيار المبشور والشبت الطازج وزيت زيتون، وعصير الليمون، والملح، والفلفل. كما يتناسب مع رقائق البطاطس المحضرة منزليا، والجزر المشوي، وسلطة الكرنب الحارة.

لفائف التونة والخس

المدونة وخبيرة التغذية المعتمدة هايلي ماكلين، تقدم وصفة لفائف التونة والخس، لتكون غداء سهلا أو عشاء خفيفا جاهزا في غضون 10 دقائق "لقمع الشعور بالجوع، بمزيج من سلطة التونة الناعمة، مع قرمشة وبرودة الخس الرائع للغاية".

ويتم تحضيرها بخلط محتويات بضع علب تونة مع قليل من المايونيز وبعض الكرفس والبصل المفرومين ناعما، وبعض الكَبَر والخردل والخيار المخلل لنكهة مالحة مميزة، والبقدونس الطازج المفروم، وعصير الليمون، ثم الملح والفلفل حسب الرغبة. ووضع الخليط على أوراق الخس، وتزينيها بشرائح الأفوكادو، أو رشة من الصلصة الحارة، أو البصل الأحمر.

"حيث تُضفي قطع البصل النيئة الصغيرة لمسة مميزة على سلطة التونة، فهي غنية بالعصير والنكهة اللاذعة"، كما تقول آلي سلاغل.

نصائح للاستفادة من علبة التونة

لمزيد من القيمة الغذائية لوصفة محضرة من علبة التونة، وتجنبا لزيادة محتواها من السعرات الحرارية، إليك هذه النصائح من موقع "ليفز استرونغ":

اختيار التونة المعبأة بالماء بدلا من المعبأة بالزيت، يوفر أكثر من 100 سعر حراري و9 غرامات من الدهون لكل علبة.

عند تحضير سلطة التونة، جرّبي الزبادي اليوناني الغني بالبروتين، بدلا من المايونيز الغني بالسعرات الحرارية.

مع أن خبز القمح الكامل يُوفر كربوهيدرات معقدة وأليافا، يُمكن تقديم سلطة التونة فوق الخضروات، بما ذلك الخيار والفلفل الحلو.

للحصول على وجبة مغذية ومتكاملة، يُمكن إقران التونة بأطعمة غنية بالدهون الصحية المفيدة للقلب، مثل الأفوكادو.

مراعاة أن 85 غراما من التونة المعلبة تحتوي على حوالي 15% من القيمة اليومية الموصى بها من الصوديوم، بحسب وزارة الزراعة الأميركية، وقد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم باستمرار إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقا لجمعية القلب الأميركية.