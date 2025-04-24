تبحث عن إجازة صيفية لا تُنسى؟ 6 وجهات رائعة في كاليفورنيا الأميركية

تُعد ولاية كاليفورنيا الأميركية واحدة من أبرز الوجهات السياحية لعشاق الانتعاش والمغامرة، إذ تجمع بين طقسها الدافئ وشواطئها الخلابة، واحتضانها لمجموعة متميزة من الحدائق والمتنزهات المائية التي تلائم جميع الأعمار والاهتمامات.

وتقدم كاليفورنيا لزوارها تجارب مائية فريدة تتنوع بين المنزلقات الشاهقة، مسابح الأمواج، الأنهار الهادئة، والمناطق التفاعلية للأطفال، إلى جانب الأكواخ المظللة ومسارات التزلج، مما يجعل منها وجهة متكاملة لعطلة صيفية لا تُنسى.

تتصدر "رايجينغ ووترز" قائمة الحدائق المائية في كاليفورنيا من حيث المساحة وعدد الألعاب، وتُعرف بأنها الأكبر في الولاية. تضم الحديقة أكثر من 50 لعبة مائية ومعلما ترفيهيا، من بينها المنزلقات المائية العملاقة، ولعبة "آكوا روكيت" الشهيرة بتقنية الهيدرومغناطيس التي تمنح الزوار شعورا بالتحليق.

كما يعتبر "وايك آيلاند ووتر بارك" أكبر منتجع مائي على الساحل الغربي، ويمتد فوق بحيرة شاسعة من المياه العذبة. يقدم المنتزه مجموعة مغرية من الأنشطة الترفيهية، مثل مسارات عائمة مليئة بالعقبات، والتزلج على الماء باستخدام الكابل، إلى جانب التجديف في بحيرة مفتوحة.

أما "ليغولاند ووتر بارك" فيقع ضمن منتزه "ليغولاند" الشهير، ويعد مثاليا للمغامرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة.

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وتقدم الحديقة مناطق لعب تفاعلية مستوحاة من عالم "ليغو"، ولعبة "بيلد آ رافت ريفر" التي تسمح للأطفال بتصميم طوافاتهم الخاصة والانطلاق بها في نهر هادئ.

من جانبه، يوفر منتجع "ساوث باي شورز" أكثر من 15 فدانا من المغامرات المائية، ويضم منزلقات مائية شاهقة، ومناطق لعب آمنة للأطفال، وأكواخا مظللة للاسترخاء.

ويقع المنتجع في منطقة الخليج، ويجمع بين التشويق والراحة في آن واحد، مما يجعله مناسبا للعائلات والأزواج الباحثين عن عطلة متنوعة الإيقاع.

أما حديقة "غاردن غروف" المائية الداخلية بفندق "غريت وولف لودج"، فتتميز بدورها بدرجة حرارة مُتحكم بها على مدار العام، وألعاب مبتكرة مثل "إعصار هاولين"، و"الشجرة المائية" داخل منطقة فورت ماكنزي.

وتوفر هذه الوجهة تجربة متكاملة في مكان مغلق، مما يجعلها مناسبة حتى خلال أيام الطقس المتقلب أو الرحلات القصيرة.

أخيرا، يوفر "هوريكين هاربور" لزواره تجربة مائية غنية تتأرجح بين الانزلاقات المائية المثيرة والأنهار الهادئة للاستجمام.

ويُعد المنتزه مثاليا لمن يرغب في قضاء وقت مليء بالمتعة البصرية والحسية، بفضل تصميماته المتنوعة التي تحاكي مغامرات بحرية مدهشة.

سواء كنت تخطط لعطلة عائلية مبهجة، أو رحلة مليئة بالمرح مع الأصدقاء، تقدم كاليفورنيا مزيجا لا يُقاوم من الحدائق المائية عالية المستوى، والطقس المعتدل، والطبيعة الساحلية، إلى جانب التنوع الثقافي والذوقي، وما يجعل منها وِجهة سياحية مثالية لمن يبحث عن الانتعاش والتشويق والاسترخاء في مكان واحد.