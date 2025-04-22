سماء "باموق قلعة" التركية تجذب السياح.. 200 ألف رحلة منطاد متوقعة في 2025

تشهد منطقة "باموق قلعة" الموصوفة بـ"الجنة البيضاء" في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا إقبالًا متزايدًا على رحلات المناطيد الهوائية، التي تتيح للسياح مشاهدة الترسبات الكلسية البيضاء وموقع هيرابوليس الأثري من الجو.

وتُعد باموق قلعة ثاني أكثر منطقة في تركيا بعد كبادوكيا من حيث عدد رحلات المناطيد، حيث تعمل فيها 19 شركة بـ40 منطادا.

وبدأت رحلات المناطيد في المنطقة قبل 13 عاما، وزاد الإقبال عليها بشكل متواصل.

وفي عام 2024، شارك في هذه الرحلات 162 ألف سائح، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى 200 ألف في 2025.

مدير الثقافة والسياحة في دنيزلي هدافردي أوطاقلي، قال إن اهتمام السياح بجولات المناطيد يبعث على التفاؤل بموسم سياحي وفير.

وأكد أن دنيزلي، باعتبارها إحدى أهم وجهات السياحة في تركيا، بدأت تبرز في مجال سياحة المناطيد.

وأضاف، "تأتي باموق قلعة في المرتبة الثانية بعد كبادوكيا من حيث عدد رحلات المناطيد. الناس يتوقون لرؤية باموق قلعة من السماء".

وأردف "رحلات المناطيد في باموق قلعة أصبحت جزءا لا غنى عنه بالنسبة للسياح. أعتقد أن لها مساهمة كبيرة في إنعاش السياحة بالمنطقة".

وتعتبر باموق قلعة من أشهر المواقع السياحية في تركيا، ومدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

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وتشتهر المنطقة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي "القلعة القطنية"، ويستمتع السياح بجمال طبيعتها ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتعد المواقع الأثرية في باموق قلعة من ضمن أكثر المواقع استقبالا للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".