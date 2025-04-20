البصل المُنبِِت.. متى تستخدمه ومتى تتخلص منه؟

يعد البصل من أقدم الخضراوات التي تمت زراعتها منذ أكثر من 6 آلاف عام، ونظرا لنكهته الفريدة وخصائصه المعززة للصحة وتنوعه في الطهي، كان البصل ولا يزال عنصرا أساسيا في الأنظمة الغذائية والثقافات المختلفة على مر العصور.

البصل المنبت

عادة ما تحتفظ ربات البيوت بكمية من البصل ولاسيما مع إمكانية تخزينه حتى 3 أشهر أو أكثر، ومع ذلك قد تلحظين ظهور بعض البصل المنبت في خزانة مطبخك، مما يثير بداخلك بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة.

فما حقيقة هذه البراعم بالنسبة للبصل؟ وهل من الآمن استخدامه في أغراض الطهي؟ ومتى ينبغي التخلص منه؟

فيما يلي نجيب على هذه التساؤلات وكيف تتفادين إنبات البصل وتحتفظين به طازجا لأطول فترة.

لماذا تظهر البراعم الخضراء في البصل؟

قد تشير البراعم في بعض الخضراوات إلى أنها لم تعد صالحة للأكل، كما في ثمار البطاطس التي تنتج مركبات سامة عند إنباتها، وعلى عكس ذلك، فإن براعم البصل لا تشير إلى أي ضرر، وإنما تظهر كحيلة دفاعية طبيعية من أجل البقاء وإنبات محاصيل جديدة مع حلول موسم زراعة البصل من جديد، وفي هذه الحالة يُوجه البصل سكرياته وفوائده الأخرى المخزنة بداخله لإنبات البراعم ونموها، مما قد يُفقد البصل بعضا من رطوبته وحلاوته، ويظهر في طعمه بعض المرارة، ولكنها لا تُلاحظ مع الطهي.

إعلان

لا تتخلصي من البصل المنبت

لا داعي للقلق عند رؤية براعم خضراء تظهر في مخزون البصل لديك، وإذا كانت بعض ربات البيوت يحرصن على استخدام حبة البصل والتخلص من البراعم أو البصيلات الخضراء المنبتة، فإن خبراء التغذية يؤكدون أنك لا تحتاجين حتى إلى إزالتها، إذ إن هذه البراعم غير سامة ولا تمثل خطورة ويمكن تقطيعها واستخدامها كبديل للبصل الأخضر أو استخدامها في تزيين بعض الأطباق مثل البطاطس المخبوزة أو سلطة البطاطس وغيرها.

كيف تستخدمين البصل المنبت في أغراض الطهي؟

ينصح الخبراء باستخدام البصل المنبت في أسرع وقت ممكن بعد ملاحظته، لتجنب أي تغيرات في النكهة والقوام، إذ كلما طالت مدة بقائه يفقد تماسكه ويصبح أكثر ليونة وأقل قرمشة كما تصبح قشرته الخارجية سميكة أو ليفية أو إسفنجية.

ويفضل استخدامه مع الوصفات التي تتطلب الطهي أو القلي أو الشواء أو في وصفات يكون الثوم أحد مكوناتها لإخفاء أي تغيرات في قوام البصل، ولا ينصح باستخدامه في الوصفات النيئة أو عندما يكون البصل هو العنصر الأبرز في الطبق، إذ إنه لم يعد في حالته المثالية وسيكون أكثر قابضية.

وينقل موقع (إيتنج ويل) عن كين باسولتو، وهو طاهٍ في ميامي بولاية فلوريدا، نصيحته باستخدام البصل المُنبت في وصفات تحتوي على العديد من النكهات القوية الأخرى، مثل الكيمتشي أو تقطيعه خشنا وخلطه مع الخل والفلفل الحار لتحضير صلصة البيكيه، وهي نوع من الصلصة الحارة الإسبانية الكاريبية.

متى تتخلصين من البصل المنبت؟

إن إنبات البصل ليس بالضرورة مؤشرًا على فساده، لكن إذا بدأ البصل في الإنبات وكان يبدو في حالة سيئة أو جافًا أو يحتوي على أجزاء طرية أو علامات عفن، يجب التخلص منه في سلة المهملات أو إلقاؤه في السماد. كما يُنصح بشم البصل للتأكد من عدم وجود روائح كريهة، وإذا لاحظتِ رائحة سيئة أو تسرب سائل منه، فمن الأفضل التخلص منه.

إعلان

وهناك حيلة أخرى بدلا من التخلص من البصل المنبت، يمكنك قطع البراعم وزراعة البصل في أصيص ممتلئ بالتربة أو في حديقة المنزل عن طريق غرس البصلة في التربة مع توجيه الجذر للأسفل وترك الجزء العلوي مكشوفا بمقدار سنتيمتر أو اثنين، وتأكدي من ري الأصيص باستمرار حتى تحصلي على بصل جديد صالح للأكل، ولكن إذا كان البصل المنبت طريا جدا أو به رائحة عفن فلا تحاولي زراعته وتخلصي منه.

كيف يمكنك إبطاء إنبات البصل؟

رغم أن الإنبات مرحلة طبيعية من دورة حياة البصل، فإنه يمكنك إبطاء هذه العملية عن طريق تخزينه بشكل صحيح عن طريق:

توفير ظروف مثالية للتخزين

يُفضل تخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم وذي تهوية جيدة، مثل مخزن أو قبو، وفي درجة حرارة تتراوح بين 15 إلى 20 درجة مئوية، إذ إنه عند تخزينه في أماكن دافئة ورطبة أو مضاءة جيدا، يُخدع البصل ليظن أنه قد حان الربيع ويبدأ عملية الإنبات.

استخدمي كيس الجوت

يُعتبر كيس الجوت أو الخيش، الخيار الأمثل لتخزين البصل، ويمكنك حفظه داخل الكيس أو يمكنك فرد الكيس على أرض مستوية ووضع البصل فوقه.

لا تحفظي البصل مع البطاطس

تنصح الجمعية الوطنية للبصل بعدم تخزين البصل مع البطاطس، إذ إن البطاطس تحتوي على حمض الستريك، الذي قد يُسبب إنبات البصل وفساده، لذا، تأكدي من تخزينهما بشكل منفصل.

لا تخزني البصل في كيس بلاستيكي أبدا

تُولد الأكياس البلاستيكية حرارة داخل الكيس، مما قد يُفسد البصل بسهولة، كما أن قلة دوران الهواء داخل الكيس تُقلل من مدة صلاحيته.

تجميد البصل

قبل فترة إنبات البصل، يمكنك تجميده في الفريزر واستخدامه لمدة تصل إلى 8 أشهر، ما عليك سوى تقطيع البصل وتوزيعه داخل أكياس تجميد في طبقة رقيقة، ثم تفريغ أكبر قدر ممكن من الهواء وحفظه في المُجمد.

وبشكل عام إذا لاحظتِ أن البصل قد نبت، قومي بتدويره إلى مقدمة الكومة واستخدميه في أسرع وقت ممكن لأنه كلما زاد طول البرعم، تتدهور نكهة البصل وينكمش حجمه.