اختيار الأريكة المناسبة: ما الذي يجب أن تفكر فيه قبل الشراء؟

قالت جمعية جودة الأثاث الألمانية إنه ينبغي عند الرغبة في شراء أريكة جديدة اتباع بعض المعايير المهمة من أجل اختيار الموديل المناسب.

وأوضحت الجمعية أن طبيعة الاستخدام تعد من أهم معايير الاختيار، مشيرة إلى أن الأريكة المصممة على شكل حرف "يو" (U) توفر مساحة لجميع أفراد الأسرة، في حين أن الأريكة السرير تعد عملية لشقة الطلاب أو للضيوف.

وأضافت أن الخامة المتينة تلعب دورا مهما عند اختيار الأريكة المناسبة، موضحة أن المخمل أو الجلد المصبوغ يندرجان ضمن الخامات المتينة المناسبة للمنازل، التي يوجد بها أطفال صغار أو حيوانات أليفة.

وتعد وضعية الجلوس المريحة معيارا مهما عند اختيار الأريكة المناسبة. ولهذا الغرض ينبغي أن تكون الزاوية بين الفخذ والجزء العلوي من الجسم حوالي 95 درجة، وهذا يتيح الجلوس بشكل مستقيم ومريح للظهر.

ويوفر مسند الظهر المائل قليلا أفضل دعم للظهر. ويجب أن تكون الركبتان مثنيتين بزاوية 90 درجة تقريبا ويجب أن تكون القدمان في وضع مستو على الأرض.

ويراعى أيضا أن تكون أقسام الظهر والقدمين وكذلك مسند الذراع قابلة للتعديل، مما يتيح إمكانية ضبط مساند الذراعين بطريقة تخفف الضغط على الكتفين والذراعين.