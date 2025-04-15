لماذا أصبحت المقلاة الهوائية خيارا مفضلا في المطابخ الحديثة؟

يزعم محبّو المقالي الهوائية أن البطاطا المقلية تصبح أكثر قرمشة، والسلمون أشد طراوة، والبروكلي المشوي أكثر هشاشة عند طهوها باستخدام مقلاة سريعة وخالية من الدهون. فالطهاة الهواة يحبّون هذه الأجهزة المتعددة الاستخدامات التي لا تملأ المطبخ بروائح الطهو.

سريع وقليل الدهون

تقول مدوّنة الطعام الألمانية شتيفي سينزينيش إن "المقلاة الهوائية جهاز منزلي يمكن استخدامه للقلي، أو الشوي، أو الخَبز، أو الطهو باستخدام الهواء الساخن". وتضيف "يصبح الطعام مقرمشا بشكل خاص، ولا حاجة تقريبا لاستخدام الزيت. أطعمة مثل البطاطا المقلية أو الأصناف المغلّفة بالبقسماط تكون أقل دسما وصحية أكثر".

وتتابع سينزينيش "الهواء الساخن الدوّار يجعل الطعام يُطهى بشكل متساوٍ، وعادة ما يكون أسرع من الفرن التقليدي". ولأن المقلاة الهوائية تعمل بفرن مغلق، فلا تصدر روائح الدهون في المطبخ، ولهذا يفضل كثيرون استخدامها لطهو البرغر وكرات اللحم. ومعظم الأجهزة مزودة ببرامج مُسبقة بدرجات حرارة وأوقات طهو معدّة خصيصا لأصناف مثل البطاطا، والخضراوات، واللحوم، والخبز، مما يجعل استخدامها سهلا.

السلمون في المقلاة الهوائية

تحتوي مدونة سينزينيش على العديد من وصفات المقلاة الهوائية، منها مكعبات السلمون المقرمشة والعصيرية. طريقة التحضير بسيطة: قَطّع السلمون إلى مكعبات، ثم امزجها في وعاء مع قليل من زيت الزيتون، وعصير الليمون، وتوابل مثل البابريكا والأوريغانو، بحسب الذوق.

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بعد ذلك، ضع السلمون في سلة المقلاة الهوائية، واطهه على حرارة 200 درجة مئوية لمدّة تراوح بين 6 إلى 8 دقائق، مع رجّ السلة مرة أثناء الطهو. قد تختلف مدة الطهو بحسب نوع الجهاز، وبعض الطرز تحتاج إلى تسخين مُسبق.

لكن بخلاف ذلك، يمكن تقديم مكعبات السلمون المقرمشة بسرعة. تقول سينزينيش إن "السلمون يبقى طريا عند طهوه في المقلاة الهوائية. يصبح جاهزا خلال أقل من 10 دقائق، ولا تفوح من المطبخ رائحة السمك. يمكنك أيضا طهو البطاطا أو البروكلي المشوي في المقلاة الهوائية. ومكعبات السلمون لذيذة كإضافة على السلطة أو مع صلصة شهية".

موفّرة ممتازة للوقت

أما مدوّنة الطعام ومؤلفة كتب الطهو جوستينا شاموكا، فتعد أيضا من المتحمسين لاستخدام المقلاة الهوائية، وتعرض العديد من وصفاتها على مدونتها.

تقول إن "المقلاة الهوائية مثالية للعائلات، أو الأفراد، أو الأزواج. فهي توفّر كثيرا من الوقت، حيث تُخبَز لفائف الخبز في 4 إلى 5 دقائق، أو تُطهى بيتزا مجمدة في 8 إلى 10 دقائق. بالنسبة لي، أعتبر المقلاة الهوائية نقطة تحوّل حقيقية".

وتُضيف أن الجهاز يصلح أيضا لأطباق الطهو في وعاء واحد، أو لتسخين الطعام من اليوم السابق، أو حتى لتحميص الخبز، "وهذا يغنيك عن الحاجة لمحَمّصة خبز مستقلة".

شاموكا تُبدي إعجابها بشرائح جبنة الحلوم المقلية في المقلاة الهوائية، وتوصي بتناولها وهي طازجة وساخنة. تقول إن "الحلوم يميل إلى قوام مطاطي قليلا عندما يبرد، أما حين يكون دافئا فهو مذهل تماما".

وتنصح بتجربة تغليفه بالبقسماط، أو برقائق البطاطا المتبقية، أو المقرمشات المسحوقة.

وتتابع "عند الحديث عن شرائح الحلوم في المقلاة الهوائية، فإنك بالتأكيد توفّرين الوقت، وقبل كل شيء، السعرات الحرارية، لأنها لا تُطهى في الزيت. إنها تصبح مقرمشة ولذيذة في وقت قياسي".

قبل شراء مقلاة هوائية

إذا كنت تفكر في شراء مقلاة هوائية، فاطلب النصائح من المستخدمين ذوي الخبرة أولا.

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تقول سينزينيش "فكّر في ما ستستخدم المقلاة من أجله، ومدى تكرار الاستخدام". والسؤال الأهم هو: "هل سأستخدمها لتحضير وجبات للعائلة بأكملها، أم فقط لجزء صغير من البطاطا بين حين وآخر؟".

تتوفر في السوق أجهزة مدمجة لا تشغل حيزا كبيرا في المطابخ الصغيرة، وأخرى أكبر بحجرتين للطهو.

فكّر في المساحة المتوفرة لديك في المطبخ، وعدد الأشخاص الذين تنوي الطهو لهم باستخدام المقلاة الهوائية.

ومتى ما اتخذت قرارك، ستجد أمامك عالما واسعا من الوصفات لتجربتها.