بديل القهوة المفضل لـ"الجيل زد".. فوائد شاي الماتشا للوزن والبشرة

اكتسب مشروب الماتشا شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، لا سيما في أوساط "الجيل زد"، بعد أن أصبح هذا المشروب الياباني التقليدي خيارا مفضلا لدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسهم لونه الأخضر الزاهي بزيادة جاذبيته، كما أن احتواءه على الكافيين بشكل معتدل جعله بديلا مناسبا للقهوة بالنسبة للكثيرين.

وعلى الرغم من أن شهرته العالمية جاءت بمحض المصادفة، فإنه يستحق في الواقع هذا الانتشار نظرا لفوائده العديدة بما في ذلك المساعدة في حرق الدهون وفقدان الوزن وتحسين صحة الجلد فضلا عن زيادة مستويات الطاقة والتركيز.

تاريخ الماتشا

يعود تاريخ الماتشا إلى عام 1100 ميلادي، حيث روج لها راهب بوذي يدعى إيساي، واستخدم لصنعها نوعا خاصا من أوراق الشاي الأخضر المجففة والمطحونة بشكل ناعم جدا. استخدمت الماتشا في البداية كجزء من الطقوس الدينية، ثم ما لبثت أن أصبحت واحدة من أبرز المشروبات اليابانية التقليدية.

احتفظ المشروب بطابعة التقليدي المحلي على مدار القرون السابقة، إلى أن شق طريقه فجأة نحو العالمية، ليتصدر قائمة المشروبات في المقاهي حول العالم.

بدأت القصة عام 2015، عندما تحولت الماتشا إلى "ترند" في "تيك توك" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، خاصة بعد أن شاركت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو مع متابعيها شغفها بهذا المشروب الغني بالفوائد الصحية المذهلة.

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وعلى الرغم من النكهة الترابية للماتشا، والتي يصعب الاعتياد عليها مباشرة، ازداد الإقبال عليها بشكل كبير، وراحت المقاهي تتفنن في تقديمها، فصنعت منها اللاتيه والسموذي والعصائر، كما استخدمت في صنع العديد من أنواع الحلويات.

فوائد الماتشا

تتعدى الماتشا كونها مشروبا ذا لون جذاب اشتهر بالصدفة البحتة في أرجاء العالم، إذ تحتوي أيضا على العديد من الفوائد بسبب غناها بمستويات عالية من مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات على شكل كاتشينات وبوليفينولات.

وتلعب هذه الجزيئات دورا حيويا في أجسامنا، إذ تسهم في الحد من ضرر الجذور الحرة وتعزز بالتالي عملية تجديد الخلايا، الأمر الذي يحسّن من مرونة الجلد وينعكس إيجابا على صحة البشرة.

تحتوي الماتشا أيضا على إل-ثيانين، وهو حمض أميني ذو تأثير مهدئ للجسم، كما تحتوي على كميات معتدلة من الكافيين كذلك، وبسبب هذا الخليط المميز تمنح الماتشا شعورا باليقظة دون التحفيز الزائد الذي يسببه الكافيين في مشروبات أخرى مثل القهوة.

كذلك من الممكن أن يحسن مزيج حمض إل-ثيانين والكافيين، كلا من المزاج والأداء الإدراكي. وتناولت العديد من الدراسات والأبحاث الفوائد الصحية للماتشا، وقد تبين أنها قد تساعد في تحسين صحة القلب، فقد تساعد مركبات الماتشا، على تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة القلب من خلال قدرتها على زيادة حساسية الإنسولين، وخفض الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، وتقليل نسبة الدهون الثلاثية.

وقد يكون للماتشا تأثير طفيف، ولكنه مفيد، على ارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز إنزيمات مضادات الأكسدة التي تحمي جدران الأوعية الدموية من التلف.

وقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لذا فإن إدراج الماتشا في روتينك اليومي قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان. وذلك عن طريق إيقاف نمو الخلايا السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يزيد من خطر تلف الحمض النووي وتكوين الأورام. وتُعزى تأثيرات الماتشا المضادة للسرطان إلى مادة تُسمى إيبيغالوكاتشين غالات EGCG.

مع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لتأكيد فعالية الماتشا في الوقاية من السرطان، وفهم آلية عمل الـ EGCG بشكل أفضل.

قد تساعد في فقدان الوزن

وفقا للدراسات، فإن المركبات النباتية والكافيين الموجودة في أنواع مختلفة من الشاي الأخضر، مثل الماتشا، قد تعزز معدل الأيض وتُسرّع حرق الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من نسبة عالية من دهون البطن.

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كذلك أظهرت دراسات حديثة أن الماتشا قد تدعم وظائف الكبد وميكروبيوم الأمعاء الذي يلعب دورا حاسما في المساعدة على إنقاص الوزن.

حقائق غذائية عن الماتشا

تعتبر الماتشا مشروبا منخفض السعرات الحرارية، وتحتوي على نسبة ضئيلة جدا من الفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، فهي مصدر مهم للعديد من المركبات النشطة الضرورية لأجسامنا بما في ذلك إل-ثيانين، والكيرسيتين، والكاتيكين، والكافيين، والكلوروفيل، وهي المركبات الرئيسية المسؤولة عن فوائد الماتشا الصحية المتنوعة.

وتحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق شاي الماتشا الأخضر على:

السعرات الحرارية: 3 كالوري

3 كالوري البروتين: 1 غرام

1 غرام الدهون: 0 غرام

0 غرام الكربوهيدرات: 0 غرام

0 غرام إجمالي السكريات: 0 غرام

0 غرام الألياف: 1 غرام (3% من القيمة التي تحتاجها يوميا)

طريقة تحضير الماتشا

إذا أردت الاستمتاع بطعم الماتشا في المنزل، تستطيع شراء المسحوق لتحضير خلطاتك المفضلة.

لتحضير شاي الماتشا التقليدي، قم بوضع كمية صغيرة من الماتشا (حوالي نصف ملعقة صغيرة) في وعاء، ثم أضف إليها القليل من الماء الساخن (لا تستخدم الماء المغلي) ثم رج المزيج جيدا إلى أن تتكون رغوة خفيفة على السطح.

وفي حال أردت تحضير لاتيه الماتشا منزليا، كل ما عليك فعله هو مزج مسحوق الماتشا مع كمية قليلة من الماء الساخن حتى يذوب تماما، ثم أضف إليه الحليب الدافئ أو البارد (حسب الرغبة)، ومن الممكن أن تستخدم الحليب العادي أو حليب اللوز أو الشوفان، ثم قم بتحلية المشروب باستخدام العسل أو شراب القيقب.

ولتحضير سموذي الماتشا البارد، أضف المسحوق إلى المكونات التي ترغب بها مثل الموز أو السبانخ، ثم أضف إليها حليب جوز الهند والثلج، واخلط المزيج باستخدام الخلاط الكهربائي.

حسب الرغبة من الممكن أن تضيف إلى مشروبك أيضا بذور الشيا أو البروتين النباتي لزيادة القيمة الغذائية.

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الآثار الجانبية المحتملة للماتشا

على الرغم من أن الماتشا آمنة تماما للاستهلاك، فإن محتواها من الكافيين قد يُسبب آثارا جانبية لدى البعض، بما في ذلك القلق، والتهيج، والأرق، أو الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الجرعات العالية من الماتشا على وظائف إنزيمات الكبد وعملية إزالة السموم في الجسم.

كذلك في حال كنت تتناول أدوية معينة، ينصح باستشارة الطبيب أولا للتأكد من أن المركبات النشطة الموجودة في الماتشا لا تتفاعل بشكل سلبي مع أدويتك.