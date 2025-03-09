هكذا أصبح "متعة السلطان" واحدا من أشهر الأطباق التركية.. إليك طريقة تحضيره

يُعد "هُنكار بِييندي" (Hünkar Beğendi) أو "متعة السلطان" أحد أشهر الأطباق في المطبخ العثماني، حيث يجمع بين النكهات الغنية ليخنة لحم الضأن وصلصة الباذنجان الكريمية.

ويحمل "متعة السلطان" -الذي يعد أحد الأطباق الرمضانية التقليدية على الموائد التركية في رمضان- اسما يعبّر عن إعجاب السلاطين به، ويعود تاريخه إلى القرن الـ19 خلال حكم السلطان عبد العزيز.

أصل تسمية "هُنكار بِييندي"

تتنوع الروايات حول أصل اسم "هُنكار بِييندي" لكنها أكثرها شيوعا يربطه بالإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وزيارتها للسلطان عبد العزيز في إسطنبول خلال رحلتها إلى افتتاح قناة السويس. حينها طلبت أوجيني من طاهيها الفرنسي تحضير صلصة البشاميل، فقام الطهاة العثمانيون بدمجها مع الباذنجان المشوي، ليُضاف إليها لاحقا لحم الضأن، وكان السلطان معجبا جدا بالطبق حتى أصبح جزءا من المطبخ العثماني.

وتربط رواية أخرى الطبق بالسلطان مراد الرابع خلال إحدى رحلات الصيد، حيث قيل إن أحد الطهاة أعد له طبقا من المكونات المتوفرة آنذاك، وبعد أن تذوقه، سأل عن اسمه، فأجاب الطاهي بأنه ليس له اسم، فرد السلطان "إذن، سيُعرف باسم هُنكار بِييندي" أي "أعجب السلطان".

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مكونات "هُنكار بِييندي"

يتميز هذا الطبق بمكوناته البسيطة، لكنه يتطلب مهارة في التحضير. والمكونات الأساسية هي:

يخنة اللحم:

لحم الضأن المقطع مكعبات.

البصل والثوم.

الطماطم ومعجون الطماطم.

زيت الزيتون والتوابل (الفلفل الأسود والملح والفلفل الحلبي).

الماء الساخن أو مرق اللحم.

صلصة الباذنجان (بِييندي):

باذنجان مشوي ومهروس.

زبدة وطحين.

حليب كامل الدسم.

جبن شيدر أو "قشقوان" التركي.

الملح والفلفل الأسود.

طريقة تحضير "هُنكار بِييندي"

تحضير يخنة اللحم:

يُسخّن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ويُضاف اللحم حتى يكتسب لونا بنيا.

يُضاف البصل والثوم ويُقلّب الخليط حتى يصبح طريا.

تُضاف الطماطم المفرومة إلى معجون الطماطم والتوابل، ثم يُترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

تحضير صلصة "بِييندي":

يُشوى الباذنجان على لهب مكشوف أو في الفرن حتى يكتسب نكهة مدخنة، ثم يُقشّر ويُهرس.

وفي قدر منفصل، تُذاب الزبدة، ثم يُضاف الطحين مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط ذهبي اللون.

يُضاف الحليب تدريجيا مع التحريك حتى تتشكل صلصة سميكة.

يُضاف الباذنجان المهروس والجبن المبشور ويُحرك حتى يذوب الجبن تماما.

التقديم:

تُسكب صلصة الباذنجان في طبق التقديم، ويُوضع فوقها يخنة اللحم، ثم يُزين بالبقدونس المفروم، ويُقدم مع الخبز التركي التقليدي أو خبز الباغيت الفرنسي.

يُعد هذا الطبق غنيا بالبروتينات من لحم الضأن، إلى جانب الدهون الصحية من زيت الزيتون والجبن. ويحتوي كل طبق على حوالي 467 سعرة حرارية، موزعة بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات. ويمكن تعديل المكونات لجعل الطبق أخف، مثل استخدام لحم البقر بدلا من الضأن، أو تقليل كمية الجبن في صلصة الباذنجان.