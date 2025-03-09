أطعمة تمنحك نوما هادئا وأخرى تسبب لك الأرق والجوع.. تعرف عليها

يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على جودة النوم، إذ تعزز بعض الأطعمة النوم الهادئ، بينما تسبب أخرى اضطراباته. ووفقا لموقع "أبونيت دي" الألماني، فإن بعض أنواع الأطعمة تقض المضجع، في حين أن هناك أطعمة أخرى تساعد على التمتع بنوم هانئ.

الكربوهيدرات سهلة الهضم

وأوضح الموقع، أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات سهلة الهضم مثل الحلويات أو الخبز الأبيض، لها تأثير سلبي على النوم؛ حيث إنها تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، وهذا يمكن أن يجعل النوم صعبا أو يتسبب في انقطاعه.

البقوليات والحبوب الكاملة

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تساعد البقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة على وجه الخصوص على التمتع بنوم هانئ؛ حيث إنها تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

ويُنصح أيضا في هذا السياق باتباع النظام الغذائي لدول البحر المتوسط؛ حيث إنه يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون واللحوم الخالية من الدهون.

وتشير الدراسات إلى أن هذا النظام الغذائي لا يعمل على تحسين جودة النوم فحسب، بل إنه مفيد أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية.

قلة النوم تؤدي إلى الجوع

وعلى الجانب الآخر، يشعر الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، بالجوع كثيرا، ويميلون إلى اختيار الأطعمة غير الصحية.

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وأظهرت الدراسات أن الأشخاص، الذين ينامون أقل من 5.5 ساعات في الليلة، يستهلكون سعرات حرارية أكثر من أولئك، الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.