فاكهة "باشون فروت".. كنز من الفيتامينات والمعادن لصحة الجسم

تتمتع فاكهة "باشون فروت" بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

موقع "ماين شونر غارتن" الألماني، أوضح أن فاكهة "باشون فروت" تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين "إيه"، والذي يمتاز بتأثير إيجابي على العين والجلد والأغشية المخاطية.

وأضاف الموقع المعني بالزراعة أن فاكهة "باشون فروت" غنية أيضا بفيتامينات "بي" المفيدة للأعصاب والدماغ، بالإضافة إلى فيتامين "سي" المهم للمناعة.

وتزخر فاكهة "باشون فروت" أيضا بالبوتاسيوم، حيث تحتوي 100 غرام على حوالي 240 مليغراما من البوتاسيوم المهم لتوازن الماء في الجسم؛ حيث إنه يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

كما تشتمل على الحديد المهم لصحة الدم والكالسيوم المهم لصحة العظام والمغنيسيوم المهم لصحة القلب والعضلات.

وتعد بذور فاكهة "باشون فروت" غنية بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي؛ حيث إنها تعزز عملية الهضم.

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ومن حيث السعرات الحرارية، تقع فاكهة "باشون فروت" في النطاق المتوسط، حيث يحتوي كل 100 غرام على 102 سعرة حرارية، بينما يبلغ محتوى الكربوهيدرات (من الفركتوز) 10.9 غرامات.