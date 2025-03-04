أسلوب حياة

فاكهة "باشون فروت".. كنز من الفيتامينات والمعادن لصحة الجسم

Passion fruits and its cross section with pulpy juice filled with seeds. Wooden background. المصدر: أدوبي ستوك
تقع فاكهة "باشون فروت" في النطاق المتوسط من حيث السعرات الحرارية حيث يحتوي كل 100 غرام على 102 سعرة حرارية (أدوبي ستوك)
4/3/2025

تتمتع فاكهة "باشون فروت" بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

موقع "ماين شونر غارتن" الألماني، أوضح أن فاكهة "باشون فروت" تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين "إيه"، والذي يمتاز بتأثير إيجابي على العين والجلد والأغشية المخاطية.

وأضاف الموقع المعني بالزراعة أن فاكهة "باشون فروت" غنية أيضا بفيتامينات "بي" المفيدة للأعصاب والدماغ، بالإضافة إلى فيتامين "سي" المهم للمناعة.

Fresh passion fruits-Passion fruit slices-Healthy fruit المصدر: أدوبي ستوك
تعد بذور فاكهة "باشون فروت" غنية بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي (أدوبي ستوك)

وتزخر فاكهة "باشون فروت" أيضا بالبوتاسيوم، حيث تحتوي 100 غرام على حوالي 240 مليغراما من البوتاسيوم المهم لتوازن الماء في الجسم؛ حيث إنه يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

كما تشتمل على الحديد المهم لصحة الدم والكالسيوم المهم لصحة العظام والمغنيسيوم المهم لصحة القلب والعضلات.

ripe organic passion fruit on dark background المصدر: أدوبي ستوك
تتمتع فاكهة "باشون فروت" بفوائد صحية جمّة لغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية (أدوبي ستوك)

وتعد بذور فاكهة "باشون فروت" غنية بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي؛ حيث إنها تعزز عملية الهضم.

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ومن حيث السعرات الحرارية، تقع فاكهة "باشون فروت" في النطاق المتوسط، حيث يحتوي كل 100 غرام على 102 سعرة حرارية، بينما يبلغ محتوى الكربوهيدرات (من الفركتوز) 10.9 غرامات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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