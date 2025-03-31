"صوص البستاشيو" يغزو الحلويات.. مصنوع من الفستق حقا أم نتناول الوهم الأخضر؟

على مدى الأعوام القليلة الماضية، اكتسب "صوص البستاشيو" (معجون الفستق) شعبية كبيرة في السوق المصري، مدفوعا بانتشار واسع لترند "شوكولاتة دبي"، التي تعتمد بشكل أساسي على كريمة الفستق الحلبي.

ويفترض أن صوص البستاشيو Pistachio Sauce هو مزيج كريمي غني يحضر أساسا من الفستق الحلبي، ويُستخدم في تزيين أو حشو الحلويات والمخبوزات. يتميّز بلونه الأخضر ونكهته الفريدة التي تجمع بين الطعم الحلو والدهني الطبيعي لمكسرات الفستق.

اختارت منصات التواصل ومحلات الحلويات استخدام مصطلح "صوص البستاشيو" بدلا من "كريمة الفستق" لأنه أكثر جاذبية وعصرية، ويتماشى مع لغة "الترند" المنتشرة حاليا، خاصة بعد نجاح "شوكولاتة دبي". كلمة "صوص" باتت مرتبطة تلقائيا في ذهن المستهلك بالأطعمة العصرية، الشهية، والسائلة القابلة للسحب أو السكب فوق الحلويات. ولكن هل هذه الكريمة الخضراء السائلة مصنوعة من الفستق حقا؟ أم أن المستهلكين يدفعون ثمن وهم أخضر اللون؟

حجم إنتاج الفستق في العالم

​يُقدَّر الإنتاج العالمي للفستق بنحو 1.1 مليون طن سنويًا، وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بإنتاج يزيد عن 450 ألف طن، معظمها من ولاية كاليفورنيا، تليها إيران بنحو 200–300 ألف طن رغم تراجعها بسبب الجفاف والعقوبات، ثم تركيا بإنتاج يقارب 150 ألف طن، وتشتهر بفستق "غازي عنتاب". وتأتي سوريا وأفغانستان والصين بعد ذلك بإنتاج أقل، بينما تُسجِّل دول مثل إيطاليا وتونس واليونان كميات متواضعة لكنها تنمو تدريجيًا. يتأثر إنتاج الفستق عالميًا بعوامل مناخية مثل الجفاف، وبالسياسات التجارية والطلب المتزايد، كما حدث مؤخرًا بعد انتشار "شوكولاتة دبي" التي رفعت الطلب العالمي وأسهمت في زيادة الأسعار بنسبة فاقت 25% خلال أشهر قليلة. ​

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لماذا ارتفعت أسعار الفستق مؤخرا؟

مع تصاعد الطلب العالمي على منتجات الفستق، وخاصة مع انتشار شوكولاتة دبي في أوروبا والشرق الأوسط، ارتفعت أسعار الفستق بنسبة تصل إلى 25% خلال شهرين فقط، وفق تقرير نشره موقع "هبرلير" التركي. أدى ذلك إلى توجه بعض المنتجين لاستخدام بدائل أرخص، مثل الفول السوداني المطحون، مع إضافة نكهات وألوان تحاكي البستاشيو الحقيقي.

وزارة التجارة التركية نفسها بدأت دراسة إمكانية استيراد الفستق من سوريا لتعويض النقص المحلي، وهو ما يعكس حجم الضغط العالمي على هذا المكوّن الذي تحوّل من مكسرات تُؤكل بمفردها إلى عنصر أساسي في الحلويات.

كريمة الفستق وزبدة الفستق: ما الفرق؟

لا يجب الخلط بين كريمة الفستق وزبدة الفستق، فهما منتجان مختلفان رغم أن كليهما مصنوع من الفستق:

كريمة أو معجون الفستق: ناعم وكريمي، مصنوع بنسبة 100% من الفستق الطبيعي، ويُستخدم غالبًا كمنكّه في الحلويات والآيس كريم. لا يحتوي على ملح أو سكر أو زيوت مضافة.

زبدة الفستق: تحتوي على إضافات مثل الزيوت والملح وأحيانا السكر، مما يجعلها أقل نقاء ولكنها أكثر كثافة.

أكدت دراسة منشورة في المجلة الإيرانية للتغذية أن معجون الفستق أكثر ثباتا غذائيا وأغنى بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.

كريمة الفستق الحقيقية والصناعية

حسب خبراء التغذية وصناع الحلويات، ينقسم "صوص البستاشيو" إلى نوعين رئيسيين:

كريمة الفستق الطبيعي: يتم تحضيره من الفستق المطحون أو معجون الفستق النقي، وقد يحتوي على مكونات بسيطة مثل السكر أو زيت الفول السوداني غير المهدرج. يتميز هذا النوع بلونه الأخضر الفاتح المائل إلى الصفرة، ونكهته الغنية التي تُحاكي طعم الفستق المحمص الحقيقي.

"الصوص الصناعي" أو المنكّه: يحتوي على نكهات وألوان صناعية، وقد تُستخدم فيه مكونات بديلة مثل الفول السوداني أو الزيوت النباتية الأرخص ثمنا. لونه غالبا يكون أخضر فاقعا وغير طبيعي، ونكهته تميل إلى الحلاوة الزائدة المصطنعة.

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ويزعم كثيرون أن "صوص البستاشيو" يصنع من البازلاء المجففة، ويذهب البعض إلى أن الشركات تضيف مواد حافظة ومكثفات لتحسين قوام زيوت مهدرجة تحتوي على الفستق من الأساس.

كيف تميّز بين الطبيعي والمزيف؟

للتمييز بين كريمة الفستق الحقيقية والمزيفة، ينصح الخبراء باتباع هذه النصائح:

افحص قائمة المكونات: إذا كان "الفستق" من أوائل العناصر المذكورة، فغالبا ما يكون المنتج طبيعيا.

انتبه للون: الأخضر الباهت أو المصفر يدل على منتج طبيعي، بينما اللون الأخضر الزاهي يشير إلى إضافات صناعية.

تذوق النكهة: النكهة الحقيقية للفستق مميزة وناعمة، بينما النكهات الصناعية تميل إلى الحلاوة المبالغ فيها أو الطعم المضاف.

أضرار "صوص البستاشيو" المصنوع من الزيوت المهدرجة

يُعد "صوص البستاشيو" المصنوع من الزيوت المهدرجة خطرا على الصحة بسبب احتوائه على الدهون المتحوّلة (Trans Fats)، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول، وتُسهم في السكري من النوع الثاني والسمنة. وقد صنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الدهون المتحوّلة الصناعية بـ"غير آمنة للاستهلاك البشري" منذ عام 2018، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بإزالتها تماما من السلسلة الغذائية.

كما أشارت دراسات نُشرت في دورية "ذا نيو إنغلاند أوف ميديسن" إلى أن استهلاك الدهون المتحوّلة مرتبط بزيادة الالتهابات في الجسم، وهو عامل يُسهم في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري. وتشير الأبحاث إلى أن مجرد استهلاك 2% من السعرات اليومية من الدهون المتحوّلة يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 23%. لذلك، يُنصح باختيار كريمة فستق مصنوعة من زيوت طبيعية وغير مهدرجة أو تحضيره منزليا لضمان طعم لذيذ وصحي في الوقت نفسه.

تحضير كريمة الفستق في المنزل

لضمان استهلاك صوص بستاشيو طبيعي 100%، ينصح الطهاة وخبراء الصحة بتحضيره منزليا. كل ما تحتاجه هو فستق حلبي عالي الجودة، القليل من السكر (اختياري)، وملعقة صغيرة من زيت خفيف. يتم طحن الفستق في محضرة الطعام حتى يتحول إلى معجون ناعم.

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هذه الطريقة تضمن صنع منتج خال من المواد الحافظة، الألوان الصناعية، والدهون المهدرجة، كما يمكنك التحكم في مستوى الحلاوة حسب رغبتك.