استمتع بحلويات رمضان من دون سكر.. 5 وصفات منخفضة السعرات

تزخر المائدة الرمضانية بتشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية، سواء كانت أطباقًا رئيسية أو مقبلات ومعجنات، وحتى السلطات، لذلك يصبح العثور على طبق صحي على مائدة رمضان مهمة معقدة، خاصة عندما يكون البحث عن حلوى متوازنة من حيث السعرات الحرارية.

في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، تشهد الحلويات الرمضانية إقبالًا واسعًا، حيث يتفنن الطهاة وعشاق الطهي في ابتكار وصفات جديدة تضيف لمسات مميزة إلى النكهات التقليدية.

وقد أصبحت هذه الحلويات محط اهتمام واسع، بعد أن خضعت لتعديلات مبتكرة جعلتها تتصدر "الترند" الرمضاني. وبين هذا التنوع الغني، يظل البحث عن حلوى رمضانية منخفضة السعرات هدفًا لمن يسعون للحفاظ على نمط حياة صحي خلال الشهر الكريم.

حلوى صحية بمكونات بديلة

بقليل من التعديلات في طريقة التحضير، يمكن الاستمتاع بوصفات حلوى رمضانية صحية. تؤكد الدكتورة نهلة صلاح، أخصائية التغذية، في حديثها للجزيرة نت، أن مرضى السكري وأصحاب الحميات الغذائية يمكنهم أيضًا تناول الحلويات الرمضانية، بشرط إعدادها بطرق صحية واستبدال بعض المكونات بأخرى أكثر فائدة.

وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العسل الطبيعي بدلًا من الشربات الغني بالجلوكوز، والتمر المهروس كبديل للحشوات مرتفعة السعرات، أما السكر فيمكن تعويضه بسكر الدايت أو سكر جوز الهند الطبيعي.

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كما توضح أخصائية التغذية أن استخدام دقيق الشوفان أو دقيق اللوز أو جوز الهند بدلا من الدقيق الأبيض، في حين يُفضل استخدام الفرن أو الإيرفراير "المقلاة الهوائية" بدلًا من القلي للحصول على خيارات أكثر صحية.

وتشير إلى أن الحلويات الشرقية، التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، مثل الكنافة، القطايف، الزلابية، البسبوسة، والجلاش (أو البقلاوة)، تُعد من أكثر الأصناف المشبعة بالسعرات الحرارية.

ومع ذلك، فإن تحضيرها بطرق صحية ليس بالأمر الصعب، حيث يمكن الاستمتاع بها عبر حلول بسيطة تحافظ على نكهتها اللذيذة دون الإضرار بالنظام الغذائي.

وصفات رمضانية بسعرات أقل

1- القطايف

في البداية، يتم تحضير العجينة بمزج كوب من دقيق الشوفان مع نصف كوب من دقيق القمح، ثم يُضاف كوب من الماء الدافئ وملعقة من الخميرة، مع العجن جيدًا حتى تتماسك المكونات. بعد ذلك، تُترك العجينة لتتخمر، ثم تُشكل حسب الرغبة وتُخبز حتى تنضج.

وفي مرحلة الحشو، يمكن استخدام خيارات صحية مثل المكسرات الطبيعية، أو الشوكولاتة الداكنة، أو التمر، أو جوز الهند مع قليل من الزبيب. بعد الحشو، تُحمّر الحلوى في الفرن مع كمية قليلة من الزيت للحصول على قوام مقرمش. وأخيرًا، تُضاف بضع قطرات من العسل الطبيعي بدلًا من الشربات التقليدي، مما يمنحها مذاقًا لذيذًا دون زيادة السعرات الحرارية.

2- الكنافة

توضح الدكتورة نهلة صلاح أن تحضير الكنافة منزليًا بطريقة صحية، كما هو الحال مع القطايف، ليس بنفس السهولة. ومع ذلك، يمكن استخدام الكنافة العادية مع تحميصها في الفرن الهوائي بدلًا من تحميرها في الزبدة، مما يقلل من كمية الدهون المشبعة.

كما يُنصح باستخدام كريمة صحية أو خيارات أخرى أقل دسامة بدلا من الحشوات التقليدية الغنية بالزبدة. أما فيما يخص التحلية، فيمكن استخدام العسل الطبيعي بدلًا من شربات الجلوكوز، للحصول على مذاق حلو بطريقة أكثر توازنًا وصحة.

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3- مهلبية المشمش

يمكن تحضير مهلبية صحية بمكونين فقط، دون الحاجة إلى إضافة دهون أو نشا. ويكفي كوب من اللبن المغلي يُسكب على 8 قطع من المشمش المجفف، ثم يُترك مغطى لمدة 10 دقائق حتى يلين المشمش تمامًا.

بعد ذلك، يُخلط المزيج جيدًا في الخلاط حتى يصبح قوامه ناعمًا ومتجانسًا، ثم يُسكب في طاجن صغير ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك. وعند التقديم، يُزين بالمكسرات الصحية، ويُقدم باردًا للاستمتاع بمذاقه اللذيذ والمنعش.

4- تمر الشوكولاتة

يمكن تحضير التمر بالشوكولاتة بمكونات صحية بسيطة.

المكونات:

تمر بعدد حسب الرغبة.

زبدة فول سوداني.

حبات لوز (بعدد التمر).

شوكولاتة داكنة مذابة.

طريقة التحضير

يُفتح التمر ويُزال النوى بعناية، ليصبح جاهزًا للحشو. بعد ذلك، تُحشى كل تمرة بزبدة الفول السوداني وحبة لوز، مما يضيف نكهة غنية وقيمة غذائية مفيدة.

تُغمر التمرات في الشوكولاتة الداكنة المذابة حتى تُغطى بالكامل، ثم تُرص على طبق بشكل متساوٍ. بعد الانتهاء، توضع التمرات في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

يمكن الاستمتاع بهذه الحلوى الصحية كخيار منخفض السعرات الحرارية بعد الإفطار أو السحور، حيث توفر طاقة مستدامة تساعد على النشاط خلال فترة الصيام.

5- بقلاوة صحية

لتحضير البقلاوة بطريقة صحية، يمكن استخدام لفائف السمبوسك المصنوعة من دقيق القمح الكامل بدلا من عجينة الجلاش، مما يمنحها قوامًا خفيفًا وقيمة غذائية أعلى.

وللحصول على الشكل الدائري التقليدي للبقلاوة، تُلف رقائق السمبوسك على قلم صغير، ثم تُحشى باختيارك من المكونات الصحية مثل الفستق، أو الفول السوداني، أو الجبن الكريمي منخفض السعرات، أو الشوكولاتة الداكنة.

بعد الحشو، تُخبز في الفرن الهوائي دون زيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. وللتحلية، يُمكن إضافة العسل الطبيعي بدلًا من الشربات التقليدي، مع رشة من جوز الهند للتزيين، مما يمنحها مذاقا مميزا وقواما شهيا.