هل تخطط لإحضار طعامك إلى الطائرة؟ إليك 6 آداب للأكل أثناء الرحلة

رغم أن "غالبية الركاب لا يسافرون بوجبات خفيفة، لكنّ بعضهم يحضر طعامه على متن الطائرة"، كما قالت شاني بيرالتا، عضو رابطة مضيفات الطيران (سي دبليو إيه)، لصحيفة "ذا نيوزيلاند هيرالد" الأميركية.

لكنك كمسافر، قد تضطر لإحضار طعامك الخاص على متن الطائرة، ربما لاحتياجات أو تفضيلات غذائية لديك، أو لأنك لا ترغب في دفع التكلفة الإضافية التي تفرضها بعض شركات الطيران للحصول على خيارات غذائية أفضل.

لكن تناول الطعام في السماء، قد لا يخلو من مشكلات مزعجة للركاب ومحرجة لك، لدرجة تجعلك تفكر جيدا في الذي يجب اصطحابه معك، وتحتاج إلى التعرف على الآداب التي يجب أن تكون على دراية بها قبل أن تبدأ في تناول الطعام في منتصف الرحلة، كي لا تصبح الراكب الأكثر إثارة للإزعاج على متن رحلتك.

قواعد الطعام الخاص على متن الطائرة

وفقا لموقع "أفياسيون لاين" المتخصص في أخبار الطيران، يجب اتباع قواعد إدارة أمن النقل "تي إس إيه"، قبل إحضار أي أطعمة على متن الطائرات، وهي:

السوائل والمواد الهلامية، فالقواعد المنظمة لحمل السوائل والمواد الهلامية تشمل أصنافا مثل "صلصة السلطة، وزبدة الفول السوداني، والزبادي"، وعليه، يجب ألا يزيد حجمها عن 100 مليلتر (3.4 أوقية أو نحو 96 غراما)، وأن توضع في عبوة واحدة شفافة مزودة بسحاب. ويُستثنى من هذه القاعدة طعام الأطفال والمواد الطبية الضرورية.

فالقواعد المنظمة لحمل السوائل والمواد الهلامية تشمل أصنافا مثل "صلصة السلطة، وزبدة الفول السوداني، والزبادي"، وعليه، يجب ألا يزيد حجمها عن 100 مليلتر (3.4 أوقية أو نحو 96 غراما)، وأن توضع في عبوة واحدة شفافة مزودة بسحاب. ويُستثنى من هذه القاعدة طعام الأطفال والمواد الطبية الضرورية. الأطعمة الصلبة، يمكن حمل الأطعمة الصلبة في حقيبة اليد أو الأغراض الشخصية، ولكن، يجب عليك مراجعة إرشادات شركة الطيران الخاصة، والاطلاع على أي قيود خاصة بوجهتك؛ حيث إن بعض الدول لديها لوائح صارمة بشأن استيراد المواد الغذائية.

يمكن حمل الأطعمة الصلبة في حقيبة اليد أو الأغراض الشخصية، ولكن، يجب عليك مراجعة إرشادات شركة الطيران الخاصة، والاطلاع على أي قيود خاصة بوجهتك؛ حيث إن بعض الدول لديها لوائح صارمة بشأن استيراد المواد الغذائية. الأشياء الحادة، يجب القيام بتقطيع وتحضير أي أطعمة ضرورية قبل الصعود إلى الطائرة، وتجنب إحضار الأطعمة التي تتطلب تقطيعا بسكين حاد أو غيرها من المواد المحظورة.

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آداب الأكل على متن الطائرة

لأن تناول الطعام على ارتفاع 35000 قدم، يتطلب بعض المهارات والآداب لاجتناب أخطاء من قبيل إزعاج الروائح وفوضى الانسكابات وتناثر البقايا والفتات؛ قدمت جاكلين ويتمور، خبيرة آداب العمل ومضيفة الطيران السابقة لموقع "تيستنغ تيبل"، 6 نصائح لأفضل سلوك أثناء الأكل على متن الطائرة، لضمان الحصول على القليل من راحة البال، والاستمتاع بطعامك دون إزعاج الآخرين من حولك؛ بدءا من الأطعمة التي يجب تجنبها، إلى كيفية التعامل مع أسوأ السيناريوهات:

1- تجنب اصطحاب الأطعمة ذات الروائح النفاذة

"اختر أطعمة ذات روائح خفيفة، أو ضعها في عبوات محكمة الغلق لتقليل أي إزعاج". تقول ويتمور "إن أحد أكبر الأخطاء التي يمكنك ارتكابها أثناء السفر بالطائرة، هو تعبئة حقيبة مليئة بالوجبات ذات الرائحة النفاذة". وتنصح "بالتفكير مرتين" قبل إحضار ساندويتشات التونة أو الشاورما، وغيرها من الأطعمة المحتوية على البصل أو الثوم أو الكاري والتوابل؛ ومحاولة تخيل تأثير ذلك على الركاب من حولك.

لإنك حتى لو تناولت وجبتك بسرعة، فسوف تستمر الروائح في المساحة الضيقة التي لا تسمح بتشتتها بسهولة"؛ حيث تقول بيرالتا "تنتشر رائحة الطعام في المقصورة فورا، ويمكنك شمها من الخلف، ومن الأمام، ومن أي مكان في الطائرة". فإن كان ولا بد من إحضار الطعام على متن الطائرة، فالتزم أطعمة ليس لها رائحة قوية.

2- حافظ على المكان نظيفا

لأن التغيرات في ضغط الهواء داخل الطائرة يمكن أن تؤدي إلى تفجر عبوات الصلصة أو المشروبات الغازية، تنصح ويتمور بفتحها ببطء، وبعيدا عن جيران المقعد، ووضع منديل على صدرك، وآخر تحت المشروبات "تحسبا لأي اضطراب غير متوقع".

وتضيف أنه "من المهم أن تحافظ على المكان نظيفا ومرتبا، فلا أحد يريد أن يرى فتات طعام يتطاير، أو بقايا لزجة تلتصق بمقعده"؛ وتوصي "باختيار الأطعمة سهلة الأكل واستخدام أدوات المائدة قدر الإمكان، ثم ترتيب المكان بعد الانتهاء، ومسح اليدين وطاولة الطعام بمنديل مُطهر قبل الأكل وبعده، لتقليل انتشار الجراثيم"، والتخلص من أي نفايات بشكل مناسب. و"تجنب ترك القمامة في جيب المقعد أو على الأرض"، كما تقول بيرالتا.

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وعندها لن يشعر المسافرون وطاقم الطائرة بالامتنان لتجنب الفوضى فحسب، بل إن الحفاظ على مقعدك ومساحتك نظيفين "سيساعدك أيضا، على الاسترخاء بسهولة أكبر طوال الرحلة".

3- اختيار التوقيت المناسب للأكل

تقول بيرالتا، "قبل أن تبدأ في قضم جزرة أو تفاحة، فكر في المسافرين الذين يعانون من رهاب أصوات، مثل المضغ والنقر ومضغ العلكة"، فهو اضطراب يُثير لديهم استجابات جسدية وعاطفية؛ إضافة إلى أن صوت قضم الفاكهة والأطعمة "الصوتية" كرقائق البطاطس، قد يكون مزعجا.

فحاول، أن تشعر بمحيطك، فإذا كنت جائعا فعلا، والركاب حولك نيام، فيمكنك تناول طعامك بهدوء شديد، وتجنب الأطعمة التي تتطلب مضغا عاليا قد يسبب إزعاجا. أيضا، لتقليل احتمال إزعاج الركاب بأصوات خشخشة الورق والأكياس، يمكنك تناول الطعام عندما يأكل الآخرون.

تقول ويتمور، "إن هذا سوف يجعلك أكثر تعاونا وأقل إزعاجا، ويمنع أي نظرات استنكار من الركاب أو المضيفات، المشغولات، المرهقات غالبا".

4- اجعلها أطعمة خفيفة

للحفاظ على مستوى طاقتك مرتفعا وضمان ألا تجوع أبدا خلال الرحلات الطويلة، تقترح ويتمور "اختيار أطعمة خفيفة غنية بالنكهة، مثل ألواح غرانولا أو البسكويت أو الفواكه المجففة أو الشوكولاتة"، وتجنب الأطعمة المعقدة التي تحتوي على صلصة أو يمكن أن تتفتت.

ولتجنب إزعاج الآخرين، تقول بيرالتا "نرجوك، لا تلعق أصابعك"، وللمحافظة على مستوى الصوت منخفضا، تنصح ويتمور "بتقسيم الوجبات الخفيفة مسبقا وفتحها ببطء وهدوء".

5- كن مراعيا للحساسية

مراعاة الركاب الذين يعانون من الحساسية ومساعدتهم، والتأكد من الاستماع إلى إعلانات مضيفات الطيران بشأن الحساسية عندما تستقر في مقعدك لأول مرة، وعدم تجاهل هذا الأمر؛ "هي إحدى أهم نصائح آداب تناول الطعام على متن الرحلات الجوية"، بحسب ويتمور، التي توضح أن بعض الرحلات الجوية لا تحتوي على المكسرات – على سبيل المثال – وهو ما يستوجب تغييرا بسيطا عند تعبئة أو شراء وجباتك الخفيفة لإحضارها على متن الطائرة، ومحاولة شراء الأصناف الخالية من المواد المسببة للحساسية الشائعة، "وسوف يُحدث هذا فرقا كبيرا بالنسبة لمن حولك ممن يعانون من الحساسية داخل طائرة مزدحمة"؛ وخاصة أولئك الذين يعانون من ردود فعل شديدة تجاه مسببات الحساسية المحمولة جوا مثل الفول السوداني.

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6- لا داعي للذعر من الانسكابات والحوادث

إذا حدث خطأ ما، أثناء تناولك الطعام على متن الطائرة، فلا داعي للذعر، ولكن تصرف بسرعة؛ تقول ويتمور "تحدث الحوادث، فالأفضل أن تعترف بها، وتعتذر على الفور، وتبدأ في تنظيف المكان سواء باستخدام أي مناشف أو مناديل صحية في متناول يدك، أو باستدعاء المضيفة لطلب المساعدة.

أما إذا تسبب الانسكاب في إتلاف ملابس شخص ما أو متعلقاته، "فاعرض عليه تغطية تكاليف التنظيف، واطلب له مشروبا لتلطيف الأجواء".