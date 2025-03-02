إليك وصفة البيض التركي.. سحور مختلف يمنحك الغذاء والطاقة الكافية على مدار اليوم

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لوجبة سحور خفيفة لذيذة مغذية ومختلفة، فقدمي لأسرتك البيض التركي أو الـ"تشيلبير" (Çilbir) بالتركية.

تلك الوصفة العثمانية العريقة التي تجمع بين الزبادي اليوناني والبيض، كقوتين عظميين تشتهر كل منها بقيمتها الغذائية الغنية وتنوعها وغناها بالبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، وتوفران بداية صحية ليوم مُفعم بالطاقة والنشاط.

فالزبادي اليوناني المعروف بقوامه الكريمي وفوائده الحيوية، يتناسب بشكل مدهش مع البيض، الذي يُعد مصدرا شهيرا للبروتين الكامل، ويعملان معا لتقديم وجبة مُرضية من وجبات النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، "لتعزيز الشعور بالترطيب والشبع، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف اليوم، إلى جانب دعم نمو العضلات والمساعدة في ضبط الوزن وصحة الأمعاء". كما تقول الشيف آنا، المؤلفة والخبيرة في فن الطهي، لموقع "كومبوزد ريسبس".

ما فوائد تناول البيض التركي على السحور؟

وفقا لموقع "هيلث دايجست"، إذا حضرت البيض التركي، وهو عبارة عن بيض مطبوخ يقدم فوق الزبادي اليوناني، فيمكنك الحصول على فوائد ثمينة من أهمها:

بروتين أكثر: يقول زاك كوبر، وهو خبير تغذية ومدرب شخصي معتمد من الكلية الأميركية للطب الرياضي إن "البيض والزبادي اليوناني يُشكلان وجبة صحية مفيدة لتوفير احتياجاتنا اليومية من البروتين، حيث يحتوي البروتين الموجود في البيض والزبادي على درجة مثالية لهضم البروتين تبلغ 1.0، مما يعني أن كلا الطعامين يحتويان على نسبة عالية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية".

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ويوفر البيض التركي أكثر من 16 غراما من البروتين، لاحتواء الزبادي اليوناني قليل الدسم على 50% بروتين أكثر من البيض. وهذا البروتين هو الذي يساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، "ويجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، مما يجعله مثاليا لضبط الوزن".

دهون صحية وسعرات حرارية أقل: كما تحتوي حصة واحدة من البيض التركي تقريبا على 200 سعر حراري، مع ما يقارب من 9 غرامات من الدهون غير المشبعة الصحية للقلب، وأكثر من 4 غرامات من الكربوهيدرات.

وقد أظهرت دراسات نُشرت في مجلة التغذية عام 2008، أن "تناول البيض يزيد من مستويات البروتينات الدهنية عالية الكثافة، دون التأثير على الكوليسترول الضار (إل دي إل)، مما يشير إلى أن البيض له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية".

الكثير من العناصر الغذائية الضرورية: فعلى الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما يقارب من 4 غرامات من السكر، لكن الجمع بينه وبين البيض في وجبة السحور، سيمنحك 115 مليغراما من الكالسيوم (9% من القيمة اليومية)، و141 مليغراما من البوتاسيوم (3% من القيمة اليومية)، "الذي يساعد على التحكم في ضغط الدم ومستويات السوائل"، بالإضافة إلى المغنيسيوم، "الضروري لعمل العضلات والطاقة".

فعلى الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما يقارب من 4 غرامات من السكر، لكن الجمع بينه وبين البيض في وجبة السحور، سيمنحك 115 مليغراما من الكالسيوم (9% من القيمة اليومية)، و141 مليغراما من البوتاسيوم (3% من القيمة اليومية)، "الذي يساعد على التحكم في ضغط الدم ومستويات السوائل"، بالإضافة إلى المغنيسيوم، "الضروري لعمل العضلات والطاقة". الكثير من فيتامينات "بي" لتغذية الجسم والدماغ: وهو من أهم ما نحصل عليه من البيض التركي، "وخصوصا فيتامين بي 12 الذي يساعد على الطاقة وصحة الأعصاب"، بالإضافة إلى غنى البيض بعنصر الكولين (27% من القيمة اليومية)، الضروري لتحسين وظائف المخ والقلب والكبد، إلى جانب فائدته لصحة العينين، لاحتوائه على فيتامين (إيه) الذي يعزز صحة الرؤية، مع كل من "اللوتين" و"الزياكسانثين".

وهو من أهم ما نحصل عليه من البيض التركي، "وخصوصا فيتامين بي 12 الذي يساعد على الطاقة وصحة الأعصاب"، بالإضافة إلى غنى البيض بعنصر الكولين (27% من القيمة اليومية)، الضروري لتحسين وظائف المخ والقلب والكبد، إلى جانب فائدته لصحة العينين، لاحتوائه على فيتامين (إيه) الذي يعزز صحة الرؤية، مع كل من "اللوتين" و"الزياكسانثين". مزيد من البروبيوتيك: حيث يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تدعم صحة الأمعاء، ومن خلال تناوله بانتظام، "يمكن تحسين الهضم، وتقوية جهاز المناعة، والحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في معدتنا". وقد أظهرت أبحاث نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية عام 2009، أن "هذه البكتيريا يمكن أن يكون لها العديد من التأثيرات المفيدة على صحة الجهاز الهضمي، وضغط الدم، ومستويات الدهون، والعديد من الفوائد الصحية الأخرى".

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كيفية صنع بيض تركي عالي البروتين

تحتاجين إلى بيضتين على الأقل لتحضير هذا الطبق، مع اتباع هذه الخطوات: