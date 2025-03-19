لماذا لا تكفي الرياضة وحدها لفقدان الوزن؟ السر في "التوازن"

يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة وحدها كافية لفقدان الوزن، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذا الاعتقاد ليس دقيقا تماما. فعلى الرغم من أن النشاط البدني يلعب دورا مهما في تحسين الصحة العامة والحفاظ على الوزن، فإن الاعتماد على الرياضة فقط دون تعديل النظام الغذائي ربما لا يكون كافيا لتحقيق فقدان وزن ملموس.

دراسات متعددة أظهرت أن ممارسة الرياضة من دون تغيير في النظام الغذائي قد تؤدي إلى فقدان وزن محدود فقط. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج الشخص إلى الركض لمدة ساعة لحرق نحو 500 سعرة حرارية، وهي كمية تعادل قطعة كبيرة من الشوكولاتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى إجهاد المفاصل والأربطة، مما يزيد من خطر الإصابات.

لذا يتعين على المرء، الذي يرغب في إنقاص وزنه، المواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، على سبيل المثال المشي بمعدل 10 آلاف خطوة كل يوم، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من حيث السعرات الحرارية، أي النظام، الذي يتم تقليله فقط من حيث الطاقة.

ولتحقيق فقدان وزن فعّال ومستدام، يُنصح بالجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. يشمل ذلك تناول وجبات متوازنة غنية بالفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية.

كما يُفضل تقليل استهلاك السكريات المضافة والأطعمة المصنعة. يساعد هذا النهج في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة وتوفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

ويمكن تحقيق ذلك باتباع نظام غذائي يعتمد على المكملات الغذائية؛ يستعاض فيه عن وجبة واحدة على الأقل يوميا بمنتج منخفض السعرات الحرارية مثل المشروبات المخفوقة (Shake)، التي تزود الجسم بأهم العناصر الغذائية، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية أقل.

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ومع ذلك، تجب استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب قبل البدء في استخدام أي مكمل غذائي للتأكد من ملاءمته للحالة الصحية الفردية وتجنب أي آثار جانبية محتملة.