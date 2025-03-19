حجوزات المنشآت السياحية ناهزت 100%.. كبادوكيا التركية تستعد لإجازة عيد الفطر

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير (وسط تركيا)، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي.

ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100%، ويُتوقع أن تشهد المنطقة هذا العام، حركة سياحية نشطة بسبب توافق عطلة العيد مع العطلة المدرسية.

وتم حجز أغلب الأماكن في المنشآت السياحية الموجودة بالمنطقة قبل أيام من العطلة، مما يبعث التفاؤل لدى العاملين في قطاع السياحة حول موسم سياحي مزدحم ووفير.

وقال رئيس جمعية تطوير السياحة في بلدة غوريمه مصطفى دورماز، إن تزامن عطلة العيد مع عطلة منتصف الفصل الدراسي سيكون له تأثير إيجابي على عدد السياح المحليين الوافدين إلى كبادوكيا.

وأضاف أن المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تعد من أفضل الوجهات السياحية للعائلات.

وتعد كبادوكيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال.

وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في عربيا اسم "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.