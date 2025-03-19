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حجوزات المنشآت السياحية ناهزت 100%.. كبادوكيا التركية تستعد لإجازة عيد الفطر

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير وسط تركيا، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي. ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100 بالمئة. وتعد كبادوكيا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال. وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية. ( Behçet Alkan - وكالة الأناضول )
وصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا التركية إلى نحو 100% (الأناضول)
19/3/2025

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير (وسط تركيا)، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي.

ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100%، ويُتوقع أن تشهد المنطقة هذا العام، حركة سياحية نشطة بسبب توافق عطلة العيد مع العطلة المدرسية.

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير وسط تركيا، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي. ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100 بالمئة. وتعد كبادوكيا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال. وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية. ( Behçet Alkan - وكالة الأناضول )
تشتهر كبادوكيا بمدنها تحت الأرض ومداخن الجنيات أو ما يطلق عليه عربيا اسم "موائد الشيطان" (الأناضول)

وتم حجز أغلب الأماكن في المنشآت السياحية الموجودة بالمنطقة قبل أيام من العطلة، مما يبعث التفاؤل لدى العاملين في قطاع السياحة حول موسم سياحي مزدحم ووفير.

وقال رئيس جمعية تطوير السياحة في بلدة غوريمه مصطفى دورماز، إن تزامن عطلة العيد مع عطلة منتصف الفصل الدراسي سيكون له تأثير إيجابي على عدد السياح المحليين الوافدين إلى كبادوكيا.

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير وسط تركيا، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي. ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100 بالمئة. وتعد كبادوكيا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال. وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية. ( Behçet Alkan - وكالة الأناضول )
تجمع كبادوكيا بين الجمال الطبيعي والآثار التاريخية العريقة مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال (الأناضول)

وأضاف أن المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تعد من أفضل الوجهات السياحية للعائلات.

وتعد كبادوكيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال.

تستعد منشآت منطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير وسط تركيا، لاستقبال آلاف السياح ولا سيما المحليين في إجازة عيد الفطر، التي تتوافق هذا العام مع عطلة منتصف الفصل الدراسي. ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية بمنطقة كبادوكيا، إلى نحو 100 بالمئة. وتعد كبادوكيا، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي المدهش والآثار التاريخية العريقة، مما يجعلها وجهة جذابة لعشاق المغامرة والجمال. وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية. ( Behçet Alkan - وكالة الأناضول )
تعد كبادوكيا المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا (الأناضول)

وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في عربيا اسم "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.

المصدر : وكالة الأناضول

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