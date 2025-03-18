لماذا تفقد الملابس البيضاء بريقها؟ أسباب وحلول منزلية فعالة

مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام والغسل، قد تفقد الملابس بياضها النقي وبريقها الأبيض نتيجة لعوامل متعددة مثل تراكم الرواسب الكلسية وبقايا المنظفات والعرق.

وتقول مواقع عدة مثل "غود هاوس كيبينغ" و"ذا سبروس" إن اتباع وصفات منزلية بسيطة يمكن أن يعيد للملابس بياضها الطبيعي دون الحاجة إلى المواد الكيميائية القوية.

الأسباب المؤدية لاصفرار الملابس البيضاء

تؤدي عدة عوامل إلى اصفرار الملابس، أهمها:

الرواسب الكلسية وبقايا المنظفات: تتراكم الرواسب مع كل غسلة، خاصة عند استخدام كميات كبيرة من المنظف أو عند عدم شطف الملابس جيدا.

العرق: يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية الطبيعية في العرق مع الألياف، مما يؤدي إلى تغير لونها.

خلط الملابس: غسل الملابس البيضاء مع الملونة قد يسبب انتقال الألوان، مما يؤدي إلى ظهور طابع رمادي أو أصفر باهت.

وصفات منزلية لاستعادة بياض الملابس

الخل الأبيض: يُعد من أشهر الوصفات الطبيعية لتفتيح الملابس، إذ يعمل على تفكيك الرواسب وتخفيف آثار بقايا المنظفات.

طريقة الاستخدام:

قم بإعداد محلول من ماء دافئ ونصف كوب من الخل الأبيض.

انقع الملابس في هذا المحلول لمدة 30 دقيقة قبل وضعها بالغسالة.

لمعالجة البقع، يمكن تطبيق الخل مباشرة على المنطقة المتأثرة وتركه بضع دقائق قبل الغسل.

الملح وصودا الخبز: يعملان على إزالة البقع وتنظيف الألياف بعمق دون اللجوء إلى المواد الكيميائية القاسية.

طريقة الاستخدام:

الملح: أضف حوالي 50 غراما من ملح الطعام إلى الغسالة مع المنظف، واغسل الملابس عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.

صودا الخبز: يمكن إضافة كيس صغير من مسحوق الخبز أو ملعقتين كبيرتين إلى دورة الغسل لتعزيز قوة التنظيف وإزالة الرواسب.

أشعة الشمس: تُعد عاملا طبيعيا للتبييض وتفتيح الملابس، خاصة الأقمشة القطنية.

طريقة الاستخدام:

يُفضل تجفيف الملابس في الهواء الطلق، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تبييض الأقمشة تدريجيا.

يجب مراعاة عدم تعريض الملابس الحساسة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لتجنب بهتان اللون.

كيف تحافظ على بياض الملابس؟

لتجنب اصفرار الملابس من البداية، يُوصى باتباع النصائح التالية: