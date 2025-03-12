لتجنب زيادة الوزن في رمضان 9 عصائر منخفضة السعرات الحرارية

عادة ما تتزين موائد الإفطار الرمضانية بالمشروبات والعصائر الطبيعية لتعويض الجسم عما فقده من سوائل خلال ساعات النهار، غير أن الكثير من هذه العصائر قد تكون غنية بالسعرات الحرارية وتؤدي إلى زيادة الوزن.

لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول العصائر ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وأهمها العصائر التي تعتمد على التفاح أو البرتقال أو الليمون أو الرمان أو الأناناس أو البطيخ أو الفراولة.

إذ تضيف هذه الفواكه قيمة غذائية جيدة إلى النظام الغذائي، كذلك تعزز الشعور بالامتلاء، وتحد من الرغبة في تناول الحلويات أو الإفراط في تناول الطعام، نظرا لمحتواها العالي من الألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم وغيرها من المعادن والفيتامينات المختلفة.

وهذه بعض بدائل العصائر منخفضة السعرات الحرارية والتي يمكنكِ تجهيزها لكِ ولأفراد أسرتكِ بسهولة قبل الإفطار:

1. عصير الليمون الحامض

يعتبر الليمون من الثمار الغنية بمضادات الأكسدة، ولتحضير عصير الليمون، قومي بخلط موزة مجمدة ومقطعة إلى قطع مع نصف كوب سبانخ وكوب من مشروب جوز الهند وقشر وعصير ليمونة واحدة في الخلاط الكهربائي، ثم قدميه عصيرا منعشا مع الإفطار.

2. عصير الرمان والتوت

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، كما يعمل على قمع الشهية نظرا لمحتواه من مادة البوليفينول، ويمكن تحضير عصير الرمان والتوت بمزج ¾ كوب من خليط التوت المجمد و4 أونصات من عصير الرمان قليل السكر في الخلاط مع 1/2 موزة متوسطة الحجم و4 أونصات من حليب اللوز غير المُحلى، حتى يصبح الخليط ناعما وكريميا.

إعلان

3. عصير الأناناس الأخضر

يتميز عصير الأناناس الأخضر بنكهته الحلوة والطبيعية، ولتحضيره: أضيفي نصف كوب من حليب اللوز وثلث كوب من الزبادي إلى الخلاط، ثم أضيفي كوبا من الكرنب الصغير أو السبانخ وكوبا من الموز الناضج ونصف كوب من الأناناس وملعقة كبيرة من بذور الشيا وملعقة صغيرة من العسل (حسب الرغبة) واخلطي كل هذه المكونات معا لتحصلي على عصير فاكهة غني بالخضراوات وله مذاق حلو ونكهته طبيعية.

4. عصير التوت الأزرق والبنجر

يوفر البنجر أو الشمندر البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز حرق الدهون، ولإعداده قومي بتجهيز:

1/2 كوب من التوت الأزرق.

1/2 موزة.

ثمرة يوسفي مقشرة.

ثمرة بنجر مقشرة ومقطعة.

1/4 كوب زبادي يوناني خال من الدهون.

ملعقتان صغيرتان من بذور الشيا.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 كوب ثلج.

ثم امزجي المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير ناعما وكريميا.

5. عصير البطيخ والنعناع

يعد البطيخ مصدرا رائعا للمغذيات الدقيقة الصحية للقلب مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الداعمة للمناعة والفيتامينات إيه وسي، وإلى جانب كونه منخفض السعرات الحرارية فإنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يساعد على الشعور بالشبع وفقدان الوزن.

ولتحضير عصير البطيخ والنعناع، اخلطي كوبين من قطع البطيخ (استخدمي البطيخ الخالي من البذور أو قومي بإزالة البذور) مع ملعقتين كبيرتين من النعناع الطازج و1/2 كوب زبادي يوناني خالي الدسم ونصف كوب ثلج وملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة.

6. عصير المانغو والجزر والزنجبيل

قد يبدو مزيج المانغو والجزر غريبا، لكن نكهتيهما تتناسبان معا بشكل كبير، وعند الخلط يُضاف إليهما الزبادي اليوناني للحصول على المزيد من البروتين وكذلك الزنجبيل المبشور الطازج لتعزيز معدل الأيض.

7. عصير بيناكولادا

يعتبر هذا العصير الغني بالفيتامينات إحدى الطرق الأقل استهلاكا للسعرات الحرارية للحصول على البروتين والألياف والدهون الصحية، ولتحضيره: ضعي في الخلاط ½ كوب من حليب جوز الهند الخفيف غير المحلى مع ورقتي ريحان طازج، ثم اخلطي المكونات جيدا واسكبي العصير في كأس التقديم وزينيه بقطع الأناناس.

إعلان

8. عصير الفراولة والموز

تعتبر الفراولة سواء كانت مجمدة أو طازجة فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بمضادات الأكسدة، ولتحضير هذا العصير سوف تحتاجين إلى:

3/4 كوب فراولة.

1/2 موزة.

3/4 كوب من مزيج حليب جوز الهند واللوز غير المحلى.

9. عصير شاي الماتشا الأخضر

الماتشا شاي مطحون يُقدم في احتفالات الشاي اليابانية، ويحتوي على مادة "إيه جي سي جي" (EGCG) التي تعزز عملية تحلل الدهون وتمنع تكوين الخلايا الدهنية، وخاصة منطقة البطن، ولتحضير عصير شاي الماتشا: ضعي 2/1 كوب من السبانخ و2/1 موزة مجمدة وملعقة صغيرة من مسحوق شاي الماتشا وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع كمية مناسبة من الماء في الخلاط واخلطي المكونات جيدا.

نصائح لتحضير عصائر منخفضة السعرات الحرارية

استخدمي مكونات طازجة وطبيعية بدون سكر: ينبغي تجنب المكونات التي تحتوي على السكر، مثل الزبادي المنكه، والآيس كريم، والشربات، والكريمة المخفوقة وعصير الفاكهة المحلى، والفواكه المعلبة في شراب. وبدلا من ذلك، استخدمي الفواكه والخضراوات الطازجة لتكوين الجزء الأكبر من العصير.

الفواكه: يمكن استخدام الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو مزيج من الاثنين، ولكن قد تحتاجين إلى إضافة المزيد من الثلج إذا كنت تستخدمين الفواكه الطازجة بعكس الفواكه المجمدة التي تزيد من كثافة العصير.

السوائل: يفضل استخدام الخيارات منخفضة السعرات الحرارية مثل حليب جوز الهند أو اللوز غير المحلى أو ماء جوز الهند، بدلا من الماء العادي للحصول على عصير ذي مذاق أفضل.

ضعي المكونات في الخلاط بالترتيب الصحيح: للحصول على عصير سميك وكريمي، ينبغي وضع الحليب والزبادي أولا، ثم جميع المكونات الأخرى، حيث يساعد السائل الموجود في الأسفل على سحب المكونات نحو الشفرة.

إضافة المُحليات الطبيعية حسب الرغبة: يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة أو أكثر من العسل أو شراب القيقب النقي أو التمر منزوع النوى للحصول على عصائر أكثر حلاوة.

إعلان

وبعد تجهيز العصير، إذا كان سميكا جدا، يمكنكِ تخفيفه بإضافة القليل من حليب اللوز، وإذا كان خفيفا، يمكنك تكثيفه بإضافة حفنة من الثلج، ويفضل تناوله فور إعداده أو خلال 24 ساعة للحصول على أحسن طعم وأفضل قوام.