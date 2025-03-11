"كباب كيليس".. طبق عثماني يواصل حضوره على موائد الإفطار

يزين طبق "كباب كيليس" موائد الإفطار الرمضانية في ولاية كيليس جنوبي تركيا، ويتكون من مواد منتجة بشكل طبيعي في المنطقة.

ويتصدر الطبق القادم من المطبخ العثماني موائد رمضان مع خبز البيدا في ولاية كيليس، ويتم تحضيره من لحوم الخراف التي تتربى في المراعي الطبيعية بالولاية، مع أنواع عدة من الخضار والبهارات.

وتُعرف الأكلة بالتركية باسم "كيليس طافاسي"، وتضاف إليها أنواع الخضار من البصل والطماطم والفلفل الأحمر والتوابل.

ويعمل الجزارون في مدينة كيليس على إعداد الطبق بشكل مكثف في رمضان بعد جمع المكونات ووضعها على صينية ليتم طهيها بعناية في أفران حجرية.

وقال عزت جان أوزر -وهو يعمل جزارا في مدينة كيليس منذ ما يقارب 40 عاما- إن كباب كيليس من الأطعمة الشهية المهمة في المدينة.

وأشار أوزر إلى أن الطبق الذي حصل على مؤشر جغرافي من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في 2022 بمبادرة من بلدية كيليس بدأ يجذب الانتباه من خارج الولاية.

وأضاف أنهم يصنعون أنواعا مختلفة من الكباب خلال شهر رمضان، واللحم بعجين أيضا، لكن كباب كيليس هو الأكثر طلبا.

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وأوضح أن كباب كيليس مصنوع من لحم الضأن، قائلا "نستخدم الفلفل الأخضر والأحمر والبصل والتوابل، نضع المكونات ونرتب الباذنجان ونزين الوجه ثم نطهوها في فرن حجري ونقدمها مع خبز البيدا".

وأشار إلى أن عدد الأشخاص القادمين من خارج الولاية لتناول هذا الطبق ارتفع مع نيل الكباب المؤشر الجغرافي.

وختم "بعد تسجيل الطبق أصبح معروفا أكثر، نقدم وصفة الطبق للمطاعم في مدن مختلفة، إذ يأتي العديد من الأشخاص من الولايات المجاورة إلى كيليس لتناوله".