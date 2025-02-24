علامات تدل على أن مرتبتك تحتاج إلى تغيير​

يُعد النوم عاملا جوهريا لصحة الإنسان، حيث يمنح الجسم فرصة للتعافي وتجديد خلاياه، ويساعد الدماغ على معالجة المشاعر وترسيخ الذكريات، وتُعد جودة المرتبة من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على راحة النوم والصحة العامة.

وهناك القليل من المنتجات تؤثر بشكل كبير على جودة حياتنا مثل المرتبة، لذا فإن اختيار مرتبة مناسبة واستبدالها في الوقت المناسب يعد أمرا ضروريا لضمان نوم مريح وصحي. لكن يبقى السؤال الأهم: متى ينبغي تغيير المرتبة؟

ما العمر الافتراضي للمرتبة؟

إذا لم تستخدم واقي مرتبة طوال السنوات الثماني الماضية، فهناك احتمال كبير أن يكون وزنها قد تضاعف نتيجة تراكم الرطوبة والغبار والجراثيم، مما يؤثر سلبا على جودة النوم، ومع مرور الوقت يؤدي تكون العفن والتآكل التدريجي إلى تدهور المرتبة، ما يجعل استبدالها أمرا ضروريا للحفاظ على راحة النوم وصحته.

وفقا لموقع "سليب فونديشن" المتخصص في أبحاث النوم، يُوصى بتغيير المرتبة كل 8 سنوات تقريبا، إذ إن معظم المراتب التقليدية تدوم ما بين 7 إلى 10 سنوات قبل أن تبدأ بفقدان قدرتها على توفير الدعم والراحة وتخفيف الضغط، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر سلبا على جودة النوم.

بالإضافة إلى العمر الافتراضي للمرتبة، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على مدى صلاحيتها وجودتها بمرور الوقت. كما أن هناك علامات واضحة تدل على أن الوقت قد حان لاستبدالها بمرتبة جديدة لضمان راحة ونوم أفضل.

الاستيقاظ متألما

إذا كنت تستيقظ يوميا وأنت تشعر بآلام في الرقبة أو الكتفين أو الظهر أو الوركين، فقد تكون مرتبتك هي السبب، حيث مع مرور السنوات تفقد قدرتها على الدعم وتخفيف الضغط، مما يؤدي إلى تشنجات وأوجاع متكررة، ورغم أن وضعية النوم قد تلعب دورا، فإن الألم المستمر يشير غالبا إلى ضرورة تغيير المرتبة، حيث يمكن أن يسبب الألم الأرق الثانوي، مما يؤثر على جودة النوم، إذا لاحظت أن الألم يزداد تدريجيا دون سبب واضح، فقد يكون هذا أول إشارة إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مرتبة جديدة توفر لك الراحة والدعم اللازمين.

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المرتبة المترهلة أو غير المستوية

عندما تستلقي على المرتبة، من المفترض أن تهبط للأسفل ثم تعود إلى شكلها الطبيعي عند النهوض، لكن مع مرور الوقت، قد تفقد المرتبة هذه القدرة بسبب تآكل موادها الداخلية، مما يؤدي إلى ترهلها وظهور انبعاجات دائمة، هذا الانهيار في هيكل الدعم يؤثر سلبا على محاذاة العمود الفقري أثناء النوم، مما قد يسبب عدم الراحة وزيادة نقاط الضغط.

والجسم يحتاج إلى دعم متوازن لضمان نوم مريح وصحي، لذا إذا لاحظت ترهلا أو تكتلات واضحة في مكان نومك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال مرتبتك للحفاظ على جودة نومك وراحتك.

تفاقم الحساسية أو الربو لديك

إذا كنت تعاني من العطس المتكرر أو حكة العينين أو الاحتقان أو تفاقم الحساسية أثناء النوم، فقد تكون المرتبة هي السبب، فبمرور الوقت، تتراكم على المراتب عث الغبار والعفن والبكتيريا ومسببات الحساسية الأخرى، مما قد يؤدي إلى مشاكل تنفسية مثل الربو والحساسية المزمنة. وغسل الفراش واستخدام أغطية مضادة للحساسية قد لا يكون كافيا لتخفيف الأعراض.

وتشمل العلامات المرتبطة بذلك أعراض البرد، والتهاب الحلق، والصداع، وصعوبة التنفس، لذا، إذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالاختناق أو تزداد حساسيتك دون سبب واضح، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال مرتبتك لضمان نوم أكثر صحة وراحة.

المرتبة مليئة بالروائح والبقع

مع مرور الوقت، يتراكم على المرتبة العرق واللعاب والزيوت ومستحضرات التجميل، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع صفراء وروائح غير محببة، في حين أن تغير اللون قد لا يكون سببا كافيا لاستبدالها، إلا أن الرائحة الكريهة قد تكون علامة على نمو البكتيريا والعفن أو الفطريات داخل المرتبة، مما يؤثر على جودة الهواء الذي تستنشقه أثناء النوم.

وتراكم هذه الشوائب لا يسبب فقط عدم الراحة، بل قد يؤثر أيضا على جودة النوم والصحة العامة، لذا، إذا لاحظت بقعا واضحة أو رائحة غير مستحبة، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال مرتبتك لضمان بيئة نوم نظيفة وصحية.

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تشعر بالسخونة دائما

إذا كنت تشعر بالحرارة الزائدة أثناء النوم أو تستيقظ متعرقا، فقد يكون ذلك علامة على أن مرتبتك لم تعد تنظم درجة الحرارة كما كانت عند شرائها. ومع مرور الوقت، تصبح المواد أكثر ليونة، مما يقلل تدفق الهواء ويؤدي إلى احتباس الحرارة، إذا لاحظت هذه التغيرات، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال مرتبتك لضمان نوم أكثر راحة وانتعاشا.

كيف تطيل العمر الافتراضي للمرتبة؟

العثور على مرتبة مثالية ليس بالأمر السهل أو الرخيص، لذا من المهم العناية بها لضمان راحتك لأطول فترة ممكنة. إليك بعض النصائح للحفاظ على مرتبتك نظيفة ومريحة كل ليلة:

استخدم سريرا جيدا: يساعد الإطار القوي في منع ترهل المرتبة، مما يطيل عمرها.

نظّف المرتبة بانتظام: استخدم المكنسة الكهربائية كل 6 أشهر لإزالة الغبار ومسببات الحساسية من المرتبة، وكل ما يحيط بها مثل ألواح السرير والسجاد والستائر وغيرها من الأسطح التي يتراكم عليها الغبار.

قم بتدويرها دوريا: لا تحتاج معظم المراتب الحديثة إلى التقليب، لكن تدويرها كل شهر في البداية، ثم كل 6 أشهر، يساعد في توزيع التآكل بالتساوي، كما أنه يوزع الإجهاد على المرتبة إذا كنت تنام على جانب واحد فقط من السرير.

استخدم واقي مرتبة: يحمي الواقي المرتبة من السوائل وعث الغبار والبقع، مما يمنع العفن والفطريات، وحاول تغيير ذلك الواقي كل سنة أو اثنتين حسب حالته.

تجنب القفز على السرير: قد يؤدي لعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة إلى تلف هيكل المرتبة وتقليل عمرها الافتراضي، لذا احرص على إبعادهم عن فراشك قدر الممكن.

لا ينبغي النظر إلى استبدال مرتبتك على أنه رفاهية، بل كأداة أساسية للعناية بنفسك والعافية بشكل أفضل.