حيلة "تيك توك" للنوم في الطائرة.. لماذا يحذر الخبراء من تطبيقها؟

انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي -خاصة "تيك توك"- حيلة جديدة تساعد الركاب على النوم أثناء رحلات الطيران، إذ يربطون أحزمة الأمان حول كواحلهم لتثبيت أقدامهم ومنعها من الانزلاق، مما يمنحهم شعورا بالراحة أثناء الجلوس.

ومع ذلك حذر الخبراء من مخاطر هذه الطريقة، مؤكدين أن أحزمة الأمان صممت ليتم تثبيتها حول منطقة الحوض لحماية الركاب أثناء الاضطرابات الجوية أو الهبوط الاضطراري.

وأشاروا إلى أن ربط الأحزمة حول الكاحلين قد يزيد خطر التعرض للإصابات، كما قد يشكل تهديدا لسلامة الركاب الآخرين في حال حدوث اضطرابات مفاجئة.

Passenger seatbelt hack to make it easier to sleep on the plane is ‘extremely dangerous’: experts https://t.co/in3AAUG3dp pic.twitter.com/lWoKFNKvzz — New York Post (@nypost) February 13, 2025

تفاوتت ردود الفعل على مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر المسافرين وهم يجربون حيلة النوم باستخدام حزام الأمان، فقد أعرب العديد من المسافرين عن رغبتهم في تجربتها، في حين حذر آخرون من مخاطرها، مشيرين إلى احتمال التسبب في إصابات خطيرة أثناء الاضطرابات الجوية الشديدة.

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تحذيرات من التجربة

ليس من المفاجئ أن مضيفي الطيران في الولايات المتحدة يعارضون هذه الحيلة، ومن بينهم سارة نيلسون رئيسة رابطة مضيفي الطيران التي تمثل 55 ألف مضيف في 20 شركة طيران، وفي تصريحها لشبكة "سي إن إن" وصفت نيلسون هذه التجربة بأنها "حيلة خطيرة للغاية".

وقالت نيلسون "تم تصميم حزام الأمان ليكون منخفضا ومشدودا حول الحوض لضمان أقصى درجات الحماية أثناء الاضطرابات الجوية أو الهبوط الاضطراري، أو الحوادث، وعدم تثبيت الحزام بشكل صحيح لا يعرضك فقط للخطر، بل قد يتسبب أيضا في إصابة الآخرين إذا اندفعت فجأة أثناء الاضطرابات الجوية".

وأكدت نيلسون أن هذه الممارسة تمثل انتهاكا للوائح الفدرالية وتعليمات طاقم الطائرة، محذرة من عواقبها بقولها "توقفوا عن ذلك، الرفض المتعمد قد يعرضكم لغرامة تصل إلى 35 ألف دولار".

وشرح مايكل والاس خبير السفر كيف يمكن أن تشكل هذه الوضعية خطرا على الركاب، مما يعرضهم للإصابات المحتملة.

ورغم استمرار انتشار هذه الحيلة الفيروسية المتعلقة باستخدام حزام الأمان لتسهيل النوم أثناء الرحلة فإن الخبراء يحذرون من مخاطرها الكبيرة.

من جانبه، حذر الدكتور ناثان كونيل اختصاصي أمراض الدم والنساء في مستشفى بريغهام وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد من خطورة تقييد تدفق الدم، مشيرا إلى أن ذلك قد يزيد خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وأوضح كونيل "في حال حدوث اضطرابات جوية أو حالة طوارئ فإن ربط الساقين بحزام الأمان بهذه الطريقة قد يؤدي إلى إصابات في الساق أو الكاحل، مما قد يزيد احتمالية الإصابة بجلطات دموية".