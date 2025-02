حيلة "تيك توك" للنوم في الطائرة.. لماذا يحذر الخبراء من تطبيقها؟

انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي -خاصة "تيك توك"- حيلة جديدة تساعد الركاب على النوم أثناء رحلات الطيران، إذ يربطون أحزمة الأمان حول كواحلهم لتثبيت أقدامهم ومنعها من الانزلاق، مما يمنحهم شعورا بالراحة أثناء الجلوس.

ومع ذلك حذر الخبراء من مخاطر هذه الطريقة، مؤكدين أن أحزمة الأمان صممت ليتم تثبيتها حول منطقة الحوض لحماية الركاب أثناء الاضطرابات الجوية أو الهبوط الاضطراري.

وأشاروا إلى أن ربط الأحزمة حول الكاحلين قد يزيد خطر التعرض للإصابات، كما قد يشكل تهديدا لسلامة الركاب الآخرين في حال حدوث اضطرابات مفاجئة.

Passenger seatbelt hack to make it easier to sleep on the plane is ‘extremely dangerous’: experts https://t.co/in3AAUG3dp pic.twitter.com/lWoKFNKvzz

— New York Post (@nypost) February 13, 2025