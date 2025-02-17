أسواق اليوم الواحد في مصر.. استعدادات لاستقبال رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يواجه المصريون، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، تحديات متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة احتياجاتهم من السلع الغذائية والمواد الرمضانية. وفي محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، من بينها معارض "أهلا رمضان" و"أسواق اليوم الواحد"، التي تُقام في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب مختلف المدن والأحياء في أنحاء البلاد.

إضافة إلى مبادرات أخرى تنظمها المحليات والأحزاب بكل محافظة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية. وفيما يلي تفاصيل هذه المبادرات التي أشرف عليها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تفاصيل بعض الأسعار التي رصدتها الجزيرة نت والخاصة بأهم المنتجات الغذائية المتوفرة في هذه المعارض.

"سوق اليوم الواحد"

يهدف سوق اليوم الواحد إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية التي تشهد زيادة كبيرة مع اقتراب الشهر الكريم.

ويوجد "سوق اليوم الواحد" بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتعمل هذه الأسواق يوما واحدا في الأسبوع، غالبا ما يكون الجمعة أو السبت وبعضها يعمل يوم الأحد أيضا، وذلك حسب كل منطقة.

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وتتولى الشركة القابضة للمواد الغذائية (شركة حكومية مصرية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية) توفير القدر الأكبر من السلع بهذه الأسواق، وتشمل المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين من اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك السلع الغذائية الأخرى مثل السكر والزيت والأرز والمعكرونة ومنتجات الألبان، والتمور والتوابل وغيرها.

وأجرت الجزيرة نت جولة داخل أحد أسواق اليوم الواحد في مدينة نصر، بالقرب من مسجد آل رشدان، حيث صرّح أحمد عبد العال، أحد البائعين، بأن السوق بدأ نشاطه مع مطلع عام 2025، ويعمل بشكل منتظم كل يوم جمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضح عبد العال أن أسواق اليوم الواحد ستظل مستمرة طوال العام، لتوفير منافذ بيع تقدم مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن نظيراتها في الأسواق التقليدية والمتاجر بنسبة 30% إلى 40% على بعض المنتجات.

كما رصدت الجزيرة نت بعض الأسعار داخل "سوق اليوم الواحد" كما يلي:

– كيلو اللحم: 275 جنيها مصريا (الدولار يساوي 50.4 جنيها مصريا حسب البنك المركزي المصري).

– كيلو اليوسفي: 12 جنيها مقابل 20 جنيها في الأسواق العادية.

– كيلو البصل أو الخيار أو الفلفل الرومي: 12 جنيها مقابل 15 جنيها في الأسواق العادية.

– كيلو الطماطم: 4.5 جنيهات مقابل 6 جنيهات للكيلو في الأسواق العادية.

– كيلو الجزر: 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات في الأسواق العادية.

معارض "أهلا رمضان"

قامت وزارة التموين أيضا بتوفير السلع الرئيسة المطلوبة لشهر رمضان، من خلال تنظيم معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المعارض في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية، ومن بين هذه السلع، الزيت، السكر، الأرز، المعكرونة والتمور والتوابل والمكسرات وغيرها بأسعار مخفضة.

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أسعار السلع الغذائية والياميش

وفي أحد المعارض التي تنظمها أجهزة الدولة، وهو معرض "رمضان جانا" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، قامت الجزيرة نت برصد أسعار المنتجات وفقا للتفاصيل التالية:

– كيلو السكر: 30 جنيها مقابل 39 جنيها في الأسواق العادية.

– زجاجة زيت 700 غرام: 54 جنيها، بينما زجاجة الزيت 800 غرام: 66 جنيها.

– كيس معكرونة 350 غرام: 9 جنيهات.

– كيلو الأرز: يتراوح بين 26 جنيها و33 جنيها، حسب النوع.

– يبدأ سعر التمور من 30 جنيها ويصل حتى 70 جنيها للكيلو حسب النوع، أما المكسرات المقشرة فوصل سعر 250 غراما من اللوز 190 جنيها، ومن الفستق 225 جنيها، ومن عين الجمل 195 جنيها.

وقد عبرت إحدى زائرات المعرض، (أمل. ع) عن سعادتها بالمعارض التي تنظمها الدولة والتي تتردد عليها سنويا لشراء مستلزمات تعبئة سلل رمضان وتوزيعها كعادتها على المحتاجين، مضيفة للجزيرة نت، أنها تستفيد من العروض والأسعار المخفضة في إضافة سلتين أو أكثر على العدد الذي تنوي توزيعه على المحتاجين.

مبادرة "النص عليك والنص علينا"

بدوره، حرص مجلس أمناء مدينة بدر شرق القاهرة على المشاركة الفعالة في مبادرات تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين بالمدينة من خلال مبادرة حملت اسم "النص عليك والنص علينا"، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين من خلال تقديم "شنطة السلع المدعمة" بمناسبة شهر رمضان.

وتحتوي "الشنطة" الواحدة التي يتم توفيرها بـ300 جنيه بدلا من 600 جنيه أو أكثر، على (5 كيلوات أرز، 5 كيلوات معكرونة، 2 كيلو سكر، كيلو دقيق، كيلو بلح، 2 لتر زيت، 250 غرامَ فاصوليا، 250 غرام لوبيا، 2 كيس ملح وبرطمان صلصة).

وأوضح عضو مجلس الأمناء، سليمان داود، للجزيرة نت، أن المبادرة تقوم على تحمل المجلس تكلفة 50% من قيمة السلع على أن يتحمل المواطن باقي التكلفة كما يتضح من اسم المبادرة.

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وأضاف سليمان أن المجلس استهدف في المرحلة الأولى فقط 3 آلاف أسرة من خلال تسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني للمجلس أو داخل مقره بالمدينة لضمان حصول كل أسرة على شنطة واحدة فقط وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر.

وأوضح أن الفكرة جاءت بهذا الشكل كرسالة دعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكوسيلة لحفظ ماء الوجه، إذ لا يشعر المواطن بأن أحدا يتصدق عليه، بل يشعر بالفرحة والرضا لأنه يتكلف سعر الشنطة من حر ماله بتخفيض 50%.

وبسؤاله عن الاختلاف بين فكرة المبادرة وفكرة تنظيم معرض يضم نفس السلع الغذائية بتخفيض 50% وإتاحة حرية اختيار السلع، قال إن المعرض يرتبط في أذهان فئات معينة بالأسر الأكثر فقرا أو الأكثر استحقاقا وبالتالي قد نُحمل المواطن المزيد من الأعباء النفسية إذا اضطر لزيارة المعرض والحصول على احتياجاته.