غسالة يابانية للاستحمام في 15 دقيقة

تحولت فكرة الاستحمام إلى تجربة مختلفة تماما بعد ظهور ما يُعرف بـ"الغسالة البشرية"، وهي كبسولة ذكية مبتكرة تتكفل بمنح الشخص حماما كاملا لجسده خلال 15 دقيقة فقط دون الحاجة لاستخدام "الدش" التقليدي.

وكشفت اليابان مؤخرا عن كبسولة يابانية تحمل اسم "ميراي نينجاي سنتاكوكي" وتعني غسالة البشر المستقبلية، وهي عبارة عن غرفة مجهزة بمقعد وشاشة ومضخة للماء.

وانقسمت آراء المتفاعلين مع الاختراع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعاد اليابانيون طرح الفكرة القديمة في نسخة أكثر ذكاء وإبهارا، لتثير موجة واسعة من الدهشة والسخرية والجدل، بين من رأى فيها نقلة مستقبلية ستغيّر أسلوب الاستحمام، ومن تخوف من الدخول في "كبسولة مغلقة تغسل البشر".

وتحتوي الكبسولة على مستشعرات تقيس المؤشرات الحيوية لك كنبض القلب ودرجة حرارة الجسم وقياس الحالة الصحية، قبل أن تشرع في ضخ الماء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبدء عملية التنظيف لـ15 دقيقة.

لكن الفكرة ليست جديدة، فقد اخترعت شركة سانيو اليابانية الجهاز منذ 55 سنة، لكنها لم تنجح في التسويق لها.

وستكتفي الشركة حاليا بإنتاج 50 وحدة فقط من الغسالة البشرية، والتي ستصل تكلفتها إلى 385 ألف دولار أميركي، ومن المرجح أن تشتريها المنشآت السياحية والاستشفائية نظرا لارتفاع أسعارها.

اختراع مخيف

ورصدت حلقة (2025/12/2) من برنامج "شبكات" جانبا من تعليقات المغردين مع الاختراع الياباني الجديد، حيث اعتبره البعض اختراعا يفيد كبار السن والمرضى بينما تخوف البعض من فكرته.

وفي تعليق طريف ممزوج بالخوف، عبّرت الناشطة هناء عن قلقها من التجربة، فقالت:

عارفة حظي أول ترويشة تنقفل علي وأموت ويكتبوا اسمي في الوفيات أول ضحايا الغسالة الجديدة وأصير عِبرة

ومن زاوية أكثر إيجابية، رأت الناشطة نور أن الجهاز يمثل نقلة تقنية مفيدة للمحتاجين، وغرّدت:

اختراع ممتع للمريض وكبار السن أكيد ما يقدر عليه كان الأغنياء ومستشفى خاص بس العلم اتطور بسرعة رهيبة

أما الناشطة مريم فربطت الابتكار بمخاوفها الشخصية من الأماكن المغلقة، فعلّقت:

عندي فوبيا من مصعد أدخل غسالة!

واعتبرت الناشطة ريتال أن الفكرة غير مقبولة تماما، إذ أكدت رفضها التام لاستخدام الجهاز، فكتبت: