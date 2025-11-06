كيف تختار حذاء المشي؟ ومتى يجب استبداله؟

المشي رياضة بسيطة ومتاحة يمكن ممارستها على مدار العام، غير أن الاستفادة الحقيقية من فوائدها تتطلب اختيار حذاء متين ومريح يوفر الدعم الكافي للقدمين.

وتقول اختصاصية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية ميشيل ديركس إن "اختيار الأحذية الخاطئة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مشكلات صحية وإصابات في القدمين".

وتؤكد ديركس أن اختيار حذاء المشي المناسب أمر بالغ الأهمية، لأنه "يعزّز الراحة والأناقة، ويحمي المفاصل، ويحسن وضعية الجسم" مضيفةً أن الحذاء الجيد يمنح شعورًا بالحيوية والنشاط، ويجعل صاحبه "أكثر رغبة في المشي لمسافات أطول".

أما الدكتور بينو نيغ أستاذ علم الحركة بجامعة كالغاري الكندية، فيوضح في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" أننا لسنا بحاجة إلى شراء أحذية فائقة التطور أو باهظة الثمن للمشي أو الجري اليومي، مؤكدًا أن "الشرط الأساسي الوحيد أن تكون مريحة".

وفي السياق ذاته، ينصح جيف غالاوي المؤلف ومدرب الجري الأميركي المعروف بعدم الاكتفاء بتوصيات الأصدقاء عند شراء الحذاء، بل تجربة عدة خيارات في متجر متخصص بأحذية المشي والجري. فهناك يمكن للبائعين المتخصصين تقييم طريقة مشيك وشكل قدميك ومساعدتك على "اختيار الحذاء الذي يمنحك الراحة الحقيقية".

مواصفات حذاء المشي حسب نوع المشي

وفقا للدكتورة ديركس "لا توجد وصفة واحدة لاختيار أفضل حذاء للمشي، فقد تختلف حسب: نمط حياتك، ونوع المشي الذي تمارسه" كالتالي:

عند المشي بوتيرة خفيفة، لمسافات قصيرة، قد تحتاج إلى حذاء مشي أكثر راحة ومرونة.

عند المشي السريع أو المشي لمسافات طويلة، بوتيرة أعلى، قد تحتاج إلى حذاء مشي يوفر دعما أكبر لباطن القدم، وبطانة إضافية.

عند المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، أو الجري على الطرق الوعرة، ستحتاج إلى دعم قوي للكاحل، ومتانة إضافية لتحمل المغامرات في الهواء الطلق.

وتنصح ديركس ممارسي رياضة المشي للحفاظ على لياقتهم البدنية "باقتناء أحذية الجري" لأنها توفر دعما أكبر، وعادة ما تكون أكثر متانة.

ميزات يجب التأكد منها بحذاء المشي

توصي الدكتورة ديركس، قبل شراء حذاء للمشي، بالتأكد من توافر مجموعة من الميزات الأساسية التي تضمن الراحة وتحمي القدمين من الإصابات:

البطانة والتهوية

تساعد البطانة الجيدة في نعل الحذاء على امتصاص الصدمات وتقليل تأثيرها على القدمين، خاصة أثناء المشي مسافات طويلة. وتشير ديركس إلى أن الحاجة لامتصاص الصدمات تزداد كلما زاد وزن الشخص "للحفاظ على الراحة ومنع الإصابات". وتنصح بأن يكون النعل الأوسط خفيفًا ومرنًا، يتيح مرونة طبيعية للحركة، وأن يكون الحذاء جيد التهوية للسماح بتجدد الهواء داخل الحذاء.

الثبات ودعم باطن القدم

تُعدّ أحذية المشي -المزودة بكعب خلفي صلب وخصائص ثبات قوية- خيارًا مثاليًا لأنها تساعد في التحكم بالحركة وتقليل خطر الإصابات مثل التواء الكاحل، والتهاب اللفافة الأخمصية، والتهاب وتر أخيل. وتؤكد ديركس أن هذا النوع من الأحذية مناسب بشكل خاص للذين يعانون من القدم المسطحة أو باطن القدم العالي.

الجزء العلوي عالي الجودة

غالبًا ما يُصنع الجزء الخارجي العلوي من الحذاء من الجلد أو الشبك أو الأقمشة الاصطناعية، أو مزيج من هذه المواد الثلاث. ويؤثر اختيار المادة على تهوية الحذاء ومتانته ومرونته وراحته. وتوضح ديركس أنه في المناخات الحارة أو للأشخاص الذين يميلون إلى التعرق، يُفضَّل اختيار أحذية ذات أجزاء علوية شبكية بدلاً من الجلدية، لأنها "تسمح للقدم بالتنفس وتحافظ على جفافها وراحتها".

6 نصائح لشراء حذاء المشي الصحيح

يقول الخبراء "إن حذاء المشي الجيد يجب أن يكون مريحا، ثابتا، داعما، ومناسبا تماما عند الكعب بالذات" ويمكنك الحصول على هذه المزايا بمراعاة الآتي:

التسوق في وقت متأخر من اليوم، لأن قدميك تميلان إلى التمدد نهاية اليوم، ومن الأفضل تجربة الأحذية الجديدة عندما تكون قدميك في أكبر حجم لها.

لأن قدميك تميلان إلى التمدد نهاية اليوم، ومن الأفضل تجربة الأحذية الجديدة عندما تكون قدميك في أكبر حجم لها. أن يتناسب الحذاء مع شكل قدمك ، وأن يحتضن نعله تحت باطن قدمك بدون أن تشعر بأي نقاط ضغط.

، وأن يحتضن نعله تحت باطن قدمك بدون أن تشعر بأي نقاط ضغط. وجود مسافة بين أطول أصابع قدمك ومقدمة الحذاء ، بما يعادل عرض إصبع الإبهام، أو اختيار أحذية مشي أوسع قليلا، لأن القدمين تتمددان عند المشي، وأي ضغط أو ضيق حول قدميك، سيؤدي إلى الاحتكاك والتهيج، مما يسبب البثور والمسامير والتقرحات.

، بما يعادل عرض إصبع الإبهام، أو اختيار أحذية مشي أوسع قليلا، لأن القدمين تتمددان عند المشي، وأي ضغط أو ضيق حول قدميك، سيؤدي إلى الاحتكاك والتهيج، مما يسبب البثور والمسامير والتقرحات. معرفة نوع قدمك قبل شراء أي حذاء، فعلى سبيل المثال "لدى بعض الأشخاص باطن قدم مسطح، بينما لدى آخرين باطن قدم مرتفع. وقد يكون لدى البعض الآخر نوع قدم محايد، بباطن ليس منخفضا جدا ولا مرتفعا جدا" بحسب الدكتورة ديركس التي تنصح بالاستعانة بالمختصين في متجر الأحذية وذلك "للمساعدة في اختيار الحذاء المناسب لنوع القدم".

فعلى سبيل المثال "لدى بعض الأشخاص باطن قدم مسطح، بينما لدى آخرين باطن قدم مرتفع. وقد يكون لدى البعض الآخر نوع قدم محايد، بباطن ليس منخفضا جدا ولا مرتفعا جدا" بحسب الدكتورة ديركس التي تنصح بالاستعانة بالمختصين في متجر الأحذية وذلك "للمساعدة في اختيار الحذاء المناسب لنوع القدم". البحث عن المقاس المناسب ، فالأحذية الضيقة جدا يمكن أن تسبب عدم الراحة، مما يؤدي إلى العديد من مشاكل القدم. وفي المقابل، يمكن أن تتسبب الأحذية الفضفاضة جدا في تحرك القدم بحرية كبيرة "مما يقلل من ميزات الدعم في الحذاء، أو يزيد من خطر السقوط" حسب الدكتورة ديركس.

، فالأحذية الضيقة جدا يمكن أن تسبب عدم الراحة، مما يؤدي إلى العديد من مشاكل القدم. وفي المقابل، يمكن أن تتسبب الأحذية الفضفاضة جدا في تحرك القدم بحرية كبيرة "مما يقلل من ميزات الدعم في الحذاء، أو يزيد من خطر السقوط" حسب الدكتورة ديركس. التجول في المتجر لترى كيف تشعر بالحذاء، وتجربة جهاز المشي الخاص بالمتجر إذا كان متوافرا.

متى يجب استبدال أحذية المشي؟

حسب الدكتورة ديركس "يختلف العمر الافتراضي لأحذية المشي بناء على عوامل مثل: جودة الحذاء، المواد المستخدمة، أسلوب مشيك، الأسطح التي تمشي عليها، مدى عنايتك بالحذاء".

لكن حذاء المشي الجيد يدوم عادة لمسافة تصل إلى 400 ميل تقريبا (645 كيلومترا) إلا إذا لاحظت تآكلا أو تشوها في نعل الحذاء حتى قبل الوصول لهذه المسافة، فيجب شراء حذاء جديد.

كما يوصي الخبراء من يمشون بخطوات سريعة لمدة 30 دقيقة يوميا، لمدة 5 أيام أسبوعيا بـ"شراء زوج جديد كل 6 إلى 12 شهرا".

وتقول ديركس "حتى عندما تجد حذاء مشي جيدا، لا يجب ارتداؤه إلى الأبد أو حتى يتلف تماما، فالإفراط في ارتداء الأحذية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وإصابات محتملة".

ولزيادة عمر حذاء المشي، مع الحفاظ على صحة القدمين، تنصح ديركس بالتبديل بين زوجين على الأقل من الأحذية، مما يسمح لكل زوج بالتهوية واستعادة شكله الطبيعي.

أشياء أخرى بسيطة يمكنك أخذها بالاعتبار

من بين الأمور الأخرى التي يمكن القيام بها، لشراء حذاء المشي المناسب، وفقا للدكتورة ديركس، ما يلي:

تجنب إغراء عروض شراء موديل العام الماضي ، حيث تقل قدرة الأحذية على امتصاص الصدمات بمرور الوقت، وكلما طالت مدة بقاء الحذاء على الرف زادت احتمالية تصلب النعل الأوسط، وعدم توفير الراحة الكافية لقدميك.

، حيث تقل قدرة الأحذية على امتصاص الصدمات بمرور الوقت، وكلما طالت مدة بقاء الحذاء على الرف زادت احتمالية تصلب النعل الأوسط، وعدم توفير الراحة الكافية لقدميك. لا تستخدم مبرر "سأعتاد عليها" للقبول بالأحذية الضيقة، فيجب ألا تشعر بالحاجة إلى تليين حذائك الجديد، ومن حقك أن تشعر بالراحة فورا.

للقبول بالأحذية الضيقة، فيجب ألا تشعر بالحاجة إلى تليين حذائك الجديد، ومن حقك أن تشعر بالراحة فورا. اثنِ الحذاء من المنتصف، فهذه طريقة جيدة أخرى لاختبار متانة حذاء المشي وثباته وراحته، فإذا انثنى بسهولة فهذا يعني أنه لا يوفر دعما كافيا لباطن القدم أو ثباتا جيدا.