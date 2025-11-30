"جاغ كباب" التركي بين أفضل أطباق العالم.. ما الذي يميّز "سفير" أرضروم الغذائي؟

عزز طبق "جاغ كباب" التقليدي الشهير في ولاية أرضروم شرقي تركيا، حضوره بين أبرز الأطباق بالمطبخ العالمي، بعدما اختارته منصة "تايست أطلس" (Taste Atlas) العالمية، في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أفضل 100 طبق في العالم لعام 2025.

ويتميّز "جاغ كباب"، الذي تعود جذوره إلى مرتفعات شرق تركيا، بمذاقه الفريد، حيث يشكل علامة فارقة في المطبخ التركي ومقصدا رئيسيا لزوار ولاية أرضروم.

ولتحضير "جاغ كباب"، يستخدم لحم الخروف والحمل الذي يُربّى في جبال أرضروم، حيث تتنوع الأعشاب البرية وتتوفر بيئة طبيعية تمنح اللحم نكهة استثنائية.

وبعد تتبيله بالبصل والفلفل الأسود والملح وتركه ليستريح يوما كاملا، يُشوى اللحم أفقيا على نار الحطب بطريقة تقليدية تمنحه قواما متماسكا ونكهة غنية لا تشبه أي طبق آخر.

واستقبل سكان أرضروم اختيار طبق "جاغ كباب" ضمن أفضل أطباق العالم، بكثير من الترحيب، معتبرين الطبق "سفيرا حقيقيا" لمطبخهم وموروثهم المحلي.

ويلعب الطبق دورا هاما في تنشيط السياحة الغذائية في الولاية، حيث بات أحد أكثر التجارب التي يحرص السيّاح على تذوقها عند زيارتهم للمنطقة.

"طبق عصي على التقليد"

رئيس غرفة تجارة أرضروم هاكان أورال، قال إن الولاية تحتل المرتبة الثالثة في تركيا من حيث منتجاتها المحلية المسجّلة، بعدد 61 منتجا، وعلى رأسها "جاغ كباب".

وأوضح أن "جاغ كباب" يعتبر أساس مطبخ أرضروم، مشيرا إلى أن الطبق يحظى بشعبية واسعة وطعم فريد، مما يجعله "عصيا على التقليد".

وأشار أورال إلى أن تسجيل الطبق جرى عام 2009، وأن معايير التحضير والتقديم موثّقة رسميا، بدءا من تتبيل اللحم وحتى طريقة الشواء على نار الحطب.

وأضاف أن مهارة الطهاة المحليين ساعدت في إدراج الطبق ضمن أهم قوائم الطعام في العالم.

طموح نحو العالمية

وشدد أورال على أن أرضروم تولي اهتماما كبيرا بتعزيز هوية مطبخها محليا ودوليا، "إذ نعمل على الترويج لأطباقنا من خلال تعاون بين المؤسسات المحلية والطهاة. هدفنا أن نصبح في الصدارة محليا وعالميا.. نريد أن نرى كل أطباقنا المميزة ضمن قوائم الأفضل".

من جانبه، قال الطاهي شاكر أكتاش، والذي يعمل في إعداد "جاغ كباب" منذ أكثر من 35 عاما، إن سرّ النكهة يبدأ من اللحم القادم من الأغنام التي ترعى في جبال أرضروم، ثم من طريقة التتبيل البسيطة والدقيقة، وصولا إلى الشواء على نار الحطب.

وأضاف أن "جاغ كباب" ليس مجرد طبق، بل تقليد يعكس الموروث الثقافي لأرضروم.

وأشار إلى أن دخول "جاغ كباب" ضمن قائمة أفضل 100 طبق في العالم، يؤكّد تميّزه وتاريخه العريق ومكانته المتجددة في التصنيفات الدولية.

كما يعزز ذلك حضوره كواحد من أقوى رموز مطبخ أرضروم، وركيزة مهمة في صناعة السياحة الغذائية التي تزدهر عاما بعد عام في شرق تركيا.