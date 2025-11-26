"مرسيدس بنز" تهدي عشاقها سيارة رياضية قادمة من المستقبل

تواصل "مرسيدس بنز" إبهار عشاقها بسيارات جديدة غير تقليدية حيث أعلنت عن نموذجها المرتقب القادم بتقنيات مبتكرة، بعبارة "أداء المستقبل في طريقه إلينا".

فسيارة مرسيدس "كونسيبت إم جي جي تي إكس إكس" (CONSIBTE-MGGTXX)، وفق حلقة 2025/11/26 من برنامج "حياة ذكية"، هي سيارة رياضية إنتاجية ذات مظهر قادم من المستقبل.

ومن النظرة الأولى، تلفت السيارة الجديدة المتميزة أنظار عشاق مرسيدس بلونها البرتقالي المميز وغطاء المحرك المنخفض مع زجاج أمامي مائل حاد وشبك "إيه إم جي" المميز في المقدمة.

وإلى جانب ذلك، فإن فتحات التهوية المزدوجة على غطاء المحرك تعطي السيارة طابعا رياضيا مميزا.

أدوات مبتكرة

وبالتعاون مع خبراء تابعين لعلامتها التجارية، استخدمت مرسيدس في "كونسيبت إم جي جي تي إكس إكس" محركات جديدة لأول مرة، وهي توفر طاقة عالية جدا، وسيتم إدخال في الإنتاج التسلسلي للسيارة خلال العام المقبل.

وتحتوي السيارة على محركين أساسيين في الخلف وآخر في الأمام يتم تفعيله فقط عند الحاجة إلى طاقة إضافية أو لتحسين التماسك الأمامي، وكلها كهربائية وتنتج مجتمعة قوة تصل إلى 1340 حصانا تقريبا. وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 360 كيلومترا في الساعة.

كما طورت الشركة الألمانية بطارية جديدة بالكامل ذات جهد عال لهذه السيارة يمكنها توليد ألف كيلواط في الساعة مع نظام تبريد مباشر للخلايا يساعد في تقديم أداء مميز للسيارة، كما تسمح بامتصاص سريع للطاقة، ويستغرق شحنها نفس فترة تعبئة الوقود في السيارات العادية.

ومن الداخل، تأتي السيارة مع تصميم بسيط لكنه غير تقليدي تماما، حيث تمت صناعة وسائد المقاعد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير مستوى عال من التخصيص مع راحة مثالية، وفق بيانات جسم السائق التي يتم مسحها ضوئيا.

واعتمدت الشركة نظام التقنيات المكشوفة في التصميم الداخلي للسيارة وأضافت شاشات مزدوجة بتصميم زجاجي متصل. فمن خلال هذه السيارة وغيرها، تحاول مرسيدس بنز تشويق عشاقها لما سيكون عليه مستقبل السيارات.