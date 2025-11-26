اعتبارا من فبراير المقبل.. بريطانيا تمنع دخول السيّاح بلا تصريح سفر إلكتروني

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ في تنفيذ عمليات تحقق صارمة من المسافرين اعتبارا من فبراير/شباط من العام المقبل، لضمان امتلاكهم لتصريح السفر الإلكتروني "إي تي إيه" (ETA)، وذلك بعد فترة سماح أولية شهدت تخفيفا في عمليات التفتيش.

وقد أصبح تصريح السفر الإلكتروني إلزاميا منذ أبريل/نيسان لمواطني أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأخرى، إلا أن عمليات التحقق من التصاريح كانت نادرة حتى الآن، في ظل منح السائحين مهلة للتأقلم مع السياسة الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية "اعتبارا من 25 فبراير/شباط 2026، لن يُسمح للزوار المؤهلين الذين لا يحملون تصريح السفر الإلكتروني بصعود وسيلة النقل، كما لن يكون من القانوني لهم السفر إلى المملكة المتحدة".

وذكرت الحكومة أن شركات الطيران ووسائل النقل الأخرى ستقوم بالتحقق من التصريح قبل السفر. ويُربط التصريح بجواز السفر، ويمكن التقدّم بطلب الحصول عليه بسهولة عبر التطبيق الرسمي مقابل رسوم تبلغ 16 جنيها إسترلينيا (18.20 يورو تقريبا).

يُعد تصريح السفر الإلكتروني وثيقة رقمية للإقامات القصيرة في المملكة المتحدة، كما يُعد خطوة إضافية ضمن إجراءات الفحص الأمني، ويوفّر في الوقت ذاته عائدات بملايين الجنيهات للحكومة.

وفي تطبيق تصريح السفر الإلكتروني البريطاني، يجب على المتقدّمين تحميل صورة من جواز سفرهم، وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 9 أعوام، فيجب عليهم أيضا تحميل صورة شخصية لوجوههم. كما يتعين عليهم الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتوظيف والسجل الجنائي.

واعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان، أصبحت البلدان الأوروبية التالية ملزمة بالحصول على تصريح سفر إلكتروني للدخول إلى المملكة المتحدة، في حين يُستثنى حاملو جوازات السفر الأيرلندية من هذا الإجراء.