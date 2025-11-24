نصائح لفحص إطارات سيارتك وضمان قيادة آمنة قبل بداية الشتاء

مع اقتراب الأيام الباردة وتساقط الأمطار والثلوج، لا يصبح تجهيز خزان الوقود أو التأكد من عمل التدفئة داخل السيارة هو الأهم فحسب؛ بل إن الإطارات الشتوية هي العنصر الأول الذي يعوّل عليه السائقون للحفاظ على الثبات والسلامة على الطرق الزلقة.

لذلك توصي الهيئة الألمانية للفحص الفني بإجراء فحص شامل للإطارات قبل تركيبها، لضمان خوض موسم الشتاء بثقة وقيادة أكثر أمانا وراحة.

العلامات الصغيرة تخبرك بالكثير

توصي الهيئة بأن تكون الخطوة الأولى دائما هي إلقاء نظرة دقيقة على الإطار. فإذا ظهرت تشققات واضحة، أو انتفاخات في الجوانب، أو تآكل غير متساوٍ في سطح الإطار، فهذا يشير إلى أن الإطار لم يعد يحتمل العمل بأمان، وقد يشكل خطرا لا يتعلق بالإطار وحده، بل قد يؤثر أيضا على أجزاء نظام التعليق.

وفي حال الشك، يفضل الرجوع إلى مختصين لفحص السيارة بشكل أعمق.

عمق المداس.. معيار التماسك

على الرغم من أن الحد الأدنى القانوني لعمق المداس هو 1.6 ملم، فإن الخبراء الألمان ينصحون بأن لا يقل العمق عن 4 ملم في الإطارات الشتوية تحديدا، لضمان القدرة على التماسك والفرملة والسيطرة على السيارة في الظروف الصعبة.

ويمكن قياس عمق المداس بسهولة عبر فرجار قياس يدوي بسيط، أو باستخدام جهاز رقمي لمن يفضلون قراءة أكثر دقة.

هذا الفحص السريع قد يحدد حرفيا مستوى الأمان الذي ستخوض به طرق الشتاء.

العمر الافتراضي لمطاط الإطارات

حتى وإن بدا الإطار بحالة جيدة من الخارج، فإن المطاط يفقد مرونته تدريجيا مع مرور الزمن، خصوصا تحت تأثير الحرارة والبرودة وتغير الفصول.

ولهذا تشدد الهيئة الألمانية على استبدال الإطارات بعد 6 سنوات من الاستخدام الفعلي، أو بعد 8 إلى 10 سنوات كحد أقصى حتى لو لم تُستخدم كثيرا.

فالإطار القديم قد يبدو متماسكا، لكنه يفقد أداءه الحقيقي على الطريق.

كيف تقرأ تاريخ تصنيع الإطار؟

على جانب الإطار ستجد رمز "دوت" (DOT)، وفي نهايته رقم مكوّن من أربعة أرقام. على سبيل المثال: 1224، يعني أن الإطار صُنع في الأسبوع الـ12 من عام 2024.

بهذه الطريقة يمكنك التأكد بدقة من العمر الحقيقي للإطار، وليس فقط مظهره الخارجي.