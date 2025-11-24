جبال تونج إيلي التركية تفتح مدارسها.. تدريبات شاقة لهواة التسلق قبل صعود القمم

في قلب جبال تونج إيلي الوعرة شرقي تركيا، يخوض عشّاق الطبيعة تجربة استثنائية تتجاوز مجرد الهواية، إذ يلتحقون بدورات تسلّق شاقة تُعدّهم نفسيا وجسديا لملامسة القمم. هنا، حيث يلتقي الجمال القاسي بالطموح البشري، يتحول المشاركون إلى متسلقين حقيقيين عبر تدريبات مكثفة تجمع بين المعرفة التقنية والانضباط والجرأة.

هذه البرامج، التي تتعاون في تنظيمها أندية محلية مع الاتحاد التركي لتسلق الجبال، أصبحت منصة لصقل المهارات وبناء جيل جديد من المرافقين والمرشدين القادرين على فتح باب السياحة الجبلية في المنطقة بثقة واحتراف.

وينظم نادي "مونزور" للتسلق والرياضات الطبيعية، إلى جانب رحلاته الدورية، دورات بالتعاون مع الاتحاد التركي لتسلق الجبال. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، يتلقى المتدربون دروسا نظرية وعملية من المدربين على المنحدرات الوعرة في واديَي مونزور وبولومور.

وخلال هذه الدورات، يكتسب المشاركون مهارات متعددة مثل إيجاد المسار، ومعرفة الطقس، والتسلّق الصخري، ومعرفة المعدات، ونصب الخيام، والتعامل مع الحبال والعُقد، وتقنيات التسلق، وأساليب المشي الجبلي، والصعود والهبوط في المناطق الجبلية، والتدخل في الحالات الطارئة.

ومن خلال هذه الدورات، يكتسب المتدربون المعرفة التقنية والشجاعة التي تمكّنهم من القيام بتسلق احترافي وآمن في جبال تونج إيلي وغيرها.

المدرّب شهاب أر يلماز قال إنهم أنهوا الدورة الثانية من التدريب الأساسي للتسلق في تونج إيلي، وأضاف أر يلماز "طبيعة تونج إيلي جميلة جدا، ومناسبة لرياضات التسلّق والمشي والتخييم. وهي أيضا واحدة من المناطق ذات الإمكانات السياحية العالية في بلدنا".

وأردف "نحتاج لأشخاص يرافقون الزوار المحليين والأجانب، يعرِّفونهم بالمنطقة، ويوجهونهم ويحافظون على الطبيعة. ويمكن سدّ هذا النقص فقط عبر رياضيين مدرَّبين".

من جانبه، قال المشارك في الدورة تايلان كللي إن الأنشطة في الطبيعة تسهم كثيرا في السياحة في الولاية.

وأضاف "تعلمنا التسلّق الصخري، وتكتيكات المشي في الطبيعة، والمعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أساليب التغذية الصحيحة".

وتُعدّ ولاية تونج إيلي واحدة من أكثر مناطق شرق تركيا تميّزا بطبيعتها؛ فهي تقع وسط تضاريس جبلية شاهقة يهيمن عليها جبلا مونزور وبولومور، وتخترقها وديان عميقة وأنهار باردة تغذي غابات كثيفة تمتد على مساحات واسعة.

ويُعرف الإقليم بصفائه البيئي ومناطقه المحمية مثل الحديقة الوطنية في وادي مونزور، إلى جانب ثقافته المحلية المتنوعة ونمط الحياة الجبلي الذي يجذب عشّاق التخييم والمشي الطويل والرياضات الجبلية من مختلف الدول.