سرّ الراحة الليلية.. 5 فوائد لوضع وسادة بين الساقين أثناء نومك

بعد يوم طويل من الجلوس أمام المكتب أو الوقوف لساعات لإنجاز المهام اليومية، يبدأ الجسد في التذمر بطرق مختلفة: فتشعر بثقل واضح في الظهر، وتصلب في الوركين، فيما الساقان تبدآن في الاحتجاج على ما تحملتاه طوال النهار. ومع تراكم هذا الإجهاد، تصبح لحظة الاستلقاء ليلا فرصة حقيقية لاستعادة التوازن وإعطاء العضلات فسحة من الراحة.

ووسط كل النصائح المتعلقة بتحسين جودة النوم، تبرز خطوة بسيطة لا تُكلف شيئا تقريبا لكنها قادرة على إحداث فارق كبير: وضع وسادة بين الساقين أثناء النوم.

فوائد وضع وسادة بين الساقين

قد تبدو هذه العادة بسيطة أو حتى غير ذات جدوى، لكن تأثيرها العلاجي يمتد إلى جوانب متعددة من الصحة الجسدية. فهي تساعد في تخفيف آلام ظهرك، وتحسين جودة نومك، وتوفير دعم إضافي للنساء الحوامل، بالاضافة الى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في العصب الوركي أو الانزلاق الغضروفي وغيرها من الفوائد نذكرها فيما يلي:

1- تقليل آلام الظهر

يحتاج العمود الفقري، الذي يتحمل العبء الأكبر أثناء ساعات اليقظة، إلى وضعية متوازنة خلال النوم حتى يتخلص من التوتر المتراكم. النوم على الجانب، وهو الأكثر شيوعا، قد يجعل الساق العليا تميل قليلا للأمام مما يؤدي إلى التواء خفيف في منطقة الحوض، وهذا بدوره ينعكس على أسفل الظهر. وهنا تحديدا تأتي الوسادة لتعيد الساقين إلى مستوى واحد وتمنع هذا الانحراف، مما يخفف الضغط عن العضلات والأربطة ويمنح الظهر فرصة للاسترخاء الكامل.

2- تخفيف ضغط العصب الوركي

أما الأشخاص الذين يعانون من آلام العصب الوركي، فهم يعرفون جيدا مدى الانزعاج الذي يمكن أن يمتد من أسفل الظهر إلى الساق بأكملها. هذه الآلام تزداد مع أي وضعية خاطئة خلال النوم. لذلك، فإن وجود وسادة تحافظ على استقامة الساقين والعمود الفقري يساعد على تقليل الضغط على العصب ويحدّ من الأعراض المزعجة التي قد توقظ الشخص في منتصف الليل.

3- المساعدة في حالات الانزلاق الغضروفي

وفي حالات الانزلاق الغضروفي، يُصبح الاهتمام بوضعية النوم ضرورة لا مجرد رفاهية. فالقرص الغضروفي الذي يضغط على الأعصاب يحتاج إلى بيئة هادئة بلا إجهاد إضافي. وهنا يساعد دعم الساقين على توزيع وزن الجسم بشكل أفضل وتخفيف الضغط على المنطقة المتألمة، مما يجعل النوم أكثر احتمالا وأقل إيلاما.

4- دعم النساء الحوامل

ولا يمكن تجاهل النساء الحوامل اللواتي يواجهن صعوبة متزايدة في النوم مع مرور الشهور. ومع تضخم البطن وزيادة الضغط على الحوض والعمود الفقري، تصبح الوسادة الموضوعة بين الساقين حلا عمليا لتخفيف هذا الحمل ومنح الأم وضعية مريحة، إلى جانب تعزيز تدفق الدم في الجسم وتحسين التنفس أثناء النوم.

5- التحسين من جودة النوم

ولا يقتصر تأثير الوسادة على من يعانون من مشاكل صحية فحسب، بل إن وضعها بين الساقين يمكن أن يحسن جودة النوم عموما، نظرا لأن الجسم يكون في وضع أكثر توازنا. فالمحاذاة الصحيحة للوركين والعمود الفقري تعني تنفسا أفضل ودورة دموية أكثر انسيابية وتقلّصا أقل في العضلات، مما ينعكس على نوم أكثر عمقا واستقرارا.

كيف تستخدم الوسادة بشكل صحيح؟

للاستفادة القصوى من هذه الطريقة، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة:

اختيار الوسادة المناسبة: يفضل أن تكون الوسادة متوسطة السماكة، ليست رفيعة جدا فلا توفر الدعم الكافي، ولا سميكة بشكل مبالغ فيه فتسبب انفراجا غير طبيعي. يمكن استخدام وسادة مناسبة مخصصة للنوم الجانبي أو وسادة عادية شرط أن تملأ المسافة بين الركبتين بشكل مريح. بعض الاشخاص يفضلون وسائد طبية لأنها تتكيف مع شكل الجسم.

الوضعية الصحيحة للنوم: استلق على جانبك المفضل، ثم اثن ركبتك العليا قليلا إلى الأمام بشكل طبيعي. ضع الوسادة بين ركبتيك بحيث تبقى الساقان متوازيتين ومتماشيتين مع محور الجسم. تأكد من أن حوضك مستقر وغير ملتو، وأن العمود الفقري مستقيم من الرقبة إلى أسفل الظهر.

احصل على دعم إضافي: يمكن وضع وسادة صغيرة خلف الظهر لتثبيت الوضعية ومنع الانقلاب التلقائي. إذا شعرت بفراغ عند الخصر، استخدم وسادة صغيرة لملء هذه المساحة. بعض الأشخاص يفضلون وسادة طويلة تمتد من الركبة الى الكاحل للحصول على استقرار أفضل.

متى يصبح وضع وسادة بين ساقيك سيئا؟

النوم مع وضع وسادة بين الساقين آمن بشكل عام، ويعزز الاسترخاء ويحسن محاذاة العمود الفقري، لكنه قد لا يكون مناسبا للجميع. فإذا شعرت بزيادة الألم أو صعوبة في التقلب أثناء النوم، فقد تكون الوسادة غير ملائمة من حيث الوضعية أو السماكة.

أما الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة في الورك أو الظهر، أو خضعوا لعمليات في الورك أو الركبة، أو يعانون من مشاكل في المفاصل، فيجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام هذه الطريقة.

استمرار الانزعاج لعدة ليال يستدعي تعديل الوسادة أو التوقف عن استخدامها لضمان الراحة والأمان أثناء النوم.