وصفات ذكية لتحضير وجبة لذيذة من الخبز البائت

يُعد هدر الخبز مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم التخلص من ملايين الأطنان من بقاياه كل عام، ففي فرنسا -على سبيل المثال- يتم التخلص من حوالي 1.3 مليون طن من الخبز سنويا، وفي بريطانيا يتم إرسال ما يقرب من 20 مليون شريحة من الخبز إلى سلال المهملات يوميا.

أما في الولايات المتحدة، فتتراكم بقايا الخبز البائت، حتى تصبح جزءا من قرابة 35 مليون طن من نفايات الطعام، بتكلفة تصل إلى 261 مليار دولار سنويا، وفقا لتقرير منظمة "ري فيد" الناشطة في مجال الحد من هدر الطعام.

وكلها أرقام تُظهر مدى أهمية إعادة التفكير في كيفية استهلاك وتخزين الخبز، وتعلّم تحويل بقاياه إلى شيء لذيذ، قبل أن نرمي الشرائح البائتة، أو بعض أطراف الأرغفة التي نستبعدها عند الأكل.

فوفقا للخبراء، إذا بدأ الخبز يصبح بائتا، فيمكن تحميصه وتناوله مع أي شيء -مالحا كان أو حلوا- أو طحنه في خلاط الطعام ثم تتبيله بالملح والتوابل واستخدامه كبديل لفتات الخبز، والاستفادة منه في صنع الخبز الفرنسي المحمص، وربط كرات اللحم، وإعداد السلطات، وصنع الحلويات، مثل بودنغ الخبز. وذلك من خلال التعرف على بعض الأفكار والنصائح، "لجعل الخبز الطازج يدوم لفترة أطول، وإعادة الاستفادة من الخبز البائت".

كيفية إنعاش الخبز القديم

تقول كاتبة الطعام سارة صدقي "عندما يتعرض الخبز للهواء لفترة طويلة، تتصلب جزيئات النشا، مما يؤدي إلى جفاف جزيئات الغلوتين، ويصبح الخبز قاسيا وبائتا". لذا، فإن أفضل طريقة لتجنب فساد الخبز، "هي تخزينه بشكل صحيح، ومنعه من التلف من الأساس".

لكن سارة توضح أن حل مشكلة الخبز البائت أمر سهل للغاية، عن طريق تبليل الخبز بالماء، لتعويض الرطوبة التي فقدها عندما بدأ يجف، "وسوف يتبخر الماء ويعود الخبز طازجا كما لو كان جديدا". ولإعادة الروح للخبز عندما يفقد نضارته، تنصح سارة باتباع الخطوات التالية:

تسخين الفرن مسبقا حتى 175 درجة مئوية.

شطف رغيف الخبز البائت بقطرات من الماء برفق.

خبز القطع البائتة لمدة 5 دقائق، ثم تركها تبرد.

7 طرق ذكية للاستفادة من الخبز المتبقي

الخبز البائت مكون متعدد الاستخدامات في العديد من الوصفات، مما يجعله يستحق فرصة ثانية قبل التخلص منه، من خلال تجربة بعض الطرق الذكية للاستفادة من خبزك القديم.

بودنغ الخبز

تقول مُطوّرة ومصممة وصفات الطعام، رايلي ووفورد، إن الخبز القديم مثالي لأشياء مثل بودنغ الخبز، "حيث يمتص كاسترد البيض بما يكفي لترطيب الخبز". كما يمكن أن يكون بودنغ الخبز حلوا (بالشوكولاتة أو فطيرة التفاح)، أو مالحا (بالفطر أو الجبن). وتشير ووفورد إلى أن "أي رغيف خبز سميك" سيكون مثاليا لبودنغ الخبز، أما الكرواسون القديم، فرائع للنكهات الحلوة.

الخبز الفرنسي المحمص

تقول ووفورد "انسَ الفطائر والوافل، فالخبز الفرنسي المحمص يستحق التقدير"، فهو طريقة مثالية للاستفادة من الخبز البائت، حت تُترك البقايا منقوعة في كاسترد البيض لمدة دقيقة حسب الحاجة حتى تتشرب تماما، كما يمكن تركها تتشرب السائل في الثلاجة طوال الليل، ثم تُشوى كشرائح فردية على الصاج، أو تُخبز في وعاء بالفرن.

مكعبات الخبز المحمص

معالجة قطع الخبز البائت على الموقد أو تحميصها في الفرن مع رشة من زيت الزيتون، طريقة رائعة للحصول على مكعبات صغيرة من الخبز المحمص، لنثرها على السلطات والشوربات. وتوصي ووفورد بالحفاظ على بساطة النكهات، بإضافة الثوم الطازج ومقدار من الأعشاب المجففة مثل إكليل الجبل أو الزعتر، إلى جانب كمية كافية من الملح والفلفل.

فتات الخبز

لتحضير فتات الخبز منزلي الصنع من الخبز القديم، يتم تقطيع الخبز إلى قطع صغيرة وطحنها في وعاء محضرة الطعام حتى تصبح فتاتا خشنا، ويمكن استخدامه كطبقة علوية لأطباق مثل شرائح الدجاج أو الباذنجان بالبارميزان، أو كطبقة زبدية للمكرونة بالجبن المخبوزة في الفرن. ولإطالة مدة صلاحيته، تنصح ووفورد بتخزينه في وعاء محكم الإغلاق في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين.

سلطة الخبز (البانزانيلا)

فقد ابتكر المزارعون الإيطاليون سلطة بانزانيلا للاستفادة من الخضروات الوفيرة والخبز القديم، ويكمن سرها في إضافة الخبز إلى صلصة الخل الخاصة بالسلطة وهو لا يزال دافئا، ليتمكن من امتصاص جميع النكهات الرائعة. وتُحضّر البانزانيلا تقليديا بخضروات مثل الطماطم الطازجة والخيار والبصل وزيت الزيتون والفلفل الحلو والريحان الطازج، وأي نوع متوفر في موسمه، مثل القرع الشتوي، أو حتى الفواكه الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والكرز.

رغيف اللحم وكرات اللحم

فالخبز وفتاته، يُعد مكونا أساسيا في تحضير رغيف اللحم وكرات اللحم، وبحسب ووفورد، "لا حاجة لشراء خبز أو فتات طازج عند تحضير هذه الوصفات". فيكفي أن يُضاف الخبز القديم إلى الحليب أو أي سائل آخر لإعادة ترطيبه قبل إضافته إلى خليط اللحم، حيث يساعد الخبز المُعاد ترطيبه في الحفاظ على أرغفة اللحم وكرات اللحم متماسكة وطرية.

الحساء

حيث يُنصح الخبراء عادة باستخدام الخبز القديم، كطريقة رائعة لتكثيف الحساء دون إضافة منتجات الألبان أو النشويات الأخرى، فعندما يمتص الخبز المرق، يبدأ بالتحلل ويضيف بعضا من القوام للحساء.

6 نصائح لتقليل هدر الخبز

لأن الخبز يمكن أن يصبح قديما بسرعة إذا تُرك خارجا على المنضدة، يقدم موقع "فود أنفولد" هذه النصائح للحفاظ على الخبز طازجا لفترة أطول وتقليل الهدر:

لا تترك الخبز في الثلاجة، فدرجات الحرارة الباردة تجفف الخبز بشكل أسرع، مما يجعله يصبح قديما في وقت أقرب. بدلا من ذلك، قم بتخزين الخبز في مكان بارد وجاف للحفاظ على رطوبته.

استخدم صندوق الخبز، فهو مصمم جيدا ليوفر بيئة مثالية مع رطوبة وتدفق هواء مناسبين للحفاظ على الخبز طازجا لمدة تصل إلى 3 أيام.

تجنب تخزين الخبز في البلاستيك، والأفضل تخزينه في كيس قطني أو كتاني بدلا من البلاستيك، حيث تسمح أكياس القماش الطبيعية بتدفق الهواء مع الحفاظ على توازن مستويات الرطوبة ومنع جفاف الخبز بسرعة، على عكس البلاستيك الذي يحبس الرطوبة، مما يعزز نمو العفن والفساد.

اشترِ ما تحتاجه فقط، وخطط لمشترياتك من الخبز حسب الكمية التي ستستهلكها فعليا، تفاديا للهدر.

استخدم قشور الخبز وأطرافه، فهي صالحة للأكل تماما، كما يمكن تحويلها إلى قطع خبز مقرمشة لذيذة، أو تجميعها وطحنها في محضرة الطعام لصنع فتات الخبز، بدلا من إهدارها.

جمد ما لا تحتاجه، إذا لم تتمكن من استهلاك الخبز، قم بتقطيعه وتجميده، وسحب الكمية التي تحتاجها فقط، مما يقلل من فرصة الهدر. ولإذابة الخبز المجمد، يمكن وضع شرائح الخبز المجمدة في محمصة الخبز لفترة أطول قليلا، أو إذابتها في الثلاجة إذا كنت تفضل الخبز غير المحمص.