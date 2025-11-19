كيف تتعامل مع بطارية سيارتك في البرد؟ دليلك لتجنّب المفاجآت

مع بداية فصل الشتاء، يتكرر مشهد مزعج يعرفه كثير من السائقين: السيارة لا تدور في الصباح البارد. وبينما يظن البعض أن المشكلة تخص السيارات التقليدية فقط، يؤكد نادي السيارات الألماني أن بطاريات بدء التشغيل تتعطل في الشتاء بمعدلات مرتفعة جدا، في السيارات بمحركات احتراق داخلي كما في السيارات الكهربائية التي تحتوي أيضا على بطارية 12 فولتا كلاسيكية إلى جانب بطارية الدفع الكبيرة.

وتشير إحصاءات الأعطال إلى أن البطاريات تتعطل أكثر من ضعف المعدل المعتاد خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار. والسبب ليس عطلا واحدا، بل مزيج من عوامل الطقس القاسي وزيادة الاستهلاك داخل السيارة.

لماذا تضعف البطارية في البرد؟

يشرح الخبراء أن العمليات الكيميائية داخل البطارية تتباطأ بشكل كبير مع انخفاض الحرارة، وهو ما يقلل من قدرتها على توفير الطاقة. وتزيد المشكلة مع تقدّم عمر البطارية.

في الوقت ذاته، تستنزف تجهيزات الراحة داخل السيارة -مثل تدفئة المقاعد، وتدفئة الزجاج الأمامي، وتدفئة المرايا، والإضاءة، ومسّاحات الزجاج- كمية كبيرة من الطاقة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض شحنة البطارية بسرعة.

المسافات القصيرة.. خطر إضافي

في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، يقوم المولد الكهربائي (الدينامو) بشحن البطارية أثناء القيادة. لكن في الشتاء، ومع تكرار القيادة لمسافات قصيرة، يُستهلك من البطارية طاقة أكبر من تلك التي يمكن للدينامو تعويضها، وينخفض مستوى شحن البطارية تدريجيا مع كل تشغيل.

لذلك ينصح بتقليل استخدام تجهيزات الراحة قدر الإمكان، مع التأكيد على ضرورة عدم إيقاف تجهيزات السلامة مثل الإضاءة والمروحة.

علامات ضعف بطارية بدء التشغيل

غالبا ما يلاحظ السائقون ضعفا في البطارية من خلال:

بطء إدارة المحرك.

خفوت أو وميض الإضاءة الداخلية والخارجية عند التشغيل.

تعطّل وظيفة التشغيل/الإيقاف (Start-Stop) عند درجات حرارة أعلى من 3 مئوية لأن النظام يتوقف تلقائيا عند البرودة الشديدة.

اختبار تقييم قوة البطارية

يقترح مارك كينيدي من نادي السيارات الألماني اختبارا سريعا:

قِف أمام مرآب أو جدار.

شغّل الأضواء.

أطفئ المحرك.

راقب شدة الضوء.

إذا خفت الضوء سريعا، فهذا يعني أن البطارية ضعيفة الشحنة.

ولتجديد الشحن يكفي قيادة السيارة لأكثر من 30 دقيقة بشكل متواصل، ويفضل على الطرق السريعة أو الريفية، مع إيقاف أي أجهزة كهربائية غير ضرورية.

ماذا عن السيارات الكهربائية؟

ويوضح كينيدي أن السيارات الكهربائية تعتمد على بطارية 12 فولتا لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الأساسية، ويتم شحنها أثناء شحن بطارية الدفع الرئيسة. وإذا ضعف أداؤها، فيمكن تشغيلها بمساعدة خارجية ثم إعادة شحنها تلقائيا عبر العاكس الكهربائي.

كما يمكن شحن بطارية بدء التشغيل باستخدام شاحن مناسب، وغالبا ما تستغرق العملية من بضع ساعات إلى نصف يوم، تبعا لحالة البطارية.