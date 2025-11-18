لماذا يحذّر الخبراء من غسل "خس النعجة" تحت الماء الجاري؟

يُعد خس النعجة (Lamb’s Lettuce) -المعروف في بعض البلدان باسم السُّمْنَة- من أكثر الخضراوات الشتوية رقة وهشاشة، وغالبا ما يُستخدم لتزيين الأطباق أو إضافته إلى السندويشات والسلطات. ومع حلول الشتاء في أوروبا، يدخل هذا الخس ذروة موسمه ويصبح ضيفا دائما في المتاجر وأطباق المطاعم.

ورغم أن معظم العبوات الجاهزة تحمل ملصق "مغسول مسبقا" فإن بعض بقايا التراب الدقيقة قد تبقى بين الأوراق، مما يدفع البعض لغسله تحت صنبور الماء مباشرة. وهنا تحديدا يأتي التحذير.

لا تغسله تحت الماء الجاري

يحذّر مزارعون في ألمانيا من غسل هذا النوع من الخس مباشرة تحت الصنبور. فالأوراق رقيقة للغاية، وحسّاسة لأي ضغط، وسرعان ما تفقد تماسكها وتتحوّل إلى أوراق طرية وواهية بمجرد تعرضها لاندفاع الماء.

وتوصي رابطة مزارعي الراين بطريقة أكثر لطفا، إذ يُنصح بوضع الخس في وعاء كبير مملوء بماء بارد، ثم تحريكه برفق حتى تنفصل عنه حبيبات التراب الدقيقة.

لماذا يجب استخدامه بسرعة؟

عند شراء خس النعجة الطازج، ابحثي عن أوراق: صلبة، خضراء داكنة، خالية من الذبول.

وبسبب حساسيته، لا يحتمل التخزين طويلا. ويمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة يوم أو يومين فقط، والأفضل وضعه داخل كيس بلاستيك محكم، أو حاوية مغلقة، أو لفّه بمنشفة مطبخ رطبة لتقليل فقدان الرطوبة.

ومن الأفضل دائما استخدامه فورا.

كيف تقدم خس النعجة؟

يقدّم خس النعجة كطبق قائم بحد ذاته عند إضافة المكونات المناسبة، مثل:

جبن الماعز المشوي.

الجوز أو البندق المحمّص.

حبوب الرمان لانتعاش إضافي.

رذاذ من صلصة فينيغريت مصنوعة من زيت الزيتون والخل والخردل والأعشاب.

والأهم دائما هو إضافة الصلصة قبل التقديم مباشرة حتى لا تذبل الأوراق.

كما يمكنك استخدام هذا النوع من الخس لصنع سبريد (دهن) لذيذ. ويمكن تحويله إلى "سبريد" سريع التحضير باستخدام المكونات أدناه:

أوراق خس النعجة.

ثوم.

جوز أو بذور يقطين.

جبن بارميزان.

زيت زيتون.

ملح وفلفل.

وقم بخلط المكونات حتى تحصل على قوام ناعم.

هل تُغسل كل أنواع الخس بذات الطريقة؟

على عكس خس النعجة، يمكن غسل أنواع الخسّ الأخرى الأكثر تماسكا -مثل آيسبرغ- تحت الماء الجاري دون مشكلة. بل يُفضّل ذلك لإزالة أي بقايا مبيدات، حتى في الأنواع العضوية.

وينصح الخبراء بغسل الأوراق قبل التقطيع، وليس بعده. فالقصّ قبل الغسل يُسرّع فقدان الفيتامينات والمعادن مع السوائل المتسرّبة من الخلايا.

كما يُنصح أيضا بتقطيع الأوراق يدويا، لأن التمزيق يتبع الخطوط الطبيعية للأوردة داخل الورقة، فيقلّل من تلف الخلايا ويحافظ على القيمة الغذائية.

كيف تنعش أوراق الخس الذابلة؟

لا حاجة لرمي الخس فور ظهور علامات الذبول. وهناك حيلة منزلية بسيطة وما عليك سوى ملء وعاء بماء بارد قليلا، ونقع الأوراق لبعض الوقت، وستستعيد الأوراق قوامها المقرمش بقدرة الماء على إعادة الترطيب.

وهذه الحيلة تنجح أيضا مع الأعشاب الطازجة مثل البقدونس والكزبرة والنعناع. فقط قصّ القاعدة قليلا ثم ضع الأعشاب مثل باقة زهور في كوب ماء. وستعود للحياة سريعا.

ويعتبر خس النعجة نبتة شتوية لطيفة وناعمة، لكنه يتطلب تعاملا خاصا. ولكن الغسل القاسي يدمّره، والتخزين الطويل يذوّبه، وبالعناية المناسبة يتحول إلى مكوّن فاخر في السلطات والمقبلات.