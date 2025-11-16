الأول خارج أميركا.. "سيكس فلاغز" تعلن موعد افتتاح منتزهها الترفيهي في السعودية

أعلنت القديّة السعودية افتتاح مدينة الألعاب "سيكس فلاغز" -أولى وجهاتها الترفيهية-، في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل ليصبح أول متنزه ترفيهي من نوعه خارج قارة أميركا الشمالية.

وسيضم المتنزه 28 لعبة وتجربة تشمل تجارب وألعابا عالمية محطمة للأرقام القياسية، مثل: "فالكون فلايت" -أسرع وأطول وأعلى أفعوانية في العالم- و"راتلر" -أعلى أفعوانية مائلة في العالم- و"سبتفاير" -أعلى أفعوانية ثلاثية الإطلاق معلقة في العالم-.

كما يضم "سيكس فلاغز" 18 لعبة وتجربة مخصصة للعائلات والأطفال لضمان تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ومناسبة لجميع الأعمار، ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة واسعة ومنوعة من المطاعم العالمية، ويحتوي المتنزه على العديد من المتاجر موزعة داخل العوالم الستة.

وقال رئيس "متنزه سيكس فلاغز/مدينة القديّة" براين ماكامر، "يمثل 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 بداية فصل جديد في عالم الترفيه في السعودية، وافتتاح (سيكس فلاغز مدينة القديّة) لا يعني فقط فتح أبوابها للزوار لأول مرة، بل هو بداية لكل ما تمثله مدينة القديّة، الخيال والتجارب التي لا تنسى ومعيار جديد للترفيه العالمي".

وتعد القديّة وجهة مبنية بالكامل على مفهوم قوة اللعب، وتقع على بعد 40 دقيقة من العاصمة الرياض.

أما "سيكس فلاغز"، فتُعد واحدة من أعرق وأكبر سلاسل مدن الملاهي في العالم، إذ تأسست عام 1961 في ولاية تكساس الأميركية، وسرعان ما تحوّلت إلى اسم بارز في صناعة الترفيه العائلي بالولايات المتحدة وخارجها. تمتاز المتنزهات التابعة لها بتقديم الألعاب الأفعوانية العملاقة، والعروض الحيّة، وتجارب المغامرة المصممة لتناسب مختلف الأعمار، مع تركيز خاص على الإثارة والتشويق.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا في 2020، باتت بعض مدن الملاهي التابعة لسلسلة "سيكس فلاغز" في الولايات المتحدة مهددة بالإغلاق، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر بلغت 1.2 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وفي بيان صدر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس والمدير التنفيذي ريتشارد زيمرمان إن أداء الشركة كان دون المستوى المطلوب، "فجهودنا لتحفيز الطلب لم تحقق العوائد المرجوّة، وقرارنا بتحويل الإنفاق الإعلاني إلى وقت مبكر من العام بهدف رفع الوعي الاستهلاكي، أثّر سلبا على نتائج الربع الثالث، لا سيما في المتنزهات التي تعاني من ضعف الأداء".

الشركة أغلقت بالفعل حديقة الألعاب المائية التابعة لها "هوريكين هاربور" في مدينة بووي بولاية ماريلاند مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في قرار عزته إلى عدة عوامل، من بينها تزايد المنافسة، وتراجع جودة التجربة، وتزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين.