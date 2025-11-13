6 نباتات تعيد الحياة إلى حمّامك.. خيارات مثالية للمساحات الرطبة والإضاءة الخافتة

تتحول الحمّامات في كثير من المنازل إلى مساحات باردة ومعزولة، رغم أنها جزء من الروتين اليومي الذي نحتاج فيه إلى الهدوء والاسترخاء. وهنا تأتي النباتات كحل يمنح الحمّام لمسة خضراء تنبض بالحياة، وتخلق أجواء طبيعية مريحة، وتُحسّن جودة الهواء أيضا.

لكن اختيار نبات مناسب للحمّام ليس دائما مهمة سهلة. فالحمّامات تتميز بالرطوبة العالية، وغياب ضوء الشمس المباشر، وتفاوت درجات الحرارة. لذلك من المهم معرفة النباتات التي تنمو وتزدهر في مثل هذه البيئة.

وتوضح مؤسسة النباتات والزهور الهولندية أن هناك مجموعة من النباتات التي تتكيف بشكل مثالي مع ظروف الحمّامات، أبرزها:

1- زنبق السلام

يعد زنبق السلام "نجم المساحات الرطبة"، فهو نبات أنيق له أوراق خضراء لامعة وزهرة بيضاء مميزة، ويُعد من أفضل الاختيارات للحمّامات المظلمة أو ذات الإضاءة الخافتة.

يناسب الحمّام لأنه يعشق الرطوبة العالية، وينمو في ضوء منخفض، ويضيف لمسة هدوء وأناقة فورية للمكان.

للعناية بزنبق السلام، حافظ على تربة رطبة قليلا دائما، أعد زراعته مرّة كل عام.

تنبيه: النبات سام إذا ابتلعه الأطفال أو الحيوانات الأليفة، لذا ضعه في مكان مرتفع.

2- مونستيرا

تتميز هذه النبتة بأوراقها الكبيرة والمثقوبة وحضورها القوي الذي يناسب الحمّامات الواسعة، تضيف المونستيرا طابعا استوائيا جذّابا، وتعد خيارا ممتازا للحمّامات الدافئة.

تناسب الحمّام لأنها تتحمل الرطوبة، وتنمو في الضوء الخافت أو ضوء النهار غير المباشر.

تنبيه: لا تضعها في مجرى هواء قوي كي لا تتلف أوراقها.

3- كالاثيا

تأتي الكالاثيا بأنماط لونية مذهلة على أوراقها، من الخطوط إلى التعرجات النارية.

تعد مثالية للحمّام لأنها تعشق الرطوبة، وتتحمل الإضاءة المنخفضة، لكنها في المقابل تحتاج عناية خاصة؛ فلا تضعها أمام نافذة مباشرة لأنها لا تحتمل البرد أو التيارات الهوائية، واسقها بماء فاتر قليل الجير فقط.

4- الفيلوديندرون

انتشار هذا النبات في المنازل ليس مصادفة؛ فهو سهل العناية ويتكيف مع ظروف الحمّام بسهولة. يتميز بحبه للظل الجزئي، وتحمله للرطوبة، كما أنه يحتاج ريا معتدلا (مرة إلى ثلاث أسبوعيا)، وينمو في تربة خالية من الجير.

5- أذن الفيل

يتميز بنقوشه اللافتة على السيقان، يناسب هذا النبات الحمّامات التي يصلها الضوء بشكل جيد، ولو بشكل غير مباشر. يحتاج للكثير من الضوء المنتشر، وليس الشمس المباشرة.

6- البوثوس

يعد النبات المتسلق مثاليا للمساحات الضيقة. يمكنك تعليقه في السقف.

يتحمل الضوء الخافت والمشرق على السواء، ويناسب الحمّامات شديدة الرطوبة.

ريّ أقل… صحة أكثر

مجلة "حديقتي الجميلة" الألمانية شددت على أن الحمّامات بالفعل رطبة بما يكفي، لذلك تحتاج النباتات فيها ماء أقل من المعتاد.

كما نبهت إلى ضرورة تجنب تحويل التربة إلى بيئة معجونة أو متعفنة.

وإذا لاحظت بداية تعفّن:

أزل الطبقة السطحية من التربة.

فكّ التربة السفلية بالشوكة.

اترك التربة لتجف جيدا قبل الري مرة أخرى.

وضع النباتات في الحمّام ليست مجرد "ديكور"، بل فرصة لإعادة الحيوية لمساحة نستخدمها كل يوم. اختيار النبات المناسب يمنح الحمّام طاقة جديدة، ويخلق جوا يشبه السبا… دون أي تكلفة إضافية.