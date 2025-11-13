ما وظيفة حساس عادم السيارة ومتى يجب استبداله؟

قد لا يلتفت كثيرون إلى وجود حساس العادم داخل السيارة، لكنه في الواقع أحد العناصر الخفية التي تمنحك قيادة أكثر سلاسة، وتقلل استهلاك الوقود، وتحمي البيئة من الانبعاثات الملوّثة.

ومع دخول فصل الشتاء وازدياد استخدام السيارات، يصبح فهم وظيفة هذا الحساس وكيفية العناية به جزءا من أسلوب حياة أكثر وعيا واهتماما بالتفاصيل الصغيرة.

ما وظيفة حساس العادم؟

وفقا لمجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ"، يعمل حساس العادم كعين إلكترونية تراقب عملية الاحتراق داخل المحرك.

وهو يقيس باستمرار نسبة الهواء إلى الوقود، ويرسل هذه البيانات لوحدة التحكم، التي تقوم بدورها بضبط عملية الاحتراق تلقائيا لضمان:

كفاءة أعلى للمحرك.

خفض ملحوظ في استهلاك الوقود.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي السيارات الحديثة غالبا ما نجد حساسين، الأول قبل المحوّل الحفّاز لقياس مزيج الاحتراق، والثاني بعده لمراقبة أداء المحوّل نفسه.

علامات ضرورة فحص الحساس

عندما يبدأ حساس العادم بالتراجع أو التلف، فإن السيارة تقدم إشارات واضحة، أهمها:

ظهور مصباح فحص المحرك.

زيادة غير معتادة في استهلاك الوقود.

ضعف في التسارع.

انبعاث دخان أو رائحة غير طبيعية من العادم.

وعند فحص السيارة إلكترونيا وظهور رمز خطأ خاص بالحساس، فهذا يُعد مؤشرا مباشرا لوجود مشكلة يجب التعامل معها.

لماذا يتلف حساس عادم السيارة؟

توضح المجلة أن أكثر أسباب الأعطال شيوعا تشمل:

التآكل والصدأ مع مرور الوقت.

الحرارة العالية داخل نظام العادم.

تلوث الوصلات الكهربائية أو انسدادها.

تلف الكابل بسبب قِطع كهربائية قصيرة أو قوارض.

انقطاع الإشارة بسبب حرارة العادم أو العوامل البيئية.

عادة ما يمتد عمر الحساس إلى نحو 100 ألف كيلومتر، ولكنه قد يتلف في بعض السيارات قبل ذلك، أحيانا عند حدود 60 ألف كيلومتر.

كيف تفحص حساس العادم؟

فحص الحساس لا يتطلب دائما معدات معقدة. يمكن البدء بـ:

فحص بصري للتأكد من عدم وجود تلف أو اتساخ.

استخدام جهاز تشخيص إلكتروني (OBD) لقراءة الأعطال.

لكن يجب الانتباه إلى رسائل الأعطال مثل "إشارة غير صحيحة" أو "تدفئة غير كافية" قد لا تعني دائما أن المشكلة من الحساس نفسه، بل ربما يكون الخلل في جزء آخر من النظام.

لا تتجاهل مشاكل الحسّاس!

قيادة السيارة بحساس معطّل تشبه قيادة شخص يغمض إحدى عينيه، فكل شيء يصبح غير متوازن.

قد يؤدي الاحتراق غير المضبوط إلى رفع حرارة نظام العادم، مما يتسبب بـ:

تلف المحوّل الحفّاز (أحد أغلى مكونات السيارة).

احتراق صمام العادم.

انسداد أو تضرر فلتر الجسيمات.

وبالتالي فإن تأخير الإصلاح قد يتحول إلى تكلفة باهظة لاحقا.

عادة ما يستغرق استبدال حساس العادم في ورشة محترفة ما بين 30 و60 دقيقة. أما في السيارات القديمة أو التي تعرضت لتآكل شديد، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول لفك الحساس الملتصق بسبب الصدأ.