3 خطوات لمنع الحوادث.. هكذا تحول حمامك إلى مساحة آمنة وأنيقة

يعد الحمام أكثر من مجرد مساحة للنظافة اليومية، إذ يعتبره البعض زاوية للاسترخاء وتجديد الطاقة. لكن بالنسبة لكثيرين، خصوصا كبار السن، قد يتحول إلى منطقة خطرة إذا لم تُراعَ معايير الأمان البسيطة.

ويعد السقوط أثناء الاستحمام من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا، وغالبا ما يؤدي إلى إصابات وكسور مؤلمة يمكن تفاديها ببعض التعديلات الذكية في التصميم.

مقاعد الاستحمام

أول وأبسط خطوة نحو الأمان هي إضافة مقعد للاستحمام؛ فالمقاعد الحديثة لا تُستخدم فقط في المستشفيات كما يظن البعض، بل أصبحت جزءا من تصميم الحمّامات العصرية، تجمع بين الشكل الأنيق والوظيفة العملية.

المقاعد المريحة مناسبة لكل من يعاني من ضعف في التوازن أو الإرهاق أثناء الوقوف الطويل. أما إذا كانت مساحة الدش صغيرة، فيمكن اختيار مقعد قابل للطي يُثبّت على الحائط، ليوفر حلا أنيقا آمنا ولا يستهلك الكثير من المساحة.

ولتحقيق أقصى راحة، يُنصح باختيار مقعد مزود بفتحة أمامية لتسهيل النظافة الشخصية، وأقدام مطاطية تمنع الانزلاق، مع إمكانية تعديل الارتفاع إذا كان أكثر من شخص سيستخدمه.

مقابض الإمساك

ومن العناصر الصغيرة التي تصنع فرقا كبيرا مقابض الإمساك التي يمكن تثبيتها بجوار الدش أو حوض الاستحمام، وتتوفر بألوان وتصاميم تناسب ديكور الحمام الحديث.

تُفضّل الأنواع المزودة بمؤشر أمان أو زر تحذير يساعد على معرفة متى يجب إعادة تثبيتها لضمان ثباتها. كما توجد مقابض تُثبت بالشفط من دون حفر الجدران فهي خيار مثالي للإيجارات أو المنازل الصغيرة.

الأرضيات الآمنة

لتفادي الانزلاق، تُعد الرقاقات اللاصقة المانعة للانزلاق خيارا عمليا وجماليا في الوقت نفسه. فهي لا تتجمع تحتها الرطوبة أو الطحالب كما يحدث مع الحصائر التقليدية، وتتوفر بأشكال هندسية أنيقة تضيف لمسة تصميمية للأرضية.

ولمن يعانون من ضعف البصر، يُنصح بإضافة نقاط لاصقة ملونة عند بداية الحوض ونهايته لتوضيح الحدود.

لا يعني تحويل الحمام إلى مساحة آمنة التضحية بالأناقة؛ على العكس، فالاهتمام بالتفاصيل -من المقعد المريح إلى الإضاءة الدافئة والمقابض المعدنية اللامعة- يجعل الحمام مكانا يجمع بين الهدوء والراحة والطمأنينة.

فالأمان ليس فقط لحماية الجسد، بل أيضا لراحة البال وجودة الحياة. وإذا كان تصميم الحمام الذكي يمنحك القدرة على الاستقلال والراحة في كل لحظة، فهو بالتأكيد استثمار يستحق العناء.