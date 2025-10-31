شاي بتلات الورد.. إكسير عطري يحارب السمنة ويساعدك على الاسترخاء

على مر العصور، ارتبط الورد بمعاني الحب والرومانسية، واحتل مكانة خاصة في روتين العناية بالبشرة والجسم، فضلا عن استخدامه لإضفاء لمسة مميزة إلى المشروبات والمخبوزات، وخصوصا في مطابخ الشرق الأوسط والهند والصين.

ومع ذلك لا يعرف كثيرون أن للورد وجها آخر لا يقل سحرا، إذ تُستخدم براعمه وبتلّاته وأزهاره لتحضير مشروب عطري يعرف بشاي الورد، فهل فكرت يوما أن تتذوق هذا الشاي وتستمتع بنكهته المميزة؟

بحسب موقع هيلث لاين، تضم عائلة الورد أكثر من 130 نوعا رئيسيا يتفرع عنها آلاف الأصناف وجميعها صالحة للأكل ويمكن استخدامها في تحضير الشاي، إلا أن بعضها يتميز بطعم حلو بينما يميل البعض الآخر إلى المذاق المر.

ورغم أن شرب شاي الورد يبدو كـ"موضة" حديثة، فإن جذوره تعود إلى الصين القديمة، حيث استخدم في الطب التقليدي لتنظيم طاقة الحياة (تشي)، كما اعتُقد أنه يعالج مشاكل المعدة ويحسّن الحالة المزاجية، إضافة إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى النساء.

مشروب عشبي عطري

شاي الورد هو مشروب عشبي عطري، يحضر من بتلات وبراعم الورد الطازجة أو المجففة، ويختلف مذاقه باختلاف نوع الورد المستخدم، لكنه غالبا ما يتميز بنكهة فاكهية خفيفة مع رائحة زهرية رقيقة تدوم طويلا، مما يجعله خيارا مفضلا لدى عشاق شاي الأعشاب.

وإلى جانب نكهته ورائحته الفريدة، يمكن أن يكون شاي الورد إضافة صحية إلى نظامك الغذائي، فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمركبات النباتية التي تدعم صحة الجسم، بما في ذلك تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين المزاج والوقاية من الأمراض المزمنة.

طريقة تحضيره

يحضر شاي الورد عن طريق غلي الماء وإضافة بتلات الورد النظيفة سواء كانت طازجة أو مجففة، ولتحضيره من بتلات طازجة، اغسل نحو كوبين من البتلات واغلها مع 3 أكواب من الماء على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم تُصفى البتلات قبل التقديم، أما إذا كانت البتلات مجففة، فيكفي نقع ملعقة كبيرة منها في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.

ويمكنك الاستمتاع بشاي الورد ساخنا أو مثلجا حسب الرغبة، كما يمكنك تحليته بقليل من العسل أو إضافة عصير الليمون لمنحه نكهة لاذعة ومنعشة، ويفضل بعض الأشخاص مزجه مع أنواع أخرى من الشاي العشبي مثل البابونج أو الكركديه أو القرفة أو الزنجبيل أو حتى إضافته إلى الشاي الأسود التقليدي.

الفوائد الصحية لشاي الورد

توضح اختصاصية التغذية، لوانا كارامالاك مونارو، لمجلة "لوفسيال"، أن شاي بتلات الورد يتمتع بفوائد صحية متعددة لاحتوائه على مركبات طبيعية وعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

ومن فوائد شرب شاي الورد:

خال من الكافيين

يعد شاي الورد خيارا مثاليا لمن يرغبون في تقليل استهلاك الكافيين، فهو بديل طبيعي وصحي للقهوة والشاي والمشروبات المنبهة الأخرى.

غني بمضادات الأكسدة

أظهرت دراسة نُشرت عام 2006 في مجلة علوم الأغذية أن شاي الورد يحتوي على تركيز مرتفع من مضادات الأكسدة، وخصوصًا البوليفينولات، مثل حمض الغاليك والأنثوسيانين والكايمبفيرول والكيرسيتين.

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى مضادات الأكسدة في شاي الورد يعادل أو يفوق ما هو موجود في الشاي الأخضر، مما يجعله مشروبًا فعّالًا في تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الالتهابات.

كما أوضحت دراسة أخرى نُشرت عام 2015 في المكتبة الوطنية الأميركية للطب أن المركبات النباتية المضادة للأكسدة، ولا سيما البوليفينولات الموجودة في شاي الورد، تُسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، وتعمل أيضًا كمضادات طبيعية للالتهابات والميكروبات.

وتُعد هذه الخصائص أساسًا لعددٍ من الفوائد الصحية المرتبطة بشاي الورد، من أبرزها: دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ومكافحة الشيخوخة، والوقاية من السرطان والسكري والسمنة والاضطرابات العصبية التنكسية.

تسكين الألم

يساعد شاي الورد على تخفيف الألم الناتج عن الالتهاب في أنحاء مختلفة من الجسم بفضل احتوائه على البوليفينولات والفيتامينات.

وفي الطب الصيني التقليدي، استخدم شاي الورد لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وقد أكدت دراسة نشرتها مجلة صحة المرأة عام 2005 فعاليته في هذا الجانب، إذ أظهرت أن الفتيات اللاتي تناولن كوبين يوميا من شاي الورد لمدة 12 يوما، بدءا من أسبوع واحد قبل الدورة الشهرية ولمدة 6 دورات شهرية متتالية، شعرن بانخفاض ملحوظ في التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية، إلى جانب تحسن في المزاج خلال هذه الفترة.

تحسين صحة البشرة

يساعد شاي الورد في تحسين صحة البشرة ونضارتها بفضل محتواه من فيتامين "سي"، وفيتاميني "هـ" و"ج" المعروفين بدورهما في مكافحة التجاعيد وتجديد الخلايا وعلاج آثار حروق الشمس.

إدارة الوزن

يمكن لشاي الورد أن يساعدك على إدارة وزنك بفضل خصائصه المرطبة، ولاحتوائه على البوليفينولات التي تساعد في الحد من إنتاج الخلايا الدهنية وتعزيز عملية الأيض، كما أنه يتميز بخلوه من السعرات الحرارية، ولهذا يعد بديلا صحيا للكثير من المشروبات السكرية أو عالية السعرات.

الاسترخاء وتحسين المزاج

يساعد شاي الورد على تهدئة الأعصاب بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تحفز إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والمرتبطة بمشاعر السعادة والاسترخاء، كما يحتوي شاي الورد على حمض الثيانين، وهو حمض أميني يعمل على تعزيز الإحساس بالراحة الذهنية.

ويمكن أن يكون لرائحة شاي الورد تأثيرات مهدئة، إذ تسهم في خفض مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، مما يمنح شعورا بالهدوء والاسترخاء.

تحسين الهضم

من أشهر استخدامات شاي الورد التقليدية قدرته على دعم صحة الجهاز الهضمي، إذ يحفز إفراز العصارة الصفراوية مما يُسهل هضم الطعام ويمنع الإمساك ويُحسّن امتصاص العناصر الغذائية.

كم مرة يمكنك تناول شاي الورد؟

في حال عدم وجود حساسية تجاه الورد، يمكنك تناول كوب أو كوبين من شاي الورد يوميا صباحا أو مساء دون قلق، ويمكنك إدراجه ضمن الروتين الغذائي اليومي للاستفادة من فوائده الصحية.