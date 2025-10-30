"6-7" الكلمة الغامضة التي حيّرت المعلمين والآباء تتصدر قواميس عام 2025

أعلنت منصة ديكشنري أن كلمة العام 2025 هي "6-7″، وتُلفظ "سيكس سفن" (Six seven)، وهو تعبير عامي ساخر وغامض انتشر على نطاق واسع بين أفراد جيل ألفا، وأثار انقساما طريفا بين الأجيال.

التعبير الذي وُصف بأنه "عبثي ومليء باللامعقول المرح"، يُستخدم بكثرة في المدارس ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبح ظاهرة لغوية لافتة.

وقال ستيف جونسون، مدير قسم المعاجم التابع لمنصة آي إكس إل التعليمية (IXL Learning)، في حديثه لشبكة سي بي إس، إن اختيار الكلمة جاء بعد أن لاحظ الفريق مدى انتشارها السريع في المحادثات اليومية وعلى الإنترنت، "كنا نظن أن الكلمة ستختفي سريعا، لكنها استمرت في الانتشار حتى تحولت إلى ظاهرة ثقافية حقيقية". مشيرا إلى أن المعلمين باتوا يسمعونها يوميا من طلابهم الذين يرددونها عشوائيا.

ظاهرة لغوية بلا معنى محدد

ما يميز "6-7" عن الكلمات السابقة المختارة هو أنها لا تحمل معنى واضحا.

وأوضح جونسون: "هذه أول مرة نختار كلمة للعام تكون في الأساس تعبيرا صوتيا أو انفعاليا، يُستخدم فقط للنداء أو الصياح، وهذا ما يجعلها مثيرة للاهتمام".

وبحسب تعريف "ديكشنري"، يُعتقد أن الكلمة قد تُستخدم أحيانا بمعنى "عادي" أو "هكذا وهكذا"، إذ تُقال أحيانا مع حركة اليدين للأعلى والأسفل بطريقة تعبيرية، لكنها تبقى بلا معنى ثابت.

ووصف الموقع هذا التعبير بأنه مثال على ما يُعرف بـ"Slang brainrot"، أي العامية العبثية التي تُستخدم لمجرد الدعابة والمبالغة الطفولية.

ويُنظر إليها أيضا كرمز للانتماء الجيلي بين الشباب، إذ يقول جونسون: "هي وسيلة لقول: أنا أنتمي لهذا الجيل، وهذه طريقتنا في التواصل".

الأصل من أغنية راب و"ميمات" كرة السلة

يُعزى أصل التعبير إلى أغنية لمغني الراب سكريلا بعنوان "دوت دوت (6 7)"، والتي تتضمن عبارة "6-7" في كلماتها. وقد انتشر هذا التعبير لأول مرة عبر مقاطع فيديو على منصتي تيك توك وإنستغرام، حيث رُبط في البداية بلاعب كرة السلة الأميركي لاميلو بول، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، مما ساهم في زيادة انتشار المصطلح.

كما لعب الشاب تايلن كيني، المعروف اختصارا بـ"تي كيه" (TK)، دورا مهما في تعميم استخدام التعبير بين فئة الشباب من خلال مقاطع الفيديو التي كان يردد فيها الكلمة بطريقة فكاهية، مما جعلها تتحول إلى "ميم" واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن هذه المقاطع ساعدت في جعل مصطلح "6-7" جزءا من الثقافة الرقمية الحديثة، قبل أن يظهر مؤخرا في إحدى حلقات مسلسل "ساوث بارك" (South Park)، مما رسّخ مكانته في لغة الإنترنت وجيل ألفا.

قائمة الترشيحات النهائية لكلمة العام 2025

ذكرت منصة "ديكشنري" أن القائمة القصيرة لكلمة العام تضمنت مصطلحات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسياسة والثقافة الرقمية، من بينها:

Agentic: يُستخدم لوصف الذكاء الاصطناعي القادر على العمل بشكل مستقل لتنفيذ مهام.

Aura farming: تعني “زراعة الكاريزما” أي بناء الهالة الشخصية لجذب الانتباه على الإنترنت.

Gen Z stare: تعبير وجهي بارد ولامبالي يميز جيل زد.

Overtourism: الإفراط في السياحة وتأثيراته السلبية على البيئة والمجتمعات المحلية.

Tariff: الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات.

Tradwife: مصطلح يُستخدم لوصف المرأة المتزوجة التي تختار دور الزوجة التقليدية المكرسة للمنزل، وغالبا ما يرتبط بالقيم المحافظة.