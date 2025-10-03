يترقب الملايين حول العالم كل عام موعد فتح التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة (اللوتري الأميركي)، الذي يُعد من أبرز برامج الهجرة العالمية ويمنح الفائزين فرصة الحصول على "البطاقة الخضراء" (Green Card) والإقامة الدائمة في أميركا. ورغم أن إجراءات التقديم مجانية وتتم بخطوات سهلة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، إلا أن كثيرا من المتقدمين يقعون في أخطاء بسيطة تؤدي إلى استبعاد طلباتهم.

ويُعرف برنامج اللوتري الأميركي أيضا باسم الهجرة العشوائية، وهو برنامج سنوي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية، ويتيح لمواطني دول معينة فرصة المشاركة في سحب إلكتروني عشوائي للحصول على تأشيرة هجرة دائمة، ما يجعله أحد أهم المسارات للراغبين في بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.

الشروط الأساسية للتقديم

الجنسية: أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة (من الدول المسموح لها بالمشاركة).

السن: لا يوجد شرط محدد للسن، لكن عمليا يجب أن يكون العمر فوق 18 عاما.

المؤهل الدراسي: أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة (12 سنة دراسة) أو لديه سنتان خبرة في عمل مؤهل.

جواز السفر: التقديم ممكن بدون إدخال بيانات جواز السفر، لكن يُشترط وجود جواز ساري عند الفوز.

المستندات والمعلومات المطلوبة:

الاسم الكامل كما في جواز السفر.

تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، والجنس.

الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج/مطلق/أرمل).

صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات (خلفية بيضاء، بدون نظارات، أبعاد 600×600 بكسل).

معلومات الزوج/الزوجة والأبناء إن وُجدوا.

عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف (يفضل بريد دائم الاستخدام).

خطوات التقديم الإلكترونية

الدخول إلى الموقع الرسمي فقط https://dvprogram.state.gov، (احذر المواقع المزيفة أو الوسطاء).

ملء استمارة DS-5501 الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية بدقة.

رفع الصورة بالمواصفات المطلوبة.

إدخال بيانات الأسرة (الزوج/الزوجة والأبناء تحت 21 سنة غير المتزوجين).

مراجعة البيانات:

تأكد من صحة جميع المعلومات قبل الضغط على زر "Submit".

الحصول على رقم التأكيد (Confirmation Number).

بعد الإرسال ستظهر لك صفحة بها رقم تأكيد، يجب حفظه جيدا لأنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتيجة السحب.

بعد التقديم

يتم إعلان النتائج عادة في مايو/أيار من العام التالي عبر الموقع نفسه.

يجب إدخال رقم التأكيد + الاسم الأخير + سنة الميلاد لمعرفة النتيجة.

إذا تم الاختيار، ستتلقى تعليمات استكمال طلب التأشيرة والمقابلة في السفارة الأميركية.

ملاحظات مهمة

التقديم مجاني 100%.

يُسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل شخص، وتكرار الطلب يؤدي للاستبعاد.

يفضل ملء الاستمارة بنفسك لتجنب الأخطاء.

لا يجب تزوير أو إخفاء أي معلومة (مثل وجود زوج/زوجة أو أبناء)، وإلا قد يتم رفض التأشيرة حتى بعد الفوز.

لا يعني الفوز الحصول الفوري على "البطاقة الخضراء"، بل يجب استكمال الإجراءات والفحص الطبي والمقابلة.

خطوات التقديم على اللوتري الأميركي بسيطة ومجانية، لكن تحتاج إلى انتباه شديد للتفاصيل أثناء إدخال البيانات والالتزام بالشروط، خاصة فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي وصحة المعلومات.

انتبه، الفوز لا يضمن الهجرة مباشرة، بل هو بداية سلسلة من الخطوات الرسمية التي قد تنتهي بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.