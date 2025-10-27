لماذا ينبغي غسل سيارتك بانتظام في فصل الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، لا تقتصر المخاطر المتعلقة بالسيارات على الطرق الزلقة أو ضعف البطاريات فحسب، بل تمتد إلى هيكل السيارة نفسه. فالرطوبة والأملاح المتراكمة على الطرق تهاجم الطلاء وتُسرّع من ظهور الصدأ، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى تآكل الهيكل وفقدان السيارة جزءا من قيمتها.

وفي هذا السياق، أوصت مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ" بضرورة غسل السيارة بانتظام حتى في فصل الشتاء، مؤكدة أن الإهمال في التنظيف من أكثر الأسباب شيوعا لتلف الطلاء وتشقق الأجزاء المعدنية.

لماذا يجب غسل السيارة في الشتاء؟

توضح المجلة أن الرطوبة والملح المستخدم في إذابة الجليد يمثلان مزيجا خطيرا يتسلل إلى الشقوق الصغيرة في الهيكل. كما أن تراكم الأتربة على الكاميرات والحساسات والمصابيح يضعف عمل أنظمة المساعدة على القيادة ويقلل من سطوع الإضاءة، مما قد يشكل خطرا حقيقيا في أثناء القيادة الليلية أو في الضباب.

المغسلة الآلية أفضل خيار

وتوصي المجلة بالاعتماد على المغاسل الآلية، لأنها تنظف أيضا الجزء السفلي للسيارة حيث يلتصق الملح والأوساخ الصلبة. وينبغي استخدام منظفات مخصصة لإزالة الشوائب دون الإضرار بالطلاء.

ولأصحاب السيارات القديمة، يُنصح بزيارة المغسلة مرة كل أسبوعين تقريبا خلال فصل الشتاء لضمان حماية إضافية.

قبل تشغيل برنامج الغسيل في المغسلة الآلية، تأكد من:

إغلاق جميع الأبواب والنوافذ وفتحة السقف بإحكام.

تعطيل المسّاحات ووحدات استشعار المطر.

إزالة الهوائيات القابلة للفك إن وجدت.

كما يُستحسن اختيار برنامج الغسيل بالرغوة النشطة، لأنها تزيل الاتساخات العنيدة بفعالية.

العناية بالأبواب والمطاط

تحذر "أوتو تسايتونغ" من إهمال تشحيم الإطارات المطاطية للأبواب، إذ يمكن أن تتجمد في البرد وتلتصق بالإطار المعدني. ويُنصح باستخدام مواد مثل السيليكون أو حتى دهن الحليب لمنع الالتصاق والحفاظ على مرونة المطاط.

بعد الخروج من المغسلة، يُفضل صف السيارة في مكان جاف ومحمي، ويفضّل أن يكون داخل مرآب مغلق، لتجف ببطء وبقدر متساوٍ من دون أن تتجمد الأبواب أو الأقفال.

وللأمان، شددت المجلة على ضرورة تنظيف المصابيح الأمامية والزجاج الأمامي يدويا وبشكل دوري، لأن الاتساخات يمكن أن تقلل من الرؤية بشكل ملحوظ. ويمكن تنفيذ هذه الخطوة في محطات الوقود أو حتى في المنزل بوتيرة أكبر من الغسل الكامل.