المشروم المجفف.. فوائد مذهلة ونكهة "أومامي" مركزة

يُعد الفطر أو "المشروم" من المكونات المحببة لدى الطهاة حول العالم، لما يتميز به من نكهة غنية وقيمة غذائية عالية. غير أن توفره طازجا يظل محدودا بمواسم معينة، كما أن عمره في الثلاجة قصير، إذ يفسد عادة خلال أيام قليلة ويتعرض للعفن بسرعة.

وللتغلب على هذه المشكلة، لجأت شركات الأغذية إلى تجفيف الفطر، وهي تقنية قديمة تمنحه نكهة أكثر عمقا وتركيزا، وتتيح للمستهلكين الاستمتاع بمذاقه وفوائده الصحية على مدار العام.

ومع تزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية النباتية وارتفاع الوعي بفوائد المشروم الصحية، شهد الفطر المجفف انتشارا واسعا السنوات الأخيرة، خاصة أنه يتمتع بفترة صلاحية طويلة قد تمتد لعام أو أكثر عند تخزينه بشكل مناسب.

وحسب تقرير صادر عن شركة "فيوتشر ماركت إنسايتس" المتخصصة في أبحاث السوق، من المتوقع أن يصل حجم سوق الفطر المجفف إلى نحو 21.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.4%، مما يعكس تصاعد الطلب العالمي على هذا المنتج الطبيعي متعدد الاستخدامات.

فوائد الفطر المجفف

يعد التجفيف من أقدم طرق الحفظ التي تمنح الغذاء عمرا أطول بدون الحاجة للتبريد، وعلى الرغم من أن عملية التجفيف قد تقلل من بعض العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء، فإن الفطر المجفف يحتفظ بمعظم معادنه وأليافه إلى جانب نكهته القوية والمركزة، ومن فوائده أنه:

غني بالعناصر الغذائية

يحتوي الفطر المجفف على عديد من الفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين "د" وفيتامينات "ب" الضرورية لإنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، إلى جانب المغنسيوم الذي يدعم وظائف العضلات وصحة العظام ويسهم في تنظيم عديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل الجسم.

مصدر غني بالألياف

يمتاز الفطر المجفف بوفرة الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء، كما تمنحك شعورا بالشبع لفترة أطول، وهو ما يجعله خيارا مثاليا للراغبين في إنقاص الوزن.

تعزيز المناعة

يحتوي الفطر المجفف على مركبات بيتا غلوكان والسيلينيوم، التي تحفز جهاز المناعة وتساعد في مقاومة العدوى.

دعم العظام والعضلات

لا يقتصر دور المغنيسيوم في الفطر المجفف على تعزيز صحة العظام فحسب، بل يُساعد أيضا في دعم وظائف العضلات، وهو ما يجعله مفيد بشكل خاص للرياضيين وممارسي النشاط البدني المنتظم.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الفطر المجفف على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والإرغوثيونين والبوليفينول والغلوتاثيون، التي تعمل على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتحمي الخلايا.

كيفية الطهو بالفطر المجفف

قبل استخدام الفطر المجفف في وصفاتكِ، ينبغي ترطيبه لإعادة قوامه الطري، وذلك عن طريق نقعه في ماء دافئ أو بدرجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ثم يُصفى ويُضاف إلى الوصفة.

وينصح خبراء الطهي بعدم التخلص من ماء النقع واستخدامه لإضفاء نكهة فطر غنية (أومامي) إلى الحساء واليخنات والصلصات ومرق الخضار وغيرها.

أما إذا لم تتطلب وصفتكِ سوائل إضافية، فيمكنكِ تخزين ماء النقع أو ما يتبقى منه في وعاء مغلق داخل الثلاجة لعدة أيام أو تجميده في مكعبات ثلج لاستخدامه لاحقا في وصفات مثل الريزوتو والمعكرونة والاستفادة من نكهته المركزة وقيمته الغذائية.

وصفات مبتكرة

يضيف الفطر المجفف نكهة "أومامي" مميزة لمختلف الأطباق، ويمكن استخدامه في عديد من الوصفات ومنها:

صلصة الفطر: امزجي الفطر المجفف بعد ترطيبه مع الكريمة الحامضة أو الزبادي اليوناني بالإضافة إلى التوابل، للحصول على صلصة كريمية ولذيذة تقدم مع الخضراوات أو البطاطس المقلية.

لازانيا الفطر والسبانخ: ضعي طبقات من الفطر المرطب مع السبانخ والجبن في اللازانيا للحصول على وجبة نباتية شهية.

بيتزا الفطر: أضيفي شرائح الفطر المجفف على البيتزا لمذاق "أومامي" غني.

فطر مقلي سريع: اقلي الفطر المعاد ترطيبه مع خضراوات طازجة وبروتين من اختيارك لوجبة شهية غنية بالنكهة.

فطائر أو كرات الفطر: امزجي الفطر المفروم بعد ترطيبه مع فتات الخبز والأعشاب والتوابل لتحضير فطائر تُقلى أو تُخبز حسب الرغبة.

عجة المشروم: أضيفي الفطر المفروم والمرطب إلى البيض المخفوق لتحضير وجبة إفطار لذيذة.

صلصة الفطر: اقلي شرائح الفطر المُعاد ترطيبها مع الثوم والبصل والأعشاب لتحضير صلصة تقدم مع المعكرونة والدجاج وشرائح اللحم.

تجفيف الفطر في المنزل

طريقة تجفيف الفطر في المنزل بخطوات بسيطة

تجفيف الفطر لا يحتاج إلى معدات خاصة أو خبرة كبيرة، ويمكن القيام بذلك بسهولة في المطبخ باتباع هذه الخطوات:

تنظيف الفطر: امسحي حبات الفطر برفق بقطعة قماش مبللة قليلا أو بمنشفة ورقية، وتجنبي غسله بالماء مباشرة حتى لا يمتص الرطوبة ويصعب تجفيفه لاحقا.

تقطيع الفطر: قطعيه إلى شرائح متقاربة الحجم لتجف بالتساوي.

ترتيب الفطر: ضعي الشرائح على صينية مبطنة بورق زبدة في طبقة واحدة دون تداخل.

التجفيف في الفرن: سخني الفرن على درجة 65 مئوية، وضعي الفطر لمدة ساعة، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى وأعيديه للفرن لمدة ساعة إضافية.

بعد انتهاء الوقت، اتركيه يبرد وتحققي من جفافه— يجب أن يكون هشا ومقرمشا مثل رقائق البطاطس. إذا لم يجف تماما، أعيدي تسخينه كل نصف ساعة حتى تحصلي على القوام المطلوب.

التجفيف تحت الشمس (اختياري): يمكنكِ تجفيف الفطر طبيعيا بتعريضه لأشعة الشمس المباشرة لعدة أيام، وهي طريقة بسيطة لكنها تستغرق وقتا أطول.

التخزين: بعد أن يبرد تماما، احفظيه في عبوات زجاجية محكمة الغلق، واكتبي تاريخ التجفيف عليها، ثم ضعيها في مكان مظلم وجاف بعيدا عن الحرارة والضوء.

وبذلك تحصُلين على فطر مجفف يدوم لأكثر من عام، يحتفظ بنكهته المركزة ويُضفي طعما مميزا على أطباق الشوربة، أو المعكرونة، أو الأرز، إضافة إلى فوائده الغذائية العالية.