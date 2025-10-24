موضة لا يطويها الزمن.. سر جاذبية الساعات رغم عصر الهواتف

في زمن الهواتف الذكية التي تخبرنا بالوقت والتاريخ بمجرد نظرة، قد يتخلى البعض عن ارتداء الساعة، متناسين أنها تجاوزت وظيفتها التقليدية لتصبح رمزا للذوق الشخصي وأناقة المظهر، بل أحيانا دليلا على المكانة الاجتماعية. ومع تنوع الخيارات في السوق اليوم، نقدم لك دليلا شاملا لاختيار الساعة الأنسب لأسلوبك واحتياجاتك.

أنواع الساعات

تنقسم الساعات إلى 3 أنواع رئيسية بحسب آلية عملها:

الساعات الميكانيكية: تعمل بنظام معقد من النوابض والتروس، إما يدوية تحتاج إلى لف يومي، أو ذاتية التعبئة تُشحن بحركة المعصم. تمتاز بدقتها الحرفية وتحتاج إلى صيانة كل 3 إلى 5 سنوات. يقدّرها هواة الساعات، وتُعد بعض نماذجها النادرة باهظة الثمن تبعا للعلامة التجارية وتعقيدها الميكانيكي.

ساعات الكوارتز: ظهرت في اليابان أواخر الستينيات وأحدثت ثورة في عالم الساعات. تعمل ببطارية تمرر إشارات عبر بلورة كوارتز، مما يجعلها أكثر دقة وأسهل صيانة، إذ يُكتفى بتبديل البطارية. تتوفر بتصاميم وأسعار متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

الساعات الذكية: تتصل بالهاتف عبر تطبيقات خاصة، وتعرض إلى جانب الوقت إشعارات المكالمات وتتابع النشاط البدني والمؤشرات الصحية. يعيبها الحاجة إلى شحن متكرر وقصر عمرها مقارنة بالساعات التقليدية.

عوامل اختيار الساعة:

عند اختيار الساعة، هناك عوامل أساسية يجب الانتباه إليها:

مقاومة المياه: تختلف درجاتها وتقاس بوحدة الضغط الجوي (ATM) أو بالأمتار؛ فالساعات المقاومة لـ30 مترا تتحمل الرذاذ والمطر، و50 مترا مناسبة للسباحة الخفيفة، أما 100 متر فهي الأفضل للغوص والرياضات المائية.

حجم القرص: يجب أن يتناسب مع عرض المعصم؛ فالمعصم النحيف يناسبه قرص بين 36 و40 ملم، والمتوسط 40 إلى 44 ملم، أما العريض فيلائمه 44 ملم فأكثر. والقاعدة الأساسية ألا يتجاوز قرص الساعة عرض المعصم.

نوع السوار: يختلف حسب نمط الحياة؛ فالجلدي أنيق لكنه يتأثر بالماء والعرق، والمعدني يمنح مظهرا رسميا، أما المطاطي أو السيليكون أو الناتو فعملي للرياضة والسفر ومقاوم للرطوبة. بعض الساعات تتيح تغيير السوار ليناسب كل مناسبة.

الميزانية: تتفاوت الأسعار من مبالغ بسيطة إلى مئات الآلاف، لذا حدد ميزانيتك مسبقا لتسهيل الاختيار.

ويتأثر الاختيار أيضا بنمط الحياة؛ ففي البيئة الرسمية يُفضَّل التصميم الأنيق والبسيط بعيدا عن الساعات الرياضية الصاخبة، أما محبو الرياضة والمغامرات فيُنصح لهم بساعة متينة مقاومة للماء والصدمات، بينما تناسب الساعات الميكانيكية الفخمة المناسبات المهمة.

هل يمكن اعتبار الساعة الفاخرة استثمارا؟

تحتفظ بعض الساعات الفاخرة من العلامات المرموقة بقيمتها مع مرور الوقت، بل قد تزداد قيمتها، خصوصا الإصدارات المحدودة أو النماذج التاريخية النادرة المصنوعة بجودة استثنائية. ويعود ذلك إلى المواد الثمينة المستخدمة مثل الذهب أو الفضة، وإلى التصنيع اليدوي الدقيق الذي يمنحها طابعا فنيا فريدا، إضافة إلى القيمة المرتبطة باسم العلامة التجارية نفسها.

أما إذا لم تكن من هواة الساعات الفاخرة، فهناك العديد من العلامات المتوسطة والمناسبة التي تقدم جودة عالية بأسعار متنوعة، ويمكن أن تدوم ساعتك سنوات طويلة إذا اعتنيت بها جيدا.

كيف تعتني بساعتك؟

نظّف الساعة والسوار بقطعة قماش ناعمة وجافة، وخزّنها في علبة جافة.

تجنّب تعريضها للصدمات أو الحقول المغناطيسية القوية، خصوصا الميكانيكية منها.

أجرِ صيانة دورية للساعات الميكانيكية كل 3 إلى 5 سنوات.

استبدل بطارية ساعات الكوارتز عند الحاجة في مركز موثوق.

حافظ على تحديث الساعات الذكية بانتظام.

استبدل السوار عند تلفه للحفاظ على مظهرها.

ومهما كان نوع ساعتك أو تصميمها، احرص على أن تعكس أسلوبك الشخصي واحتياجاتك، وأن تحافظ عليها بالعناية الدورية لترافقك لسنوات طويلة.