متى موعد عيد الفطر 2026/1447؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟

بعد شهر رمضان العامر بالصلوات والطاعات والتقرب لله، يترقب المسلمون رؤية هلال شهر شوال بفارغ الصبر إيذانا بدخول عيد الفطر المبارك. ووفقا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يوافق عيد الفطر للعام 1447 يوم الجمعة 20 مارس/آذار 2026.

وكما جرت العادة، تعتمد معظم الدول الإسلامية والعربية على تحري هلال شهر شوال باستخدام المراصد الفلكية اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدروا له". وتُعقد جلسات رسمية في المحاكم الشرعية للإعلان عن ثبوت الرؤية الشرعية للهلال في غالبية الدول، وتأتي بعد ذلك إعلانات دور الإفتاء الرسمية لتحديد موعد عيد الفطر المبارك بناء على نتائج هذه التحريات.

في المقابل، تعتمد بعض الدول الإسلامية، مثل تركيا، على الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد موعد عيد الفطر. وبالتالي، فإن الجمعة 20 مارس/آذار 2026 سيكون أول أيام العيد بناء على هذه الحسابات.

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر لعام 2026، فمن المتوقع أن تمنح معظم الدول العربية إجازة رسمية لا تقل عن 3 أيام. على سبيل المثال، في عام 2025 حددت الحكومة المصرية أن إجازة القطاع الحكومي 5 أيام، في حين منحت الإمارات إجازة لمدة 3 أيام عمل.

وفي الأردن وسوريا تراوحت الإجازة بين 3 و4 أيام عمل، في حين امتدت في قطر إلى 9 أيام.

وتشكل إجازة عيد الفطر فرصة للاحتفال والراحة للعائلات في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث تقام الصلوات الخاصة بالعيد وتُوزع زكاة الفطر، وتستغل العائلات هذا الوقت للتواصل الاجتماعي والاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك.