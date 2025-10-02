خطوات بسيطة تحميك من رائحة الأحذية الكريهة

يُعدّ انبعاث رائحة كريهة من الأحذية مصدر إزعاج وحرج كبير، غير أن العناية الصحيحة كفيلة بالتخلص من هذه المشكلة.

وتوضح كلاوديا شولتس من المعهد الألماني للأحذية أن الأقدام تتعرق أكثر مما يظنه الكثيرون خلال اليوم، إذ قد تعادل كمية العرق المتراكمة كوبًا صغيرا من الماء. وإذا لم تُمتص هذه الرطوبة جيدًا، فإنها تتجمع داخل الحذاء لتوفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى ظهور الرائحة المزعجة المعتادة.

أسلحة للقضاء على الرائحة

ويمكن مواجهة الرائحة الكريهة المنبعثة من الحذاء من خلال الأسلحة التالية:

تهوية الحذاء بانتظام، وذلك باستخدام مروحة عند الحاجة.

يمكن أن تساعد البخاخات المضادة للبكتيريا المتوفرة في الصيدليات أو المُصنّعة من الزيوت العطرية في تقليل الجراثيم وتحييد الروائح.

تشمل الوصفات المنزلية المناسبة وضع شرائح الليمون في الحذاء أو وضع أكياس مُعطّرة تحتوي على أعشاب، في حين أن صودا الخبز أو بقايا القهوة غالبا ما تكون غير فعالة بما يكفي لإزالة الرائحة الكريهة.

يمكن أيضا وضع الحذاء في كيس في "المُجمّد" (الفريزر) لبضع ساعات، حيث تساعد البرودة في القضاء على البكتيريا وتُخفف الرائحة، مع مراعاة أن هذه الطريقة تعد أنسب للأحذية المصنوعة من الأقمشة والجلد الصناعي منها للجلد الرقيق.

تدابير للوقاية

وللوقاية من انبعاث رائحة كريهة من الحذاء من الأساس ينبغي اتخاذ التدابير التالية:

ينبغي تغيير الحذاء بانتظام، مع إعطاء كل زوج راحة لمدة 24 ساعة على الأقل.

يُزيل ورق الجرائد الموجود داخل الحذاء طوال الليل أي رطوبة متبقية.

تُعدّ قوالب الأحذية المصنوعة من خشب الأرز فعّالة بشكل خاص، إذ إنها تمتص الرطوبة وتُطلق رائحة زكية في الوقت نفسه.

يلعب اختيار الخامات دورا مهما أيضا، فالجلد أو الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان تمتص العرق بشكل أفضل من المواد الاصطناعية. لذا فإن ارتداء الجوارب المصنوعة من ألياف طبيعية مثل الميرينو أو القطن يُقلل من تراكم العرق في الداخل. وعلى العكس من ذلك، لا يُنصح بارتداء الأحذية المغلقة بدون جوارب نظرا لأن الرطوبة ستتراكم حينئذ بشكل أسرع.

ينبغي غسل القدمين وتجفيفهما جيدا بانتظام. وإذا لزم الأمر يمكن أن يساعد استخدام بودرة القدمين ومُزيلات العرق الخاصة على تقليل إفراز العرق.

كيفية العناية بالأحذية

وتتطلب الأحذية الجلدية عناية أكبر؛ إذ ينبغي معالجتها بانتظام باستخدام كريمات مرطبة تُحافظ على ليونتها. أما الجلد المدبوغ و"الشامواه"، فيمكن الحفاظ على نظافتهما ورونقهما باستخدام فرش خاصة، كما يجب أن يكونا مقاومين للماء لصد الأوساخ والرطوبة.

ويمكن أحيانا غسل الأحذية النسيجية أو الرياضية في الغسالة، مع مراعاة توخي الحذر، خاصةً مع النعال المصنوعة من مواد مختلطة أو مُلصقة؛ حيث قد تظهر حواف غير جذابة أو طبقات فضفاضة بسرعة.

ويعد الخيار الأكثر أمانا هو الغسل اليدوي اللطيف باستخدام صابون غسيل خفيف. وعند استخدام الغسالة الأوتوماتيكية، فينبغي وضع الأحذية في كيس غسيل، مع غسل الأربطة بشكل منفصل، على أن يتم اختيار دورة غسيل خفيفة.

وللحفاظ على انتعاش الأحذية، يمكن إضافة أكياس مُعطرة إليها عند تخزينها أو حتى رش القليل من العطر المفضل في علبة الأحذية، إذ يضفي ذلك على الحذاء لمسة شخصية مميزة.