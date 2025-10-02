الفلفل الأسود بهار يومي قد يساعدك على إنقاص الوزن

يُعرف الفلفل الأسود بأنه "ملك التوابل" بفضل انتشاره الواسع ونكهته المميزة، لكن قيمته تتجاوز حدود المطبخ، إذ ارتبط منذ قرون بالطب التقليدي مثل الأيورفيدا والطب الصيني، باعتباره مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتُعزى أبرز فوائده إلى مركب البيبيرين النشط، وهو المكون الفعال الذي يمنحه مذاقه الحار المميز، ويمنح الجسم في الوقت ذاته فوائد متعددة تشمل علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز جهاز المناعة، وتحسين وظائف الدماغ، وفق ما ورد في دراسة نشرتها المجلة الدولية للطب النباتي والعلاج بالنباتات عام 2021.

وقد لفت الفلفل الأسود مؤخرا اهتمام خبراء التغذية، بعدما أظهرت أبحاث دوره في تحفيز الأيض والإسهام في حرق الدهون الزائدة وتعزيز خطط إنقاص الوزن. وهنا يطرح السؤال: كيف يمكن لهذا التابل البسيط أن يُحدث فرقا في رحلة فقدان الوزن؟

الجواب يكمن في مركب البيبيرين، المكون الحيوي الرئيس في الفلفل الأسود، إذ أشارت دراسات حديثة إلى أنه قد يساعد على منع تراكم الدهون، وتحسين الهضم، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعله وسيلة طبيعية داعمة للراغبين في إنقاص الوزن.

ففي دراسة نُشرت عام 2011، في المجلة الهندية لعلوم الأدوية، تبين أن تناول جرعات صغيرة من البيبيرين لمدة 3 أسابيع أدى إلى انخفاض ملحوظ في وزن الجسم ونسبة الدهون الضارة لدى الفئران، من دون أي تأثير على شهيتها. كما كشفت النتائج عن ارتفاع في مستويات كوليسترول البروتين الدهني العالي الكثافة (HDL) أو ما يعرف بـ"الكوليسترول الجيد"، وهو ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية أثناء فقدان الوزن.

وفي دراسة أخرى على الفئران، نشرتها المكتبة الوطنية الأميركية للطب عام 2020، وُجد أن مكملات البيبيرين ساعدت على تقليل دهون البطن وتحسين حساسية الإنسولين، وذلك ساعد بدوره على التحكم في مستويات سكر الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وهو عامل رئيسي في الوقاية من السمنة.

أما على صعيد التجارب البشرية، فقد نشرت دورية الغذاء والوظيفة عام 2018 دراسة أفاد فيها المشاركون الذين تناولوا مشروبا يحتوي على الفلفل الأسود قبل الوجبات بزيادة الشعور بالشبع وانخفاض الشهية، مما أدى إلى تقليل إجمالي استهلاك الطعام، من دون أي آثار جانبية على مستويات سكر الدم بعد الأكل أو على هرمونات الأمعاء والغدة الدرقية أو صحة الجهاز الهضمي.

كيف يساعد الفلفل الأسود في خسارة الوزن؟

قد لا يكون الفلفل الأسود حلا سحريا لفقدان الوزن بشكل سريع ومفاجئ، لكنه يحتوي على مركبات نشطة حيوية تُوفر وسيلة طبيعية لدعم خطط إنقاص الوزن، وذلك عبر آليات متعددة:

تعزيز التمثيل الغذائي: بفضل مركب البيبيرين الذي يحفز عملية التوليد الحراري في الجسم، مما يزيد من معدل حرق السعرات ويسرّع الأيض.

تحسين الهضم: توضح اختصاصية التغذية مارسي فاسكي لموقع إيتنغ ويل أن الفلفل الأسود يسهم في تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، فيخفف من الانتفاخ والغازات، كما ينشّط البيبيرين الكبد والبنكرياس والإنزيمات الهضمية في الأمعاء الدقيقة، فيعزز امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

منع تراكم الدهون: يلعب البيبيرين دورا في الحد من تكوين خلايا دهنية جديدة، وهو ما أشارت إليه اختصاصية التغذية رامايا بي، لموقع هيلث شوت، مؤكدة أن هذه الخاصية تقلل من تراكم الدهون الضارة خاصة في منطقة البطن، مما يجعل منه وسيلة وقائية فعالة لإدارة الوزن.

تنظيم الشهية: يساعد تناول الفلفل الأسود على كبح الشهية وزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يسهم في تقليل الأكل العشوائي والحد من استهلاك سعرات حرارية زائدة وغير ضرورية.

الفلفل الأسود في نظامك الغذائي

يمكنك بسهولة دمج الفلفل الأسود في نظامك الغذائي لدعم جهود إنقاص الوزن، وهذه بعض الطرق العملية للاستفادة منه:

شاي الفلفل الأسود: انقع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون في كوب من الماء المغلي لبضع دقائق ثم صفّه واستمتع به دافئا.

مشروب الفلفل الأسود والليمون: امزج نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقليل من العسل في كوب من الماء الدافئ، واشربه قبل الوجبات للحصول على أفضل النتائج.

أضفه إلى مشروبك اليومي: يمكنك إضافة نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون إلى شاي الصباح أو أي مشروب صباحي مفضل، ويمكنك أيضا إضافة أعشاب وتوابل أخرى تعزز عملية التمثيل الغذائي مثل الزنجبيل أو الريحان أو القرفة.

مع الكركم: يعزز الفلفل الأسود امتصاص الكركمين الموجود في الكركم ويضاعف فعاليته في دعم خسارة الوزن.

في الوجبات: أضِف الفلفل الأسود إلى الشوربات والخضراوات المشوية وغيرها من الأطباق أو امزجه مع زيت الزيتون والخل وعصير الليمون والأعشاب للحصول على تتبيلة لذيذة تُرش على سلطاتك، ويمكنك أيضا إضافته إلى الزبادي اليوناني وتناوله كوجبة خفيفة أو كمحسن للهضم بعد الوجبات.

زيت الفلفل الأسود: أضف قطرة من زيت الفلفل الأسود النقي إلى كوب ماء وتناوله قبل الإفطار.

امضغه كل صباح: إذا كنت تتحمل طعم الفلفل الأسود الحار، يمكنك مضغ حبة أو حبتين كل صباح لتعزيز عملية الأيض طوال اليوم.

هل الفلفل الأسود آمن للجميع؟

يعتبر الفلفل الأسود آمنا إذا استهلك بكميات معتدلة من ملعقة إلى ملعقتين يوميا (أي ما يعادل 4: 6 غرامات).

لكن الإفراط في استهلاكه قد يسبب اضطرابات في المعدة أو ردود فعل تحسسية لدى البعض، لذا ينبغي استشارة الطبيب قبل إدخاله بانتظام في نظامك الغذائي، ولا سيما مع وجود مشاكل صحية أو في حالات الحمل والرضاعة.