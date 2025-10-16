أميركا خارج المراكز الـ10 الأولى.. ما أقوى جوازات السفر العالمية والعربية وأضعفها عام 2025؟

للمرّة الأولى منذ 20 عاما، خرج جواز السفر الأميركي من قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم، بعدما كان يتصدرها عام 2014.

ووفقا لتقرير "هينلي وشركاؤه" الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تراجع الجواز الأميركي من المرتبة السابعة إلى المرتبة الـ12، متساويا مع ماليزيا، إذ يتيح لحامله دخول 180 وجهة من أصل 227 بدون تأشيرة مسبقة.

في المقابل، احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا بإمكانية دخول 193 وجهة، تلتها كوريا الجنوبية بـ190 وجهة، ثم اليابان بـ189 وجهة. وضمّت المراتب العليا أيضا دولا أوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، وإسبانيا بـ188 وجهة، بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثامن بـ184 وجهة، وكندا في المركز التاسع بـ183 وجهة.

أسباب التراجع الأميركي

يرى خبراء أن التراجع يعكس تقلّص الانفتاح الأميركي وتزايد السياسات الانعزالية، خاصة بعد تشديد قيود السفر والهجرة.

وقالت آني فورزهايمر، الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "سي إس آي إس" (CSIS)، إن "العقلية الانعزالية في السياسة الأميركية بدأت تنعكس في فقدان جواز السفر الأميركي لقوته"، مشيرة إلى "العقبات القانونية والجدران الإدارية الجديدة أمام السفر والإقامة المؤقتة".

ويؤكد تقرير هينلي أن ضعف مبدأ المعاملة بالمثل أحد الأسباب الأساسية: فبينما يستطيع الأميركيون دخول 180 دولة دون تأشيرة، تسمح الولايات المتحدة فقط لـ46 جنسية بالدخول إليها بدون تأشيرة، لتحتل المرتبة الـ77 عالميا في "مؤشر هينلي للانفتاح" (Henley Openness Index).

كما ساهمت قرارات دولية في التراجع:

البرازيل ألغت دخول الأميركيين بدون تأشيرة في أبريل/نيسان 2025.

الصين وفيتنام استبعدتا الولايات المتحدة من قوائم الإعفاء الجديدة.

كما أسهمت أنظمة التأشيرات الإلكترونية في الصومال وميانمار وبابوا غينيا الجديدة في تراجع إضافي.

آلية تصنيف قوة جوازات السفر

يعتمد مؤشر "هينلي وشركاؤه" (Henley & Partners) في تصنيفه لقوة جوازات السفر على بيانات "اتحاد النقل الجوي الدولي" (IATA)، ويراجع فريق متخصص كل جواز سفر مقابل 227 وجهة حول العالم، مستخدما المعلومات المتاحة للعامة من مصادر حكومية ووسائل إعلام موثوقة، وذلك لضمان دقة البيانات ومواكبتها للتغيرات المستمرة في سياسات التأشيرات.

ويُمنح الجواز درجة "= 1" في حال لم يكن حامله بحاجة إلى تأشيرة مسبقة لدخول دولة معينة، أو إذا كان بإمكانه الحصول على تأشيرة عند الوصول، أو "تصريح زيارة إلكتروني" (eTA).

أما إذا تطلب الدخول تأشيرة مسبقة أو "تأشيرة إلكترونية" (eVisa) تستلزم موافقة قبل المغادرة، فيُمنح الجواز درجة "= 0".

في المقابل، يعتمد مؤشر "باسبورت إنديكس" (Passport Index) على البيانات الحكومية الرسمية، التي يتم تحديثها دوريا من خلال المصادر الجماعية ودعمها بأبحاث مستقلة من جهات موثوقة.

ويستخدم هذا المؤشر منهجية من 3 مستويات لتحديد ترتيب كل جواز سفر:

"درجة التنقّل" (Mobility Score – MS): وتشمل عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة، أو عبر تأشيرة عند الوصول، أو بتصريح سفر إلكتروني، أو تأشيرة إلكترونية تُصدر خلال 3 أيام.

نسبة الدخول بدون تأشيرة إلى التأشيرات عند الوصول.

مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018، ويُستخدم كعامل ترجيح في حال تساوي الدرجات بين الدول.

أقوى 10 جوازات سفر عالميا في 2025

فيما يلي تصنيف أقوى 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "هينلي وشركاؤه":

سنغافورة: 193 وجهة. كوريا الجنوبية: 190 وجهة. اليابان: 189 وجهة. ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، إسبانيا، سويسرا: 188 وجهة. النمسا، بلجيكا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، هولندا: 187 وجهة. اليونان، المجر، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، السويد: 186 وجهة. أستراليا، التشيك، مالطا، بولندا: 185 وجهة. كرواتيا، إستونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الإمارات، المملكة المتحدة: 184 وجهة. كندا: 183 وجهة. لاتفيا، ليختنشتاين: 182 وجهة.

أضعف 10 جوازات سفر عالميا في 2025

فيما يلي تصنيف أضعف 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "هينلي وشركاؤه":

أفغانستان: المرتبة 106 عالميا، إمكانية دخول 24 وجهة فقط دون تأشيرة مسبقة. سوريا: المرتبة 105، يمكن لحامله دخول 26 وجهة. العراق: المرتبة 104، يسمح بدخول 29 وجهة. اليمن: المرتبة 103، يتيح السفر إلى 31 وجهة. الصومال: المرتبة 102، يتيح دخول 33 وجهة. كوريا الشمالية: المرتبة 100، إمكانية دخول 38 وجهة. ليبيا: المرتبة 99، دخول 39 وجهة. فلسطين: المرتبة 99، دخول 39 وجهة. إريتريا: المرتبة 99، دخول 39 وجهة. السودان: المرتبة 98، دخول 41 وجهة.

ترتيب جوازات السفر العربية عالميا في 2025

الإمارات (المرتبة 8) دخول 184 وجهة. قطر (المرتبة 52) دخول 11 وجهة. الكويت (المرتبة 55) دخول 99 وجهة. السعودية (المرتبة 57) دخول 90 وجهة. البحرين (المرتبة 59) دخول 88 وجهة. عمان (المرتبة 60) دخول 87 وجهة. المغرب (المرتبة 70) دخول 73 وجهة. تونس (المرتبة 75) دخول 68 وجهة. موريتانيا (المرتبة 85) دخول 57 وجهة. الجزائر (المرتبة 86) دخول 56 وجهة. جزر القمر (المرتبة 89) دخول 53 وجهة. الأردن (المرتبة 90) دخول 52 وجهة. مصر (المرتبة 91) دخول 51 وجهة. جيبوتي (المرتبة 94) دخول 47 وجهة. لبنان (المرتبة 96) دخول 44 وجهة. السودان (المرتبة 98) دخول 41 وجهة. ليبيا (المرتبة 99) دخول 39 وجهة. فلسطين (المرتبة 99) دخول 39 وجهة. الصومال (المرتبة 102) دخول 37 وجهة. اليمن (المرتبة 103) دخول 31 وجهة. العراق (المرتبة 104) دخول 29 وجهة. سوريا (المرتبة 105) دخول 26 وجهة.