فتّوش الدجاج المشوي.. تحفة شرقية لذيذة بلمسات عالمية

يرى البعض أن أجمل الاكتشافات في الحياة هي تلك التي تجمع بين عالمين مختلفين، وهو أمر قد يطبق في المطبخ أيضا. وعلى هذا الأساس، يقدم الشيف الأيرلندي دونال سكيهان وصفته اللافتة التي تمزج بين دفء الدجاج المشوي ونكهة الفتّوش العربي الغني بالأعشاب والخضروات الطازجة.

يقول سكيهان مازحا "هذا ما يحدث عندما يقطع دجاج الشواية الطريق ويصطدم بسلطة الفتّوش!.. النتيجة؟ طبق طازج، سريع، وخطر الإدمان.. لقد حذرتكم".

طبقٌ مستوحى من مطابخ الشرق الأوسط، لكنه يحتفظ بلمسة عصرية تجعل تقديمه أشبه بلوحة من الألوان والنكهات.

المكونات (تكفي لشخصين)

رغيفان من الخبز البيتا أو الخبز اللبناني.

زيت زيتون بكر ممتاز.

ملح بحري وفلفل أسود طازج مطحون.

ملعقة طعام من الزعتر العربي.

جزرتان صغيرتان.

شمندر ملوّن صغير (أحمر وأبيض).

شمندر أصفر صغير.

6 حبات فجل صغيرة.

رأسان صغيران من الشمر (الشومر).

250 غراما من دجاج الشواية أو بقايا دجاج مطهو مسبقا.

50 غراما زبدة.

قبضة من الكزبرة الطازجة.

قبضة من النعناع الطازج.

50 غراما من الصنوبر المحمّص.

أما لتحضير قاعدة الطبق، فتحتاج إلى:

300 غرام لبن زبادي يوناني.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

فص ثوم مبشور.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

حضّر قاعدة اللبن: اخفق الزبادي والطحينة والثوم المبشور مع عصير نصف ليمونة في وعاء متوسط حتى يتكون مزيج ناعم. افرده في قاع طبق التقديم واتركه جانبا. هذه القاعدة الكريمية ستوازن نكهات الخضروات والدجاج لاحقا.

حضّر خبز الزعتر المقرمش: قطّع الخبز إلى مربعات صغيرة (نحو 1 سم)، واخلطه بزيت الزيتون، ورشة ملح، والزعتر. اخبزه في المقلاة الهوائية على حرارة 190 درجة مئوية لخمس دقائق حتى يتحمّر ويصبح مقرمشا. يمكن أيضا تحميصه في الفرن العادي بالحرارة نفسها.

شرائح الفتّوش: استخدم المندولين أو سكينا حادا لتقطيع الجزر والشمندر والفجل والشمر إلى شرائح رفيعة جدا. ضعها في وعاء كبير، رشّ فوقها قليلا من زيت الزيتون وملحا خفيفا، وقلّبها بلطف واتركها لتتشرب النكهات.

الدجاج: قطّع الدجاج إلى قطع صغيرة بحجم اللقمة. في مقلاة على نار متوسطة، أذب 25 غراما من الزبدة مع رشة زيت زيتون. أضف الدجاج وتبّله بالملح والفلفل، وحرّكه حتى يسخن ويكتسب لونا ذهبيا شهيا.

الأعشاب والصنوبر: افرُم النعناع والكزبرة فرما خشنا. أضف ما تبقّى من الزبدة مع قليل من الزيت، ثم الصنوبر في المقلاة نفسها. حرّكه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أزل المقلاة عن النار، وأضف معظم الأعشاب المفرومة واعصر نصف الليمونة المتبقية فوق المزيج.

التقديم: امزج الخضروات المقطّعة مع الدجاج المحمّر وقِطع الخبز المقرمشة في وعاء كبير، وقلّب المزيج برفق. ضعه فوق قاعدة الزبادي والطحينة، ثم رشّ فوقه خليط الصنوبر بالأعشاب. زيّنه بما تبقّى من الكزبرة والنعناع ورشة أخيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

هاك وجبة مثالية لعشاء خفيف أو غداء عطلة صيفي يمكن تحضيره في أقل من 30 دقيقة، ويقدَّم كما هو أو إلى جانب حساء عدس. يقول الشيف إنه يمكن استبدال الدجاج بشرائح لحم مشوي أو تونة، أو جعله نباتيا تماما باستخدام حمص محمّص بدل البروتين الحيواني.